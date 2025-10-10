Chủ đề nóng

Thứ sáu, ngày 10/10/2025 09:12 GMT+7

Từ vụ bắn chết 3 người ở Đồng Nai: Bạo lực được tôn vinh như trò chơi, sự vô cảm sẽ chiếm lĩnh tâm trí

Đình Việt Thứ sáu, ngày 10/10/2025 09:12 GMT+7
Theo chuyên gia tội phạm học, khi bạo lực được tôn vinh như trò chơi, khi cái chết trở thành hình ảnh giải trí, khi người ta chìm trong thế giới mô phỏng nơi máu chỉ là hiệu ứng đồ họa thì sự vô cảm sẽ dần chiếm lĩnh tâm trí.
Kẻ bắn chết 3 người ở Đồng Nai bị khởi tố nhiều tội danh

Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố về các tội Giết người; Cướp tài sản; Tàng trữ và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng liên quan vụ 3 người trong gia đình ông Đỗ Duy Thiên (xã Đak Nhau, tỉnh Đồng Nai) bị Lê Sỹ Tùng (33 tuổi, quê Thanh Hóa) sát hại, cướp tài sản.

Theo đó, tại cơ quan công an, ban đầu Tùng nói không liên quan đến vụ án mạng, chỉ thừa nhận có thuê xe ôm vào khu vực gần cơ sở thu mua nông sản của gia đình ông Thiên.

Đến sáng hôm sau anh ta đón xe ôm về nhà ở phường Phước Long và ở đây đến khi công an mời làm việc.

ê Sỹ Tùng bị bắt giữ sau 3 ngày gây án. Ảnh: CACC.

Tuy nhiên, trước các tài liệu chứng cứ cảnh sát thu thập được, Tùng đã thừa nhận hành vi sát hại vợ chồng ông Thiên và cháu ngoại.

Nghi phạm nghiện game nặng, khai động cơ gây án là "thực hiện nhiệm vụ mà trong game giao cho người chơi". Khi tấn công các nạn nhân, Tùng dùng túi vải để hứng vỏ đạn, không cho rơi xuống đất nhằm gây khó khăn cho cơ quan điều tra.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, tử thi, cơ quan điều tra xác định cả ba nạn nhân điều tử vong do bị tên cướp bắn vào đầu.

Công an Đồng Nai đánh giá đây là vụ án khó, bởi nghi phạm có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, che giấu hành vi tinh vi, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra.

Khu vực nhà nạn nhân lại biệt lập, xung quanh không có hộ dân sinh sống, nên quá trình thu thập chứng cứ và nhân chứng ban đầu gặp nhiều trở ngại.

Công an Đồng Nai xác định súng mà Tùng sử dụng là vũ khí quân dụng, đang xác minh nguồn gốc. Sức khỏe của Tùng hiện ổn định, khai báo rõ ràng, các yếu tố liên quan sẽ được cơ quan điều tra tiếp tục chứng minh.

Lời khai “thực hiện nhiệm vụ trong game” - nghe vô lý nhưng đáng sợ

Trao đổi với PV Dân Việt, Thượng tá, Tiến sĩ, chuyên gia tội phạm học Đào Trung Hiếu cho biết, hành vi của Lê Sỹ Tùng là một tội ác gây chấn động, không chỉ bởi số người chết, mà bởi sự lạnh lùng đến rợn người trong cách ra tay.

Hung thủ mang theo súng, găng tay, tóc giả, máy cắt sắt, bắn hỏng camera, rồi hành động theo một kế hoạch tỉ mỉ. Tất cả diễn ra như một kịch bản được lập trình sẵn.

Đó không còn là sự bột phát của cơn giận, mà là một tội ác được suy tính, chuẩn bị, tính toán và thực thi như thể hắn đang hoàn thành một “nhiệm vụ”.

Nhìn từ góc độ tội phạm học, kiểu hành vi này phản ánh sự biến dạng trong cơ chế kiểm soát nội tâm của con người. Khi lý trí điều khiển hành động mà không còn sự can thiệp của lương tri, con người trở thành cỗ máy lạnh lùng biết giết chóc.

Thượng tá, Tiến sĩ, chuyên gia tội phạm học Đào Trung Hiếu. Ảnh: Hải Nam.

Sự mất đồng cảm - tức khả năng cảm thấy đau trước nỗi đau của người khác chính là dấu hiệu báo nguy, cho thấy một bộ phận xã hội đang trượt dài trên dốc tha hóa.

Hung thủ có thể bị bắt và trừng trị, nhưng thủ phạm thật sự của những bi kịch như vậy không chỉ là một cá nhân. Nó là bóng tối ẩn sau mỗi con người, là sự xuống cấp đạo đức, là sự chai sạn cảm xúc, thói thờ ơ trước nỗi đau chung.

Nó được nuôi dưỡng dần dần, từ những ánh nhìn ngoảnh đi, những lần im lặng trước cái xấu, những lời biện minh cho sự dối trá, và cả những thỏa hiệp nhỏ bé với điều sai trái.

Theo ông Hiếu, trong lời khai, kẻ giết người nói rằng hắn “thực hiện nhiệm vụ trong game”. Một câu nói thoạt nghe vô lý nhưng lại đáng sợ, cho thấy ranh giới giữa thật và ảo đang bị xóa nhòa.

Khi bạo lực được tôn vinh như trò chơi, khi cái chết trở thành hình ảnh giải trí, khi người ta chìm trong thế giới mô phỏng nơi máu chỉ là hiệu ứng đồ họa, thì sự vô cảm sẽ dần chiếm lĩnh tâm trí.

Trò chơi không có tội, nhưng sự buông lỏng quản lý, sự dễ dãi của người lớn và sự thiếu định hướng cho giới trẻ đã khiến nhiều tâm hồn non nớt đánh mất khả năng phân biệt giữa hành vi trong game và hậu quả ngoài đời thực.

Khi cảm xúc bị tê liệt, hành vi bạo lực không còn khiến họ sợ, mà đôi khi còn mang lại cảm giác thỏa mãn.

Tiến sĩ Đào Trung Hiếu cho rằng, bên cạnh yếu tố tâm lý - xã hội, vụ án Đồng Nai cũng phơi bày một lỗ hổng đáng lo ngại trong quản lý vũ khí.

Chỉ cần vài cú nhấp chuột, người ta có thể mua nòng súng, ống ngắm, bình khí nén rồi tự lắp ráp thành công cụ giết người.

Luật pháp hiện nay mới tập trung xử lý việc tàng trữ hoặc sử dụng vũ khí hoàn chỉnh, trong khi các linh kiện rời rạc vẫn lọt ra ngoài sự kiểm soát.

Một khi những mảnh kim loại nhỏ có thể ghép thành cái chết, sự bình yên của xã hội không còn được đảm bảo.

Bởi vậy, bịt kín những lỗ hổng đó không chỉ là việc của cơ quan công quyền, mà còn là trách nhiệm chung của toàn hệ thống.

Tuy nhiên, giữa bức tranh tối ấy, điểm sáng vẫn le lói từ tinh thần cộng đồng. Chính người dân quanh khu vực đã phát hiện dấu hiệu khả nghi, cung cấp thông tin giúp cơ quan công an lần theo dấu vết và bắt giữ nghi phạm chỉ sau hai ngày.

Két sắt của gia đình nạn nhân bị Tùng phá hỏng, lấy tài sản. Ảnh: CACC.

Hành động của họ cho thấy rằng sức mạnh của an ninh cộng đồng vẫn là bức tường vững chắc nhất chống lại tội phạm.

Một xã hội chỉ thực sự an toàn khi người dân không coi việc bảo vệ bình yên là trách nhiệm của riêng ai, mà là của tất cả.

Mỗi người biết quan sát, biết lên tiếng, biết hành động vì lẽ phải - đó là liều vaccine hiệu quả nhất chống lại sự lây lan của cái ác.

Tiến sĩ Đào Trung Hiếu nêu quan điểm, vụ án ở Đồng Nai rồi sẽ khép lại trong hồ sơ điều tra, nhưng dư âm của nó vẫn còn đó như lời nhắc nhở rằng, cái ác không chỉ đến từ kẻ cầm súng, mà còn từ sự thờ ơ của chúng ta.

Nó nảy nở trong những lời nói dối được dung thứ, trong những hành động nhỏ không còn sợ luật pháp, trong việc xem thường nhân nghĩa.

Và nếu xã hội không kịp nhận ra, cái ác sẽ tiếp tục sinh sôi, không ở nơi xa, mà ngay giữa đời sống hàng ngày.

Ngăn chặn tội phạm không chỉ bằng pháp luật nghiêm minh, mà bằng việc phục hồi nền tảng đạo đức, bằng cách dạy con người biết rung động trước nỗi đau của đồng loại.

Khi lòng nhân được thắp sáng, khi cộng đồng cùng nhau giữ lấy cái thiện, thì bóng tối sẽ không còn chỗ trú ngụ.

Bởi, cái ác không sinh ra trong một đêm. Nó lớn dần trong sự thờ ơ của con người và cũng chết đi khi con người biết yêu thương trở lại.

Vụ phiên đấu giá có hai biên bản: Sở Tư pháp Cà Mau khẳng định Báo Dân Việt phản ánh đúng

Tại cuộc họp báo quý III/2025, lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau khẳng định thông tin Báo Dân Việt phản ánh sai phạm trong phiên đấu giá tài sản của Công ty Thái Dương là đúng sự thật. Cơ quan này đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty đấu giá Hợp danh Thanh Bình, yêu cầu thực hiện thủ tục hủy kết quả đấu giá.

Ngân 98 bị khởi tố về tội “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” có thể đối mặt với hình phạt nào?

Bạn đọc
Ngân 98 bị khởi tố về tội “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” có thể đối mặt với hình phạt nào?

Khắc phục hậu quả sau lũ lụt ở Thái Nguyên, Thùng Tiếp Sức là nguồn động viên quý giá

Nhân ái
Khắc phục hậu quả sau lũ lụt ở Thái Nguyên, Thùng Tiếp Sức là nguồn động viên quý giá

Ký ức Hà Nội: Ám ảnh tiếng còi báo động thời tem phiếu... đến ánh sáng đô thị kỷ nguyên mới

Hà Nội hôm nay
Ký ức Hà Nội: Ám ảnh tiếng còi báo động thời tem phiếu... đến ánh sáng đô thị kỷ nguyên mới

Làm hồ sơ gian dối để được cấp sổ đỏ sẽ bị xử phạt như thế nào?

Bạn đọc
Làm hồ sơ gian dối để được cấp sổ đỏ sẽ bị xử phạt như thế nào?

Đọc thêm

Nga lên tiếng về tin đồn đầu độc ông Assad
Điểm nóng

Nga lên tiếng về tin đồn đầu độc ông Assad

Điểm nóng

Ông Assad, một đồng minh lâu năm của Nga, đã bị lật đổ vào tháng 12 năm ngoái khi lực lượng do nhóm Hồi giáo Hayat Tahrir al-Sham (HTS) cầm đầu chiếm giữ Damascus.

Sách “Chiến Thuật Marketing Bất Động Sản” giá bán 1 tỷ đồng, các bên liên quan nói gì?
Chuyển động Sài Gòn

Sách “Chiến Thuật Marketing Bất Động Sản” giá bán 1 tỷ đồng, các bên liên quan nói gì?

Chuyển động Sài Gòn

Thông tin “đồn thổi” cuốn sách về chiến thuật marketing bất động sản với giá bán 68 triệu/cuốn, thậm chí lúc đầu còn dự định bán giá 1 tỷ đồng/cuốn đang làm xôn xao dư luận.

Tỷ giá USD/VND hôm nay (14/10): Ngân hàng neo giá trần, thị trường tự do tăng mạnh
Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay (14/10): Ngân hàng neo giá trần, thị trường tự do tăng mạnh

Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay (14/10) tại các ngân hàng công bố ở mức 26.369 VND/USD, ngang mức trần được Ngân hàng Nhà nước cho phép.

Thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm cho một giai đoạn mới
Tin tức

Thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm cho một giai đoạn mới

Tin tức

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Chúng ta có hàng thẳng, lối thông thì bây giờ phải bước đều, bước vững chắc vào kỷ nguyên mới” chính là lời hiệu triệu sâu sắc, khẳng định Việt Nam đã sẵn sàng cho một giai đoạn phát triển mới, nơi chính quyền, doanh nghiệp và người dân cùng đồng lòng tiến bước.

Vô một khu rừng nước nổi vùng Đồng Tháp Mười, la liệt chim hoang dã, 7 con chim có tên trong sách Đỏ là loài chìm gì?
Nhà nông

Vô một khu rừng nước nổi vùng Đồng Tháp Mười, la liệt chim hoang dã, 7 con chim có tên trong sách Đỏ là loài chìm gì?

Nhà nông

Nhiều loài chim hoang dã quý hiếm quay trở lại Vườn quốc gia Tràm Chim (vùng Đồng Tháp Mười, địa phận tỉnh Đồng Tháp) để sinh sản như: Chim cà kheo, chim giang sen, vịt mồng, le le khoang cổ...Đặc biệt, năm 2024, Vườn quốc gia Tràm Chim (VQG) chào đón 7 con chim sếu đầu đỏ (một loài chim có tên trong sách Đỏ) quay trở lại, tín hiệu đáng mừng cho cả một hệ sinh thái.

Bạn gái kém 36 tuổi của Nghệ sĩ Nhân dân phản hồi tin đồn chia tay, cảnh báo sẽ nhờ công an nếu bị bịa đặt đời tư
Văn hóa - Giải trí

Bạn gái kém 36 tuổi của Nghệ sĩ Nhân dân phản hồi tin đồn chia tay, cảnh báo sẽ nhờ công an nếu bị bịa đặt đời tư

Văn hóa - Giải trí

Bạn gái kém 36 tuổi của Nghệ sĩ Nhân dân Việt Anh bức xúc lên tiếng về tin đồn chia tay, khẳng định sẽ nhờ tới công an nếu bị xâm phạm đời tư.

Lễ kỷ niệm 95 năm thành lập và Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI
Nhà nông

LIVE
Lễ kỷ niệm 95 năm thành lập và Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI

Nhà nông

Sáng nay 14/10, tại Khách sạn La Thành (Hà Nội) Hội Nông dân Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 95 năm thành lập, Đại hội hội Thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI và đón nhận danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước đối với Hội Nông dân giải phóng khu V.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 – 2030
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 – 2030

Tin tức

Sáng 14/10, tại Hội trường Học viện Cán bộ TP.HCM, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự và chỉ đạo Đại hội.

'Sẽ có vụ bắt giữ và một vụ bê bối', một đồng minh đã gửi tin nhắn đe dọa tới ông Zelensky
Điểm nóng

"Sẽ có vụ bắt giữ và một vụ bê bối", một đồng minh đã gửi tin nhắn đe dọa tới ông Zelensky

Điểm nóng

Hơn một triệu người Ukraine đang gặp khó khăn. Một đối tác thân cận đang rút lại sự ủng hộ trước đây và đe dọa bỏ tù những người ủng hộ Bandera. Kiev chưa sẵn sàng cho điều này. RIA Novosti đưa tin về những gì đang gây lo ngại tại phố Bankova.

Cape Verde - Quốc gia chỉ có hơn 500.000 người, đoạt vé dự VCK World Cup 2026
Thể thao

Cape Verde - Quốc gia chỉ có hơn 500.000 người, đoạt vé dự VCK World Cup 2026

Thể thao

Rạng sáng ngày 13/10/2025, Cape Verde đã chính thức ghi tên mình vào lịch sử bóng đá khi lần đầu tiên giành vé tham dự FIFA World Cup 2026 sau chiến thắng 3-0 trước Eswatini trong trận đấu cuối cùng của vòng loại châu Phi.

Ký ức Hà Nội: Chuyến xe thồ chở đầy hoài niệm phố cổ
Hà Nội hôm nay

Ký ức Hà Nội: Chuyến xe thồ chở đầy hoài niệm phố cổ

Hà Nội hôm nay

Cứ mỗi lần xe buýt vượt lên những chiếc xe thồ chở bầu, chở mướp, su hào... là tôi biết đó là những người nông dân làng tôi. Họ lấy Hà thành làm một chốn mưu sinh đầy nhân nghĩa và tử tế.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu không để dân “chạy lòng vòng”, phải giải quyết dứt điểm kiến nghị ngay tại cơ sở
Tin tức

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu không để dân “chạy lòng vòng”, phải giải quyết dứt điểm kiến nghị ngay tại cơ sở

Tin tức

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn chỉ đạo các địa phương tăng cường xuống cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng ngay tại chỗ, không để người dân phải “gõ cửa” nhiều nơi gây bức xúc kéo dài.

HLV Patrick Kluivert gửi tâm thư, chia tay ĐT Indonesia?
Thể thao

HLV Patrick Kluivert gửi tâm thư, chia tay ĐT Indonesia?

Thể thao

HLV Patrick Kluivert đã viết một bức thư ngỏ gửi đến người hâm mộ, trong đó ông nhận toàn bộ trách nhiệm sau khi ĐT Indonesia bị loại khỏi Vòng loại World Cup 2026.

Thành cổ hơn 200 năm giữa lòng thành phố Đà Nẵng đang được phục dụng, tôn tạo ra sao?
Ảnh

Thành cổ hơn 200 năm giữa lòng thành phố Đà Nẵng đang được phục dụng, tôn tạo ra sao?

Ảnh

Dự án đầu tư, tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích thành Điện Hải giai đoạn 2 sẽ góp phần tái hiện không gian nguyên trạng của thành cổ, mang đến cho người dân và du khách cơ hội chiêm ngưỡng, cảm nhận trọn vẹn hơi thở lịch sử hơn 200 năm giữa lòng thành phố Đà Nẵng năng động hôm nay.

Anh nông dân nuôi loài chim ai thấy cũng mê, tưởng làm chơi ai ngờ ăn thật, bán đi khắp cả nước
Chuyển động Sài Gòn

Anh nông dân nuôi loài chim ai thấy cũng mê, tưởng làm chơi ai ngờ ăn thật, bán đi khắp cả nước

Chuyển động Sài Gòn

Anh Mai Đinh Hà, ngụ phường Tân Khánh, TP.HCM đang thành công với mô hình nuôi chim cảnh. Cứ tưởng làm chơi nhưng ai ngờ ăn thật, hiện những chú chim đủ màu sắc, tíu tít vui tai được anh bán đi khắp cả nước.

The Gió Riverside ra mắt 35 căn shop khối đế thương mại
Doanh nghiệp

The Gió Riverside ra mắt 35 căn shop khối đế thương mại

Doanh nghiệp

Các sản phẩm căn hộ thương mại tại khối đế dự án The Gió Riverside được nhà đầu tư quan tâm, phù hợp kinh doanh, cho thuê tạo dòng tiền hoặc đầu tư tích lũy trong trung - dài hạn. Theo chủ đầu tư, loại hình shop khối đế là hạng mục đầu tư “hot” trên thị trường nhờ thanh khoản tốt, tỉ suất cho thuê cao cùng số lượng giới hạn, chỉ chiếm 1-1,5% tổng sản phẩm dự án.

Lào Cai: Phát triển kinh tế du lịch, kinh tế ban đêm gắn với nông nghiệp bền vững
Lào Cai thi đua yêu nước

Lào Cai: Phát triển kinh tế du lịch, kinh tế ban đêm gắn với nông nghiệp bền vững

Lào Cai thi đua yêu nước

Chiều 13/10, tại Khu Du lịch Cát Cát, UBND xã Tả Van, tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội thảo về phát triển kinh tế du lịch, kinh tế ban đêm gắn với nông nghiệp bền vững xã Tả Van giai đoạn đoạn 2026 – 2030.

Du khách tham quan Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc dịp Lễ hội mùa thu năm 2025 tăng mạnh
Xã hội

Du khách tham quan Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc dịp Lễ hội mùa thu năm 2025 tăng mạnh

Xã hội

Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng cho biết, từ ngày 22/9 đến 13/10/2025 (tức từ mồng 1 đến 22/8 âm lịch), Khu Di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn- Kiếp Bạc đã đón khoảng 32,5 vạn lượt du khách đến tham quan, tăng 214% (gấp hơn 2 lần) so với cùng kỳ năm 2024.

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 14/10: Sàn Binance bồi thường 'khủng' cho hàng triệu nhà đầu tư
Kinh tế

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 14/10: Sàn Binance bồi thường "khủng" cho hàng triệu nhà đầu tư

Kinh tế

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 14/10: Nhiều đồng tiền số trên Binance rớt gần 100% giá trị, gây hoang mang cho hơn 1,6 triệu nhà đầu tư. Sàn tiền số lớn nhất thế giới cam kết sẽ bồi thường tổng cộng 283 triệu USD cho người dùng bị ảnh hưởng, chia thành hai đợt chi trả.

Cơ cấu lại ngành nông nghiệp: “Trụ đỡ” vững chắc trong nền kinh tế Thủ đô (Bài 2)
Tin tức

Cơ cấu lại ngành nông nghiệp: “Trụ đỡ” vững chắc trong nền kinh tế Thủ đô (Bài 2)

Tin tức

Giữa nhịp sống sôi động của đô thị hiện đại, Hà Nội vẫn giữ cho mình một “trụ đỡ” bền chắc cho nền kinh tế. Đó là nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, Chương trình số 04-CTr/TU ngày 17/3/2021 đã tạo bước chuyển căn bản trong cơ cấu lại ngành nông nghiệp và kinh tế nông thôn, đưa sản xuất từ nhỏ lẻ, tự cung tự cấp sang nền kinh tế nông nghiệp hiện đại, công nghệ cao và hội nhập sâu với đô thị.

Kết quả U23 Qatar vs U23 Việt Nam: Thua 2-3 đáng tiếc
Thể thao

Kết quả U23 Qatar vs U23 Việt Nam: Thua 2-3 đáng tiếc

Thể thao

Đêm 13/10 (theo giờ Việt Nam), đội tuyển U23 Việt Nam có trận giao hữu thứ hai gặp đội tuyển U23 Qatar trong khuôn khổ đợt tập huấn tại UAE.

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tập huấn lấy mẫu phân bón cho công chức, viên chức cấp xã tại Lâm Đồng
Nhà nông

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tập huấn lấy mẫu phân bón cho công chức, viên chức cấp xã tại Lâm Đồng

Nhà nông

Hơn 150 học viên là công chức, viên chức tại các phường, xã, đặc khu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được tập huấn lấy mẫu phân bón nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và hiệu quả quản lý nhà nước về phân bón.

Người xưa dặn: 'Trồng mơ trong sân, du phía đông, đào phía tây, tre trước cửa - gia trạch không yên'
Gia đình

Người xưa dặn: "Trồng mơ trong sân, du phía đông, đào phía tây, tre trước cửa - gia trạch không yên"

Gia đình

Theo người xưa, 4 cây cảnh này nếu trồng sai chỗ sẽ mang lại những rắc rối, không may mắn, thất thoát tài lộc cho gia đình.

'Vận mệnh của Châu Âu đặt cả lên vai ông Putin': Chuyên gia phương Tây nói về thảm họa sắp giáng xuống
Điểm nóng

"Vận mệnh của Châu Âu đặt cả lên vai ông Putin": Chuyên gia phương Tây nói về thảm họa sắp giáng xuống

Điểm nóng

Giáo sư, chuyên gia địa chính trị Phần Lan Tuomas Malinen đăng tải trên mạng xã hội X nhận định về vai trò then chốt của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong việc định hình tương lai châu Âu.

Tập đoàn hàng đầu lĩnh vực công nghệ điện, tự động hoá ABB 'lấn sân' cung cấp giải pháp toà nhà thông minh
Doanh nghiệp

Tập đoàn hàng đầu lĩnh vực công nghệ điện, tự động hoá ABB "lấn sân" cung cấp giải pháp toà nhà thông minh

Doanh nghiệp

ABB, tập đoàn hàng đầu trên toàn cầu trong lĩnh vực công nghệ điện và tự động hóa, vừa mở rộng danh mục giải pháp tòa nhà thông minh, nhà dân dụng, đồng thời ủy quyền Công ty TNHH Thiết bị Điện Viễn Đông là nhà phân phối chính thức của ABB tại khu vực phía Nam.

HDBank vận hành hệ thống Kiosk y tế thông minh tại Viện Pasteur TP.HCM
Kinh tế

HDBank vận hành hệ thống Kiosk y tế thông minh tại Viện Pasteur TP.HCM

Kinh tế

Ngày 9/9, HDBank chính thức triển khai hệ thống Kiosk y tế thông minh tại Viện Pasteur TP.HCM (167 Pasteur, TP.HCM), góp phần bổ sung tiện ích công nghệ mới, giúp quy trình khám chữa bệnh, tiêm chủng và xét nghiệm nhanh chóng và thuận lợi hơn cho người dân.

Một chi nhánh ACB bị Thanh tra NHNN phát hiện có nhiều “tồn tại” trong kinh doanh vàng và phòng, chống rửa tiền
Bạn đọc

Một chi nhánh ACB bị Thanh tra NHNN phát hiện có nhiều “tồn tại” trong kinh doanh vàng và phòng, chống rửa tiền

Bạn đọc

Việc chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh vàng, ngoại hối và phòng, chống rửa tiền còn nhiều hạn chế, đó là những tồn tại vừa được Thanh tra Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Khu vực 2 nêu trong kết luận thanh tra đối với Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) – Chi nhánh VSIP2 Bình Dương.

Kết quả vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu ngày 14/10: Đức, Bỉ thắng trận, Pháp bị cầm hoà
Thể thao

Kết quả vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu ngày 14/10: Đức, Bỉ thắng trận, Pháp bị cầm hoà

Thể thao

Ở các trận đấu tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu diễn ra rạng sáng nay (13/10, giờ Việt Nam), cả Hà Lan, Croatia, Ba Lan và Đan Mạch đều xuất sắc giành điểm số tối đa.

The Queen 360 Giải Phóng: Thước đo nào cho niềm tin sau 7 năm bế tắc sổ hồng tại Imperial Plaza?
Nhà đất

The Queen 360 Giải Phóng: Thước đo nào cho niềm tin sau 7 năm bế tắc sổ hồng tại Imperial Plaza?

Nhà đất

Bảy năm kể từ ngày nhận nhà, cư dân Imperial Plaza 360 Giải Phóng vẫn chưa có sổ hồng. Khi tòa IP4 là một phần của dự án được triển khai trở lại với tên thương mại The Queen, giá bán chạm ngưỡng 110 triệu đồng/m2.

Giá xăng dầu hôm nay 14/10: Tăng sốc mạnh trở lại
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 14/10: Tăng sốc mạnh trở lại

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 14/10, trên thị trường dầu thô thế giới, giá dầu thô giao dịch phiên đầu tuần tăng trở lại sau đợt suy giảm mạnh liên tiếp tuần qua.

