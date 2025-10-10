Từ vụ bắn chết 3 người ở Đồng Nai: Bạo lực được tôn vinh như trò chơi, sự vô cảm sẽ chiếm lĩnh tâm trí

Kẻ bắn chết 3 người ở Đồng Nai bị khởi tố nhiều tội danh

Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố về các tội Giết người; Cướp tài sản; Tàng trữ và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng liên quan vụ 3 người trong gia đình ông Đỗ Duy Thiên (xã Đak Nhau, tỉnh Đồng Nai) bị Lê Sỹ Tùng (33 tuổi, quê Thanh Hóa) sát hại, cướp tài sản.

Theo đó, tại cơ quan công an, ban đầu Tùng nói không liên quan đến vụ án mạng, chỉ thừa nhận có thuê xe ôm vào khu vực gần cơ sở thu mua nông sản của gia đình ông Thiên.

Đến sáng hôm sau anh ta đón xe ôm về nhà ở phường Phước Long và ở đây đến khi công an mời làm việc.

ê Sỹ Tùng bị bắt giữ sau 3 ngày gây án. Ảnh: CACC.

Tuy nhiên, trước các tài liệu chứng cứ cảnh sát thu thập được, Tùng đã thừa nhận hành vi sát hại vợ chồng ông Thiên và cháu ngoại.

Nghi phạm nghiện game nặng, khai động cơ gây án là "thực hiện nhiệm vụ mà trong game giao cho người chơi". Khi tấn công các nạn nhân, Tùng dùng túi vải để hứng vỏ đạn, không cho rơi xuống đất nhằm gây khó khăn cho cơ quan điều tra.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, tử thi, cơ quan điều tra xác định cả ba nạn nhân điều tử vong do bị tên cướp bắn vào đầu.

Công an Đồng Nai đánh giá đây là vụ án khó, bởi nghi phạm có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, che giấu hành vi tinh vi, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra.

Khu vực nhà nạn nhân lại biệt lập, xung quanh không có hộ dân sinh sống, nên quá trình thu thập chứng cứ và nhân chứng ban đầu gặp nhiều trở ngại.

Công an Đồng Nai xác định súng mà Tùng sử dụng là vũ khí quân dụng, đang xác minh nguồn gốc. Sức khỏe của Tùng hiện ổn định, khai báo rõ ràng, các yếu tố liên quan sẽ được cơ quan điều tra tiếp tục chứng minh.

Lời khai “thực hiện nhiệm vụ trong game” - nghe vô lý nhưng đáng sợ

Trao đổi với PV Dân Việt, Thượng tá, Tiến sĩ, chuyên gia tội phạm học Đào Trung Hiếu cho biết, hành vi của Lê Sỹ Tùng là một tội ác gây chấn động, không chỉ bởi số người chết, mà bởi sự lạnh lùng đến rợn người trong cách ra tay.

Hung thủ mang theo súng, găng tay, tóc giả, máy cắt sắt, bắn hỏng camera, rồi hành động theo một kế hoạch tỉ mỉ. Tất cả diễn ra như một kịch bản được lập trình sẵn.

Đó không còn là sự bột phát của cơn giận, mà là một tội ác được suy tính, chuẩn bị, tính toán và thực thi như thể hắn đang hoàn thành một “nhiệm vụ”.

Nhìn từ góc độ tội phạm học, kiểu hành vi này phản ánh sự biến dạng trong cơ chế kiểm soát nội tâm của con người. Khi lý trí điều khiển hành động mà không còn sự can thiệp của lương tri, con người trở thành cỗ máy lạnh lùng biết giết chóc.

Thượng tá, Tiến sĩ, chuyên gia tội phạm học Đào Trung Hiếu. Ảnh: Hải Nam.

Sự mất đồng cảm - tức khả năng cảm thấy đau trước nỗi đau của người khác chính là dấu hiệu báo nguy, cho thấy một bộ phận xã hội đang trượt dài trên dốc tha hóa.

Hung thủ có thể bị bắt và trừng trị, nhưng thủ phạm thật sự của những bi kịch như vậy không chỉ là một cá nhân. Nó là bóng tối ẩn sau mỗi con người, là sự xuống cấp đạo đức, là sự chai sạn cảm xúc, thói thờ ơ trước nỗi đau chung.

Nó được nuôi dưỡng dần dần, từ những ánh nhìn ngoảnh đi, những lần im lặng trước cái xấu, những lời biện minh cho sự dối trá, và cả những thỏa hiệp nhỏ bé với điều sai trái.

Theo ông Hiếu, trong lời khai, kẻ giết người nói rằng hắn “thực hiện nhiệm vụ trong game”. Một câu nói thoạt nghe vô lý nhưng lại đáng sợ, cho thấy ranh giới giữa thật và ảo đang bị xóa nhòa.

Khi bạo lực được tôn vinh như trò chơi, khi cái chết trở thành hình ảnh giải trí, khi người ta chìm trong thế giới mô phỏng nơi máu chỉ là hiệu ứng đồ họa, thì sự vô cảm sẽ dần chiếm lĩnh tâm trí.

Trò chơi không có tội, nhưng sự buông lỏng quản lý, sự dễ dãi của người lớn và sự thiếu định hướng cho giới trẻ đã khiến nhiều tâm hồn non nớt đánh mất khả năng phân biệt giữa hành vi trong game và hậu quả ngoài đời thực.

Khi cảm xúc bị tê liệt, hành vi bạo lực không còn khiến họ sợ, mà đôi khi còn mang lại cảm giác thỏa mãn.

Tiến sĩ Đào Trung Hiếu cho rằng, bên cạnh yếu tố tâm lý - xã hội, vụ án Đồng Nai cũng phơi bày một lỗ hổng đáng lo ngại trong quản lý vũ khí.

Chỉ cần vài cú nhấp chuột, người ta có thể mua nòng súng, ống ngắm, bình khí nén rồi tự lắp ráp thành công cụ giết người.

Luật pháp hiện nay mới tập trung xử lý việc tàng trữ hoặc sử dụng vũ khí hoàn chỉnh, trong khi các linh kiện rời rạc vẫn lọt ra ngoài sự kiểm soát.

Một khi những mảnh kim loại nhỏ có thể ghép thành cái chết, sự bình yên của xã hội không còn được đảm bảo.

Bởi vậy, bịt kín những lỗ hổng đó không chỉ là việc của cơ quan công quyền, mà còn là trách nhiệm chung của toàn hệ thống.

Tuy nhiên, giữa bức tranh tối ấy, điểm sáng vẫn le lói từ tinh thần cộng đồng. Chính người dân quanh khu vực đã phát hiện dấu hiệu khả nghi, cung cấp thông tin giúp cơ quan công an lần theo dấu vết và bắt giữ nghi phạm chỉ sau hai ngày.

Két sắt của gia đình nạn nhân bị Tùng phá hỏng, lấy tài sản. Ảnh: CACC.

Hành động của họ cho thấy rằng sức mạnh của an ninh cộng đồng vẫn là bức tường vững chắc nhất chống lại tội phạm.

Một xã hội chỉ thực sự an toàn khi người dân không coi việc bảo vệ bình yên là trách nhiệm của riêng ai, mà là của tất cả.

Mỗi người biết quan sát, biết lên tiếng, biết hành động vì lẽ phải - đó là liều vaccine hiệu quả nhất chống lại sự lây lan của cái ác.

Tiến sĩ Đào Trung Hiếu nêu quan điểm, vụ án ở Đồng Nai rồi sẽ khép lại trong hồ sơ điều tra, nhưng dư âm của nó vẫn còn đó như lời nhắc nhở rằng, cái ác không chỉ đến từ kẻ cầm súng, mà còn từ sự thờ ơ của chúng ta.

Nó nảy nở trong những lời nói dối được dung thứ, trong những hành động nhỏ không còn sợ luật pháp, trong việc xem thường nhân nghĩa.

Và nếu xã hội không kịp nhận ra, cái ác sẽ tiếp tục sinh sôi, không ở nơi xa, mà ngay giữa đời sống hàng ngày.

Ngăn chặn tội phạm không chỉ bằng pháp luật nghiêm minh, mà bằng việc phục hồi nền tảng đạo đức, bằng cách dạy con người biết rung động trước nỗi đau của đồng loại.

Khi lòng nhân được thắp sáng, khi cộng đồng cùng nhau giữ lấy cái thiện, thì bóng tối sẽ không còn chỗ trú ngụ.

Bởi, cái ác không sinh ra trong một đêm. Nó lớn dần trong sự thờ ơ của con người và cũng chết đi khi con người biết yêu thương trở lại.