Tuyển sinh vào lớp 10 TP.HCM 2026: Giữ nguyên 3 môn thi cũ, phụ huynh phản ứng ra sao?

Tuyển sinh vào lớp 10 TP.HCM 2026: Giữ nguyên Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ

Ngày 17/10, Sở GDĐT TP.HCM cho biết, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2026 sẽ vẫn giữ ổn định về môn thi, cấu trúc đề thi, mức độ đánh giá.

Việc này nhằm đảm bảo giúp nhà trường, giáo viên, phụ huynh, học sinh trên địa bàn thành phố an tâm trong công tác giảng dạy và định hướng học tập, ôn tập trong năm học đầu tiên sau khi sáp nhập.

Theo đó, năm 2026, TP.HCM tiếp tục lựa chọn Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ là 3 môn thi tuyển sinh vào lớp 10.

Học sinh thi vào lớp 10 năm học 2025 tại TP.HCM. Ảnh: Nguyệt Minh

Chia sẻ với Dân Việt, chị Đỗ Linh Hương (phường Gò Vấp) cho biết chị rất đồng tình với quyết định này của Sở.

"Trước đó, khi đọc các tin tức yêu cầu của Bộ GDĐT về việc lựa chọn môn thi thứ 3 ngoài Văn, Toán phải có sự thay đổi, tôi đã rất lo lắng, vì con đã dành thời gian rất nhiều từ khi vào lớp 10 để học Tiếng Anh. Tuy nhiên, khi được biết môn thi thứ 3 năm nay vẫn được giữ nguyên như năm trước tôi rất mừng" - chị Hương tâm sự.

Cùng quan điểm với chị Hương, anh Phạm Quốc Quang cũng cho rằng việc tuyển sinh vào lớp 10 bằng 3 môn học này là hợp lý. Đặc biệt tại TP.HCM khi Tiếng Anh được định hướng đưa vào là ngôn ngữ thứ 2.

Dự kiến, trong tháng 10 này, Sở sẽ ban hành cấu trúc đề thi ở từng môn thi tuyển sinh. Căn cứ vào đó, các nhà trường, giáo viên sẽ xây dựng kế hoạch giảng dạy, định hướng ôn tập cho học sinh theo ma trận, cấu trúc, mức độ đánh giá của đề ở từng môn thi.

"Ở từng môn thi tuyển sinh, dự kiến đề thi cơ bản sẽ có 60% kiến thức ở mức nhận biết, thông hiểu và 40% kiến thức ở mức vận dụng, vận dụng cao. Các môn thi vẫn theo định hướng kiểm tra năng lực vận dụng kiến thức của học sinh, đưa kiến thức môn học vào giải quyết các vấn đề thực tế cuộc sống xung quanh các em, đáp ứng yêu cầu của Chương trình GDPT 2018", Sở GDĐT TP.HCM thông tin.

Năm học 2025-2026, TP.HCM có khoảng 150.000 học sinh lớp 9 đang học tại các trường THCS.