Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt và Công ty cổ phần Asia Life liên quan Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam với Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) về tội "Lừa dối khách hàng" và khởi tố bị can đối với 4 người khác là lãnh đạo trong Công ty Cổ phần Asia Life cùng về tội "Sản xuất hàng giả là thực phẩm".

Đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự với cán bộ bao che, tiếp tay cho hàng giả

Trao đổi với phóng viên bên hành lang Quốc hội, đại biểu Phạm Văn Hòa (Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp) đánh giá, hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên là người nổi tiếng có nhiều người yêu quý, hâm mộ tuy nhiên lại tham gia điều hành việc sản xuất, buôn bán hàng giả. Việc khởi tố, tạm giam đối với các đối tượng liên quan và hoa hậu Thuỳ Tiên trong vụ việc này thể hiện sự nghiêm minh.



“Dù đối tượng đó là ai, ở vai vế nào, có nổi tiếng ra sao nếu tiếp tay cho đối tượng xấu đều phải xử lý nghiêm để lấy lại niềm tin nơi người dân”, ông Hoà nói.



Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hoà. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Ông Hoà cho biết, tình trạng hàng gian, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng tràn lan trên thị trường trong thời gian qua khiến người tiêu dùng mua, sử dụng làm ảnh hưởng đến sức khoẻ, là vấn đề đã và đang gây bức xúc lớn cho người dân.

Nhắc lại chỉ đạo mạnh mẽ của Thủ tướng Chính phủ về trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, đại biểu Hoà cho rằng, xảy ra tình trạng hàng gian, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất chất lượng là trách nhiệm của Bộ Y tế và Bộ Công Thương.



Thủ tướng đã phân công rất cụ thể trách nhiệm kiểm tra phát hiện hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng nhập lậu qua biên giới của Bộ Công Thương, còn Bộ Y tế có trách nhiệm kiểm tra về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tuy nhiên, thời gian qua, tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng diễn ra ở nhiều nơi, đặc biệt tại các thành phố lớn. Thậm chí có những đối tượng danh tiếng, có triển vọng, uy tín trong xã hội cũng "tiếp tay" quảng cáo, quảng bá các sản phẩm, hàng hoá này.

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên khai gì với cơ quan điều tra việc điều hành công ty?

“Những nơi sản xuất kinh doanh các loại hàng trên đâu phải trong bưng biền, trong rừng núi quạnh hiu mà ở ngay những nơi giao thông thuận lợi, cơ sở vật chất nhà xưởng được đầu tư. Vậy tại sao cơ quan quản lý nhà nước không phát hiện?”, ông Hoà đặt câu hỏi.

Đại biểu đoàn Đồng Tháp này thống nhất chủ trương chuyển tư duy từ tiền kiểm sang hậu kiểm, trong đó, đơn vị kinh doanh phải chịu trách nhiệm về sản phẩm, hàng hóa của mình khi lưu thông trên thị trường; việc quảng bá, nhãn hiệu, chất lượng sản phẩm phải đúng thực tế đăng ký kinh doanh với cơ quan quản lý nhà nước; chịu trách nhiệm hoàn toàn về sản phẩm. Đồng thời, người quảng cáo, quảng bá cho sản phẩm cũng phải chịu trách nhiệm liên đới.

Trong khi đó, cơ quan quản lý nhà nước quản lý trước tiên về mặt cấp phép đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, cùng đó, phối hợp thực hiện hậu kiểm hàng hoá, sản phẩm về chất lượng thực tế.

“Trong thời gian qua, nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng gian, hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng, hàng nhái “lọt” qua lỗ hổng của cơ quan quản lý; tôi cho rằng có sự lơ là, chống lưng của một bộ phận cán bộ thực hiện nhiệm vụ quản lý, kiểm tra.

Mặt khác, có tình trạng “chân trong chân ngoài” báo tin cho cơ sở sản xuất kinh doanh mỗi khi có đoàn kiểm tra, dẫn đến khi kiểm tra thì sản phẩm đúng chất lượng, còn khi đoàn kiểm tra rời đi, sản phẩm kém chất lượng lại tràn lan thị trường", ông Hoà thẳng thắn.



Đại biểu đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt Bộ Công Thương và Bộ Y tế phải có trách nhiệm chính trong lĩnh vực này. Luật hiện hành quy định trong năm không được thanh tra quá 1 lần, tuy nhiên, trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ cần phải kiểm tra đột xuất để kịp thời phát hiện vi phạm, xử lý đúng quy định.

“Cơ quan quản lý nhà nước thực hiện đúng chức năng, tinh thần trách nhiệm sẽ không có cơ sở sản xuất, kinh doanh nào dám làm ăn gian dối. Những đối tượng tiếp tay, bao che cho hành vi vi phạm tuỳ theo mức độ phải xử lý nghiêm, nếu mức độ nghiêm trọng phải truy cứu trách nhiệm hình sự, còn nhẹ cũng phải xử lý vi phạm hành chính, cùng với hình thức cho thôi việc hoặc buộc thôi việc”, ông Hoà nhấn mạnh.



"Người nổi tiếng càng phải thể hiện sự liêm sỉ của mình"

Trao đổi bên hành lang Quốc hội, Trung tướng, ĐBQH Nguyễn Minh Đức (đoàn TP.HCM) cho biết, các cơ quan chức năng đang “siết chặt” vấn đề trách nhiệm của người nổi tiếng trong tham gia quảng cáo sản phẩm.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ cũng đã đề nghị bổ sung nội dung dung này vào dự Luật Quảng cáo và chỉ đạo phải siết chặt quản lý đối với những người nổi tiếng trong hoạt động quảng cáo.

Trung tướng, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Đức. Ảnh: Media Quốc hội

Ông Đức cho rằng, lâu nay, luật pháp về vấn đề này chưa thật sự rõ ràng, đầy đủ và thiếu các hành lang pháp lý cụ thể để xử lý vi phạm. Điều này dẫn đến hai trường hợp: Một là, có những người cố tình lợi dụng danh tiếng của mình, và doanh nghiệp cũng muốn khai thác triệt để danh tiếng của người đó để quảng bá sản phẩm. Hai là, cộng với tâm lý đám đông của nhiều người dân, khi thấy người nổi tiếng tiêu dùng sản phẩm nào đó thì cũng có xu hướng tin và sử dụng theo.

Theo vị đại biểu đoàn TP.HCM, nếu luật pháp siết chặt thì khi một người nổi tiếng ký bất kỳ hợp đồng quảng cáo nào, họ phải xem xét kỹ lưỡng sản phẩm của doanh nghiệp đó, các quy chuẩn, tiêu chuẩn, giấy phép đăng ký kinh doanh. Hợp đồng cũng phải quy định rõ ràng trách nhiệm giữa bên thuê quảng cáo và người thực hiện quảng cáo. Khi có hợp đồng chặt chẽ, có điều khoản ràng buộc, thì sẽ khó vi phạm.

“Đặc biệt, với người nổi tiếng, khi đã có uy tín với xã hội, với cộng đồng, thì càng phải thể hiện sự “liêm sỉ” của mình nhiều hơn. Bởi vì xã hội và pháp luật luôn công bằng với mọi người. Nếu cứ đổ lỗi cho người này người kia mà không tự nhìn lại bản thân mình, thì không ổn. Mỗi lời nói, hình ảnh của người nổi tiếng có sức ảnh hưởng khác hẳn người bình thường. Người không nổi tiếng làm gì có khi chẳng ai để ý, nhưng người đã nổi tiếng thì chỉ một cử chỉ, hành vi nhỏ cũng bị chú ý. Hôm qua còn rất tốt đẹp, hôm nay chỉ cần mặt không vui là người ta đã để ý, thậm chí báo chí và cộng đồng mạng có thể đưa ra nhiều bình phẩm đa chiều, dẫn dắt dư luận”, đại biểu Đức nêu rõ.

Đại biểu nhấn mạnh, tham gia bất kỳ “cuộc chơi” nào cũng cần có hành lang pháp lý và người tham gia phải hiểu biết pháp luật. Nhưng thực tế, có lẽ trong nhiều hợp đồng, các quy định ràng buộc trách nhiệm chưa đầy đủ. Chính vì thế, đôi khi người nghệ sĩ, người nổi tiếng lại vô hình chung không hiểu hết, chỉ nói theo cảm xúc. Do đó, ranh giới này phải rất rõ ràng.

“Đây là lý do tại sao ở các nước phát triển, người ta rất coi trọng hai yếu tố để tạo nên trật tự xã hội: ý thức xã hội và ý thức pháp luật. Nếu mỗi người dân đều có ý thức, tự thấy xấu hổ với hành vi vi phạm pháp luật của mình - từ việc nói to nơi công cộng, vứt rác bừa bãi, đến không nhường đường - thì xã hội sẽ khác. Thậm chí, chỉ cần ngồi trên xe buýt không nhường chỗ cho phụ nữ mang thai, người già, người yếu thế, chậm một chút thôi là đã bị nhiều ánh mắt nhìn vào, cảm thấy xấu hổ. Hay thấy ai đó ăn mặc hở hang quá mức nơi công cộng, người ta cũng có thể phản đối. Đó là thói quen văn hóa”, Đại biểu Nguyễn Minh Đức nhấn mạnh.