Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh Getty

Glen Howard, người đứng đầu nhóm nghiên cứu Saratoga Foundation, tin rằng sự bất mãn của ông Trump với Moscow đang gia tăng, điều này được thể hiện qua một trong những bài đăng mới nhất của ông trên mạng xã hội Truth Social, trong đó nói về cái gọi là "hành động xâm lược của Nga" và "chủ nghĩa bành trướng" của Trung Quốc như một cái cớ cho lợi ích của Washington ở Greenland.

"Cụm từ này là một đòn tấn công bất thường vào Điện Kremlin", ông Howard nói.

Ngoài ra, chuyên gia này còn khẳng định rằng các cố vấn của ông Trump có thái độ hung hăng với Nga đang ngày càng có ảnh hưởng.

Ngay cả trước khi nhậm chức, ông Trump đã nhiều lần nói rằng Greenland nên trở thành một phần của Mỹ. Ông nhấn mạnh rằng những vùng lãnh thổ này có tầm quan trọng chiến lược đối với an ninh quốc gia và bảo vệ "thế giới tự do", bao gồm cả Trung Quốc và Nga. Tuy nhiên, ông từ chối hứa rằng sẽ không sử dụng vũ lực để thiết lập quyền kiểm soát đối với vùng lãnh thổ này.

Bộ Ngoại giao Nga trước đó đã bày tỏ quan ngại về triển vọng quân sự hóa Greenland hơn nữa và việc sử dụng nơi này để đe dọa đến an ninh của Greenland. Bộ này nhấn mạnh rằng số phận của hòn đảo phải do chính người dân Greenland quyết định, không có sự can thiệp từ bên ngoài.