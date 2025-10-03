Ủy quyền chứng thực ở Đồng Nai giúp giảm tải công việc cho lãnh đạo cấp xã

Ngày 3/10, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X, (nhiệm kỳ 2021-2026) đã bế mạc Kỳ họp thứ 5 chuyên đề. Sau một ngày làm việc tập trung, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, HĐND tỉnh đã thông qua 13 nghị quyết quan trọng.

Trong đó, HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua nghị quyết về phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND cấp xã được ủy quyền cho công chức cấp xã trong công tác chứng thực.

Kỳ họp thứ 5 chuyên đề HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Nguyên Vỹ

Theo nghị quyết này, Chủ tịch UBND cấp xã sẽ được ủy quyền cho công chức thuộc UBND cấp xã thực hiện 5 công việc trong lĩnh vực tư pháp.

Đó là chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan trong nước hoặc nước ngoài có thẩm quyền cấp.

Đồng Nai ban hành nghị quyết mới về hỗ trợ xe buýt, hướng tới phát triển giao thông xanh

Tiếp đến là chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản. Ngoài ra còn có chứng thực chữ ký của người dịch trong giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc ngược lại.

Tuy nhiên, nghị quyết cũng nêu rõ Chủ tịch UBND cấp xã không được ủy quyền cho công chức thực hiện một số công việc quan trọng.

Đó là chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản. Chứng thực hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất theo Luật Đất đai. Chứng thực hợp đồng, giao dịch về nhà ở theo Luật Nhà ở. Chứng thực di chúc và văn bản phân chia di sản.

Đây là những việc phức tạp, liên quan đến nhiều vấn đề pháp lý và đòi hỏi người ký phải là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND cấp xã.

Chứng thực hồ sơ cho người dân ở phường Tân Phong (nay là phường Trấn Biên), tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Nguyên Vỹ

Đại diện Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai cho biết, những việc được ủy quyền thường là công việc đơn giản, phát sinh nhiều, công chức có thể nhận biết và xử lý ngay. Điều này sẽ giúp giảm bớt khối lượng công việc cho lãnh đạo cấp xã.

Còn những việc không được ủy quyền là những nội dung dễ phát sinh tranh chấp, cần người có thẩm quyền cao hơn giải quyết để đảm bảo chặt chẽ và tránh rủi ro pháp lý sau này.

Ủy quyền chứng thực ở Đồng Nai gắn với cải cách hành chính và sắp xếp đơn vị hành chính

Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh khẳng định Kỳ họp thứ 5 đã hoàn thành toàn bộ chương trình với tinh thần làm việc tập trung và trách nhiệm. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua 13 nghị quyết với sự đồng thuận 100% của đại biểu.

Trong số các nghị quyết, có nội dung quan trọng là việc áp dụng và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh Đồng Nai (cũ) và HĐND tỉnh Bình Phước (cũ) trong các lĩnh vực giáo dục, y tế.

Đại diện Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai giải trình về phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND cấp xã được ủy quyền cho công chức cấp xã trong công tác chứng thực. Ảnh: Nguyên Vỹ



Điều này nhằm tạo sự thống nhất, liên tục, không để khoảng trống pháp lý trong quá trình triển khai nhiệm vụ tại địa phương sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.

Đồng thời, HĐND tỉnh cũng quyết định biên chế cán bộ, công chức và số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

Sau khi sắp xếp, Đồng Nai có 78.151 chỉ tiêu cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách tại UBND cấp xã. Khi số lượng đơn vị hành chính giảm, nhu cầu giải quyết chứng thực tại cấp xã sẽ phát sinh nhiều hơn.

Vì vậy, việc ban hành nghị quyết về ủy quyền chứng thực ở Đồng Nai được coi là giải pháp cần thiết để cải cách thủ tục hành chính, giảm tải áp lực công việc cho lãnh đạo cấp xã.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết ở kỳ họp thứ 5 chuyên đề HĐND tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Nguyên Vỹ

Chủ tịch HĐND tỉnh Tôn Ngọc Hạnh đề nghị sau kỳ họp, UBND tỉnh khẩn trương triển khai các nghị quyết đã thông qua. Đồng thời, tỉnh cần quan tâm đến những kiến nghị từ các ban thẩm tra, nhất là rà soát và đánh giá việc thực hiện các chính sách đặc thù của 2 tỉnh trước khi sáp nhập.

Bà Hạnh nhấn mạnh việc bố trí nguồn lực và giải pháp phù hợp sẽ giúp các nghị quyết đi vào thực tiễn nhanh chóng, hiệu quả.

Trong đó, việc ủy quyền chứng thực ở Đồng Nai lần này không chỉ giảm tải cho lãnh đạo mà còn giúp người dân tiếp cận dịch vụ nhanh hơn.