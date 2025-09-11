Nép mình bên tuyến đường Hồ Chí Minh huyết mạch, thôn Lao Đu (xã Khâm Đức, TP Đà Nẵng) hiện ra giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ. Nơi đây từng là vùng đất nghèo khó, cuộc sống bà con chủ yếu dựa vào nương rẫy, phát rừng làm rẫy, quanh năm thiếu thốn. Thế nhưng, từ những quả cam vàng óng trên sườn núi, người dân Lao Đu đã và đang viết nên câu chuyện đổi đời, xây dựng cuộc sống ấm no, khang trang giữa núi rừng.

Đổi thay từ tư duy làm ăn đến mô hình trồng cam

Trưởng thôn A Thể nhớ lại, trước đây cả bản chỉ trông chờ vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Bà con quen với tập quán du canh du cư, gieo trồng theo kinh nghiệm cũ, năng suất thấp, nhiều hộ lâm vào cảnh đói giáp hạt.



Thôn Lao Đu đang chuyển mình hàng ngày giữa núi rừng Trường Sơn. Ảnh: Viết Niệm

“Ngày ấy, cả thôn có hơn 150 hộ thì phần lớn đều thuộc diện nghèo. Nhiều gia đình thiếu ăn quanh năm, con cái không được học hành đầy đủ. Nhưng giờ khác rồi, nhờ sự vận động, hướng dẫn của chính quyền, người dân đã thay đổi cách nghĩ, cách làm”, ông A Thể phấn khởi nói.



Từ những cuộc họp thôn, lớp tập huấn sản xuất, người dân dần biết cách ứng dụng khoa học kỹ thuật, mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi. Hơn 5ha đất hoang được cải tạo thành ruộng lúa nước theo mô hình cánh đồng lớn. Nhờ giống mới và kỹ thuật chăm sóc, năng suất tăng rõ rệt, gạo đủ ăn quanh năm.



Trưởng thôn A Thể (áo trắng) cho biết, hiện tại hộ nào cũng có vườn cây, trâu bò, gà vịt để vừa tự cung tự cấp, vừa có thêm thu nhập. Ảnh: Viết Niệm

Không dừng lại ở lúa nước, bà con phát triển mô hình kinh tế vườn – trại. Hộ nào cũng có vườn cây, trâu bò, gà vịt để vừa tự cung tự cấp, vừa có thêm thu nhập. “Điều quý nhất là bà con đã bỏ thói quen ỷ lại, thay vào đó biết nhìn nhau để phấn đấu. Nhà kia làm được, nhà mình cũng phải cố gắng làm được. Từ đó, cả bản cùng nhau đi lên, lo cho con cái có tương lai tốt đẹp hơn”, ông Thể nhấn mạnh.



Nhờ sự đổi thay ấy, đến nay thôn Lao Đu chỉ còn 6 hộ nghèo và 10 hộ cận nghèo, con số giảm mạnh so với trước kia.



Cam Vinh – cây trồng mở hướng thoát nghèo

Trong những loại cây trồng mới được đưa vào Lao Đu, giống cam Vinh được xem là “cứu tinh” giúp bà con bứt phá. Nhờ khí hậu mát mẻ, đất đai phù hợp, cam Vinh cho trái ngọt, mọng nước, rất được thị trường ưa chuộng.



Men theo đường mòn, băng qua bảy con suối, chúng tôi đến thăm vườn cam của ông A Yên (51 tuổi). Trên diện tích hơn 100 gốc, cây nào cũng trĩu quả, tỏa bóng xanh mát.



Ông Yên hồ hởi: “Trước đây gia đình tôi chỉ trồng sắn, ngô, thu nhập bấp bênh. Từ khi được tập huấn kỹ thuật, tôi mạnh dạn chuyển sang trồng cam Vinh. Giờ cam cho thu hoạch ổn định, thương lái vào tận nơi thu mua hết. Nhờ đó gia đình không những thoát nghèo mà còn có vốn để mở rộng vườn”.



Không chỉ nhà ông Yên, nhiều hộ khác như Xuyên Văn Phiếu, Hồ Văn Niêng, A Nghiệt, A Hương… cũng thành công với mô hình này. Cả thôn Lao Đu giờ đây đang dần trở thành “thủ phủ cam Vinh” giữa đại ngàn Trường Sơn.



Theo ông A Thể, ngoài cam, người dân còn xen canh thêm ngô, khoai, lúa rẫy để “lấy ngắn nuôi dài”. Quan trọng hơn, nhờ có nguồn thu nhập ổn định từ cây trồng, vật nuôi, bà con không còn chặt phá rừng như trước. Ngược lại, người dân chung tay bảo vệ rừng, giữ gìn môi trường sinh thái, nguồn nước.



“Bà con nhận ra rằng, rừng giữ đất, giữ nước, cũng chính là giữ sinh kế lâu dài. Vì vậy, ai cũng ý thức hơn trong việc bảo vệ rừng, không xâm phạm tài nguyên như ngày trước nữa”, Trưởng thôn khẳng định.



Hướng đến du lịch cộng đồng

Không chỉ dừng lại ở sản xuất nông nghiệp, Lao Đu đang mở ra một hướng đi mới: du lịch cộng đồng. Với lợi thế cảnh quan hoang sơ, khí hậu trong lành và những vườn cam trĩu quả, nơi đây hứa hẹn trở thành điểm đến hấp dẫn.

“Chúng tôi muốn xây dựng mô hình du lịch cộng đồng, để du khách vừa được trải nghiệm đời sống vùng cao, vừa tham quan vườn cam, thưởng thức đặc sản ngay tại chỗ. Song song, thôn đang phục dựng các lễ hội văn hóa, nghề thổ cẩm truyền thống. Nếu làm tốt, đây sẽ là hướng phát triển bền vững, giúp người dân có thêm thu nhập và giữ gìn bản sắc văn hóa”, ông A Thể chia sẻ.

Từ những quả cam ngọt lành, cuộc sống của người dân Lao Đu đã đổi thay từng ngày. Những ngôi nhà khang trang mọc lên giữa núi rừng, tiếng trẻ cười vang trên thửa ruộng, trong vườn cam xanh.

Hành trình thoát nghèo nơi đây không chỉ là câu chuyện kinh tế, mà còn là minh chứng cho sức mạnh đồng lòng, cho khát vọng vươn lên của bà con vùng cao Đà Nẵng. Từ chỗ thiếu trước hụt sau, nay Lao Đu đang vững bước trên con đường xây dựng nông thôn mới, phát triển bền vững giữa đại ngàn Trường Sơn.