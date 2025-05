Clip: Từ vùng đất hoang hóa, bạc màu ven biển xã Thạch Văn, TP Hà Tĩnh thành cánh đồng rau xanh mướt.

Từ vùng đất cằn cỗi thành vườn rau trù phú

Hơn 10 năm về trước, vùng đất ven biển hoang hóa bạc màu thuộc xã Thạch Văn, TP Hà Tĩnh toàn cát khô nóng, nghèo dinh dưỡng. Việc trồng cây nông nghiệp hết sức khó khăn. Mùa mưa bão, thường xuất hiện cát bay gây ô nhiễm môi trường khiến vùng đất này bỏ hoang nhiều năm.

Toàn cảnh cánh đồng rau xanh mướt từ vùng đất ven biển hoang hóa bạc màu thuộc xã Thạch Văn, TP Hà Tĩnh. Ảnh: PV

Năm 2014, chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, cùng sự đồng hành của chính quyền địa phương và nhiều chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp. Việc thu hút các dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, đã biến vùng đất cát hoang hóa thành cánh đồng trồng rau, củ…

Ông Nguyễn Văn Bằng – Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Văn cho biết: “Thời điểm đó, gần 20 ha đất được giao cho hơn 30 hộ dân ở xã Thạch Văn để sản xuất nông nghiệp, chủ yếu trồng rau củ quả và cây màu. Kết quả cây sinh trưởng phát triển tốt, những bãi cát trắng dài đã trở thành những vựa rau, củ, quả xanh mướt với đầy đủ các loại, như củ cải, cà rốt, bầu, bí, dưa hấu, lạc… Hàng năm, đem lại thu nhập cho nông dân cả trăm triệu đồng. Kể từ đó, vùng đất này thực sự “hồi sinh”.

Lãnh đạo địa phương thăm và động viên người dân xã Thạch Văn, TP Hà Tĩnh đã "hồi sinh" từ vùng đất hoang hoá, bạc màu thành cánh đồng rau xanh mướt. Ảnh: PV

Ông Trần Đăng Dũng (người đầu tiên khai phá vùng đất hoang hóa, bạc màu tại thôn Bắc Văn, xã Thạch Văn) cho biết. “Sau nhiều năm dày công cải tạo, chăm sóc, gần 1ha đất canh tác của gia đình tôi, giờ đây đã cho thu nhập hơn 10 triệu đồng mỗi tháng. Do chủ động mọi công đoạn sản xuất, toàn bộ diện tích đất của gia đình tôi có thể canh tác quanh năm”.

Từ vùng đất hoang hóa, bạc màu ven biển xã Thạch văn phủ lên một màu xanh của ngô, khoai, lạc. Ảnh:PV

Theo ông Trần Đăng Dũng, yếu tố tạo nên thành công, ngoài cải tạo đất phải biết lựa chọn cây trồng phù hợp, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật. Hệ thống tưới phải luôn đảm bảo mới chủ động được nguồn nước. Từ vụ đầu đem lại hiệu quả, dần dần gia đình đã mở rộng diện tích, đa dạng các loại cây trồng, luân canh, xen gối lứa để tăng hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích.

Bứt phá trong xây dựng nông thôn mới vùng ven biển

Trước đây, hơn 20 ha đất ở thôn Bắc Văn, Thạch Hà là vùng đất cát bạc màu, luôn trong tình trạng bỏ hoang. Tuy nhiên, bằng những nỗ lực của người dân, chính quyền địa phương sau nhiều năm tập trung cải tạo đất.

Bà Nguyễn Thị Thu, trú tại thôn Bắc Văn, xã Thạch Văn phấn khởi thu hoạch vụ cà rốt được mùa, lại được giá. Ảnh: PV

Khu vực này trở thành vùng chuyên canh sản xuất rau củ quả, không chỉ tạo sinh kế cho hàng chục hộ dân. Mỗi năm mang lại nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng, góp phần cải tạo môi trường, hướng đến phát triển bền vững.

Gia đình bà Nguyễn Thị Thu, trú tại thôn Bắc Văn, xã Thạch Văn có hơn 7 sào trồng các loại rau củ và cây màu ở vùng này. Những ngày này, gia đình bà Thu vừa thu hoạch dần cà rốt để bán ra thị trường, vừa chăm sóc hơn 2 sào lạc để chuẩn bị thu hoạch trong tháng tới.

Cánh đồng rau được người dân lắp đặt hệ thống tưới nước tự động. Ảnh: PV

Bà Nguyễn Thị Thu cho hay: “Trước đây đất này bị hoang hóa, cỏ mọc um tùm, đất toàn cát không thể trồng được cây gì hết. Từ khi có chính sách hỗ trợ của nhà nước, vùng đất này được cải tạo, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, hệ thống tưới tiêu và một số hạng mục khác như trồng cây xanh, từ đó người dân bắt đầu bắt tay sản xuất. Như gia đình chúng tôi, các loại rau, củ, quả trên cát gần như được trồng quanh năm. Đảm bảo sản phẩm sạch, đạt hiệu quả kinh tế cao hơn gấp nhiều lần so với trồng lúa”.

Bà con nông dân xã Thạch Văn được mùa bội thu. Ảnh: PV

“Nếu trồng củ cải thu về khoảng 15-20 triệu đồng/sào/1 lần thu hoạch (2 tháng rưỡi thu hoạch 1 vụ), 2 sào ruộng cà rốt thu về khoảng 20 triệu đồng, chưa kể các loại rau củ quả khác, đây là nguồn thu nhập chính và ổn định của gia đình. Rau được trồng đúng kỹ thuật, an toàn nên thương lái tìm đến tận nơi thu mua, giá cả có xu hướng tăng nên chúng tôi rất phấn khởi sản xuất”, bà Thu bật mí.

Theo người dân, để canh tác được trên vùng đất cát bạc màu này, điều đầu tiên phải trồng cây phi lao hoặc cây keo, để che chắn cát bay và chắn gió biển. Bón phân chuồng để cải tạo đất, đào giếng ngầm để chủ động nguồn nước tưới.

Cánh đồng đủ thứ rau đều phát triển xanh tốt. Ảnh:PV

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Văn Bằng – Phó chủ tịch UBND xã Thạch Văn cho biết: “Từ khi có chủ trương cải tạo đất hoang hóa ven biển trồng rau, nhân dân trên địa bàn trồng rau, củ rất hiệu quả trên vùng đất này. Một năm trồng được 3-4 vụ, đem lại thu nhập rất cao, trừ mọi chi phí thu 120-140 triệu đồng/ha/vụ”.

“Những năm gần đây, xã Thạch Văn đã mở rộng diện tích vùng trồng rau an toàn tập trung theo tiêu chuẩn VietGAP, nâng cao hiệu quả kinh tế, đồng thời cung cấp sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng. Chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích các hộ dân thực hiện nghiêm quy trình kỹ thuật, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tạo được thương hiệu”, ông Nguyễn Văn Bằng – Phó chủ tịch UBND xã Thạch Văn, cho hay.