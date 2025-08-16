Vasily Grigoryevich Zaytsev: Từ anh chàng săn sói đến anh hùng Xô Viết

Đại úy Vasily Zaytsev vào tháng 10-1942 với một khẩu Mosin Nagant sử dụng ống ngắm Sokhov 2.5.

Vasily Grigoryevich Zaytsev sinh ngày 23/3/1915 trong một gia đình nghèo tại thị trấn Yeleninskoye, ông và anh trai sống cùng với ông nội khi cả bố và mẹ đều qua đời trong vụ tai nạn trước đó. Ông nội Vasily là một thợ săn nổi tiếng nhất vùng Ural với biệt tài săn sói.

Khẩu Mosin Nagan đã làm nên tên tuổi của anh chàng săn sói Ural.

Năm 6 tuổi, Vasily được day cách bắn súng và cách hạ gục những con sói ở Ural cùng với người anh trai của mình. Năm 12 tuổi, ông đã săn được con sói đầu tiên chỉ với 1 phát súng ngay vào mắt của con vật, sử dụng khẩu súng trường Berdan lên đạn thủ công. Năm 1937, Vasily gia nhập lực lượng Hải quân Liên bang Xô Viết tại Vladivostock với vị trí thư ký tư lệnh hạm đội, tại đây, Vasily đã thể hiện tài năng bắn súng xuất chúng của mình với những phát súng vô cùng hoàn hảo.

Năm 1942, Phát xít Đức phá bỏ hiệp định hòa bình với Liên bang Xô Viết và đã tấn công đến thành phố Kiev của Ukraine, sau đó là Minsk và cuối cùng là Stalingrad. Như bao đồng đội của mình, Vasily đã xung phong tình nguyện tham gia và đến thành phố Stalingrad chiến đấu.

Anh hùng Vasily Zaytsev trở lại thăm Stalingrad vào tháng 1/1972.

Vasily đã chiến đấu cực kì dũng cảm. Chỉ hơn một tháng sau khi cuộc chiến Stalingrad nổ ra, tên tuổi Vasily đã vang danh khắp nước Nga Xô Viết, khiến cho những tên lính Đức phải khiếp sợ.

Chiều tối ngày 22/8/1942, trong một cuộc tấn công đẫm máu của 2 bên, Vasily bị lạc và không thể tìm được đường về căn cứ của mình. Khi đang loay hoay tìm đường về trong một tòa nhà bỏ hoang ở phía Nam Stalingrad, ông vô tình phát hiện ra lính Đức đang truy lùng chính ủy Dmitry Danilov của Trung đoàn 32 Liên bang Xô Viết.

Chỉ với 1 khẩu Mosin Nagant thông thường, ông đã tiêu diệt 4 tên lính Đức, bằng cách bắn các phát đạn khi có tiếng bom nổ. 4 tên lính Đức đều bị khẩu Mosin Nagant của Vasily hạ gục, ngoài ra, ông còn tiêu diệt 1 tên Thiếu tá của Đức. Sau khi giải cứu được Dmitry, tên tuổi Vasily đã nổi như cồn khắp Stalingrad và khiến cho các đồng đội của ông rất vui mừng vì những thành tích xuất sắc của ông. Tại căn nhà này, Vasily đã có 1 phát súng không tưởng ở cự ly 900m mà không có bất kỳ thiết bị ngắm hiện đại nào.

Erwin Konig, đối thủ đến từ Đức của Vasily

Sau đó một tháng, ngày 22/9/1942, Vasily và đồng đội của mình là Volov ẩn nấp trong một căn nhà tại trung tâm Stalingrad để tiêu diệt một tên Thiếu tướng dưới quyền Thống chế Manstein từ Đức sang. Volov đã bị một xạ thủ bắn tỉa người Đức hạ gục khi cả hai đang di chuyển bên trong ngôi nhà. Vasily đã quyết tâm phải hạ gục tay xạ thủ Đức để trả thù cho đồng đội. 3 ngày tại đây là những giờ phút căng thẳng khi cả 2 tay súng đối đầu nhau. Vasily nhớ lại:

“Tôi không biết hắn đang trốn trong căn nhà nào, nên đành nằm chờ hắn lộ vị trí. Nhưng rủi thay, hắn rất thông minh và không có bất kỳ hành động ngu ngốc nào làm lộ vị trí. 3 ngày với tôi ở Stalingrad, thời gian đấy như 3 năm vậy.”

Sáng ngày 26/9/1942, sau 3 ngày đấu trí căng thẳng, cuối cùng Vasily đã hạ gục được tay xạ thủ người Đức chỉ với 1 phát đạn ngay vào trán trong lúc hắn đang ra khỏi vị trí ẩn nấp khi mất kiên nhẫn và nghĩ rằng Vasily đã chết trong một cuộc oanh tạc của máy bay Ju-488 một ngày trước đó. Khi đến để xác nhận đã hạ gục tay xạ thủ, Vasily phát hiện ra tên xạ thủ là một sĩ quan mang hàm Trung Tá. Sau khi lấy được thẻ bài để làm chứng, Vasily đã khiến cho toàn nước Nga có thêm hy vọng trong cuộc chiến với người Đức.

Còn phía bên kia chiến tuyến, người Đức mỗi lúc nơm nớp lo sợ trước xạ thủ Vasily. Thống chế chỉ huy Tập đoàn quân số 6 và 4 của Đức đã gọi Vasily là “Soviet Demon” (Ác quỷ của Xô Viết) vì ông đã hạ gục đến ¼ số lượng sĩ quan của Erich Von Manstein.

Khẩu K98 của Thiếu tá Erwin Konig

Quá lo sợ và đau đầu trước Vasily, Manstein đã cử một xạ thủ bắn tỉa giỏi nhất nước Đức là Thiếu tá Erwin Konig. Thời kì đó, nước Đức được xem như là quốc gia có các xạ thủ bắn tỉa số một thế giới với những ngôi trường đào tạo bài bản và sử dụng khẩu súng trường nổi danh Karabiner K-98. Cuộc đấu súng giữa Konig và Vasily không chỉ là một cuộc đấu giữa 2 xạ thủ giỏi nhất của 2 bên mà còn là cuộc đấu trí giữa người Nga và người Đức, giữa một anh chàng nông dân và một đại tá gia đình quý tộc.

Sau 2 tháng bất phân thắng bại, từ tháng 11/1942 đến 1/1943, Konig đã hạ gục rất nhiều đồng đội của Vasily. Vasily đã nhiều lần để vụt mất cơ hội hạ gục Konig nhưng cuối cùng người giỏi hơn đã chiến thắng. Ngày 3/1/1942, Vasily bí mật di chuyển vào bên trong căn cứ của người Đức và chọn được 1 vị trí vô cùng thuận lợi, mọi chuyện đã thay đổi kể từ sáng ngày hôm đó:

“Tôi chọn được vị trí khá thích hợp, sau đấy tôi nằm chờ tên Thiếu Tá qua những lời miêu tả của đồng đội. Khi đồng hồ điểm 8 giờ sáng, tôi bất ngờ trông thấy một tên Thiếu tá cầm một khẩu K98 và tiến lên vị trí ngắm bắn. Tôi đã nín thở và siết cò, phải nhớ là siết cò nhé. Ông nội tôi từng dạy đừng bao giờ kéo cò súng mà hãy siết nó thật nhẹ. Súng cũng như người bạn thân vậy phải nâng niu và yêu quý nó. Một phát đạn bay đi và hạ gục tay Thiếu Tá ngay mắt của hắn ta.”

Sau chiến tranh, năm 1978, Vasily có đến thăm gia đình của Konig và được gặp con gái của một trong những xạ thủ lừng lẫy nhất nước Đức. Sau đấy, ông còn ghé thăm gia đình này khá nhiều lần. Gia đình Konig rất vui vẻ và không có ý trách móc Vasily vì cả 2 bên đều hiểu chiến tranh không phải là nơi để thông cảm cho nhau.

Trong thời gian tham chiến tại Stalingrad, Vasily có lần bị trúng mảnh đạn phóng lựu và mất đi thị lực. Nhưng sau đó, Bác sĩ, giáo sư Vladimir Filatov phẫu thuật thành công và giúp cho Vasily lấy lại thị lực. Tháng 11/1943, Vasily được thăng cấp Đại úy và là Trung đội trưởng của Trung đoàn bắn tỉa số 4.

Sau chiến tranh, Vasily được cử về Ukraine làm Giám đốc của một nhà máy dệt đúng như mơ ước của ông khi còn bé. Ông sống và làm việc tại Ukraine cho đến năm 1991 và mất vào này 15/12/1991 ở tuổi 76.

Năm 2006, ông được gia đình đưa về Volgograd cùng các đồng đội của mình.

Năm 2006, hài cốt của Vasily được đưa về thành phố Volgograd, nơi diễn ra cuộc chiến Stalingrad trước kia, theo đúng di nguyện của ông là được an nghỉ cùng ba đồng đội của mình. Ông còn được dựng một tượng đài tại số 56 phố Sovetskya, ngay gần căn nhà Pavlov trong thế chiến thứ 2 để tưởng nhớ những anh hùng của nước Nga Xô Viết.