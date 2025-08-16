Tục ngữ "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân" còn có vế thứ hai là gì?

Từ xưa đến nay, chuyện "Anh hùng sánh duyên mỹ nhân" đã trở thành mô típ quen thuộc trong truyền thuyết và lịch sử. Câu nói "Say ngủ trong lòng mỹ nhân, tỉnh dậy nắm quyền thiên hạ" thể hiện quan niệm xưa là công thành danh toại, bên cạnh lại có giai nhân, ấy mới là đỉnh cao của thành công.

Vì thế, Trung Quốc có câu tục ngữ "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân" đã lưu truyền rộng rãi cho tới tận ngày nay, gắn liền với hình tượng những bậc trượng phu từng "ngã ngựa" bởi tình yêu. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, câu nói này còn có một vế sau ít được nhắc tới, nhưng lại hé lộ một đặc điểm phổ biến ở nữ giới. Đó là: "Mỹ nhân khó qua quầy bán giấm".

Từ xưa, người ta thường truyền tai nhau câu “Anh hùng khó qua ải mỹ nhân” để nói về sức hút của tình yêu đối với bậc trượng phu. Nhưng ít ai biết, vế sau ít được nhắc đến là “Mỹ nhân khó qua quầy bán giấm” (Ảnh minh họa)

1. "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân"

Dưới ảnh hưởng của chế độ phong kiến Trung Quốc, địa vị của phụ nữ từng rất thấp kém. Từ nhỏ đã bị dạy dỗ theo khuôn mẫu "tam tòng tứ đức", khi lấy chồng lại phải tuân theo quy củ nhà chồng, nếu sơ suất dễ bị kết tội không giữ đạo làm vợ.

Trong xã hội như vậy, phụ nữ không có tiếng nói. Nhiều nam nhân, dù thân phận cao sang cũng thường đổ lỗi cho phụ nữ khi gặp thất bại, như một cách trốn tránh trách nhiệm. Câu nói "anh hùng khó qua ải mỹ nhân" cũng được sinh ra từ bối cảnh đó.

Thoạt nghe, đây là một câu nói lãng mạn, phản ánh mắt dịu dàng của các bậc anh hùng. Nhưng trong thực tế, phía sau sự hào nhoáng của mỹ nhân bên cạnh bậc anh tài là những bi kịch thật sự, nơi nhiều mỹ nhân bị dùng làm "vật tế" cho sai lầm của nam giới.

Đơn cử như Tào Tháo, vị kiêu hùng nổi tiếng lịch sử. Khi tướng Trương Tú quy hàng, Tào Tháo vì say mê sắc đẹp của thím Trương Tú mà đã ngang nhiên cưỡng đoạt bà, dù đây là phụ nữ đã có chồng. Quá phẫn uất, Trương Tú liền nổi loạn trở lại. Trong trận phản kích, Tào Tháo suýt mất mạng, chỉ thoát chết nhờ con trai nhường ngựa. Một lần si mê, suýt mất tất cả.

Trường hợp này cho thấy, đằng sau câu nói "anh hùng khó qua ải mỹ nhân" không chỉ là mộng tưởng yêu đương mà còn là sự phơi bày lòng háo sắc của đàn ông.

2. "Mỹ nhân khó qua quầy bán giấm"

Thế nhưng, tình yêu không chỉ là đặc quyền của nam giới. Nhiều phụ nữ cũng rơi vào lưới tình, và không tránh khỏi sự ghen tuông. Đó là lý do vế sau "mỹ nhân khó qua quầy bán giấm" ra đời, trở thành biểu tượng cho tâm lý "ăn giấm" hay chính là ghen tuông của nữ giới.

"Quầy bán giấm" ở đây bắt nguồn từ một hình ảnh có thật tại Kim Giang thành xưa, nơi nổi tiếng với các quầy bán đồ chua trên đường phố. Vì nơi đây quy tụ nhiều mỹ nhân, người ta thường đùa rằng: "Muốn ngắm gái đẹp, hãy đến khu bán giấm". Dần dà, hình ảnh này trở thành lối ẩn dụ về sự ghen tỵ của phái đẹp, khi người yêu hay chồng mình cứ mãi dạo quanh nơi ấy.

Một giai thoại nổi tiếng khác về "ăn giấm" bắt nguồn từ thời Đường Thái Tông. Khi nhà vua thấy đại thần Phòng Huyền Linh chỉ có một vợ mà không con cái, bèn muốn ban thêm mỹ nữ cho ông. Tuy nhiên, Phòng Huyền Linh kiên quyết từ chối vì sợ vợ ghen.

Để kiểm chứng, Đường Thái Tông gọi vợ ông vào cung và đưa ra lựa chọn hoặc đồng ý để chồng nạp thiếp, hoặc uống chén "rượu độc" trước mặt vua. Không ngờ, bà không hề sợ hãi, dứt khoát uống cạn. Ai ngờ, đó chỉ là một chén... giấm! Vua bật cười khen ngợi, từ đó, "ăn giấm" trở thành từ dùng để chỉ sự ghen tuông của phụ nữ.

Ngày nay, "anh hùng khó qua ải mỹ nhân" vẫn được dùng phổ biến, nhưng vế sau "mỹ nhân khó qua quầy bán giấm" lại ít người biết đến. Có lẽ vì thay vì nói dài dòng, chỉ cần một từ "ghen" hay "ăn giấm" cũng đủ để nói lên tất cả. Nhưng không thể phủ nhận, câu nói đầy đủ ấy lại phản ánh chân thực cả hai mặt của tình yêu là si mê và ghen tuông, không chỉ riêng ai.

Theo: Theo Ngôi Sao