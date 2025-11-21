Tỷ giá USD/VND hôm nay (21/11): Ngân hàng đồng loạt tăng giá bán, USD "chợ đen" có diễn biến mới nhất

Tỷ giá USD/VND hôm nay (21/11) thế giới

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) gần như không đổi so với sáng qua, hiện đứng mức 100,06 điểm.

Đồng USD ổn định sau đợt tăng mạnh trong phiên trước đó, khi biên bản cuộc họp gần đây nhất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) với giọng điệu diều hâu đã làm giảm kỳ vọng về một đợt cắt giảm lãi suất khác vào tháng 12.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Biên bản cuộc họp tháng 10 của Fed cho thấy sự chia rẽ giữa các nhà hoạch định chính sách, "nhiều" thành viên loại trừ khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 12, trong khi "một số" thành viên cho rằng việc cắt giảm là có khả năng xảy ra.

Sự chia rẽ này làm nổi bật tính không chắc chắn về triển vọng kinh tế Mỹ và khiến các nhà giao dịch giảm kỳ vọng về việc nới lỏng chính sách trong ngắn hạn.

"Tại cuộc họp tháng 10, một số thành viên FOMC phản đối quyết định cắt giảm lãi suất, và nhiều người dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất vào tháng 12.

Điều này xác nhận rằng ý kiến trong họp báo của ông Powell với giọng điệu diều hâu đại diện cho quan điểm của đáng kể các quan chức trong Ủy ban," các nhà phân tích tại ING cho biết trong một báo cáo.

Ngoài ra, sự thay đổi trong lịch trình công bố dữ liệu kinh tế sau đợt đóng cửa chính phủ liên bang cũng là yếu tố không thuận lợi cho việc cắt giảm lãi suất vào tháng tới.

Đáng chú ý, về dữ liệu việc làm, nền kinh tế Mỹ tạo thêm 119.000 việc làm trong tháng 9 nhưng tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức 4,4%, mức cao nhất trong 4 năm. Những con số này sẽ làm khó Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong việc quyết định có cắt giảm lãi suất trong tháng tới hay không.

Số việc làm phi nông nghiệp bị trì hoãn của tháng 9 cao hơn nhiều so với dự báo của Dow Jones là 50.000 việc làm. Kết quả này cũng trái ngược với mức giảm 4.000 việc làm trong tháng 8. Con số tháng 8 được điều chỉnh giảm so với ước tính trước đó là tăng 22.000 việc làm.

Đây là báo cáo là chỉ báo đầu tiên về sức khỏe kinh tế Mỹ do Cục Thống kê Lao động (BLS) công bố sau đợt đóng cửa chính phủ kéo dài kỷ lục 44 ngày. Các cơ quan, bao gồm BLS, Cục Phân tích Kinh tế và các cơ quan khác bị cấm thu thập hoặc công bố dữ liệu trong thời gian này, khiến các số liệu chính thức bị trì hoãn.

Báo cáo việc làm tốt hơn kỳ vọng này sẽ củng cố quan điểm của các thành viên có lập trường cứng rắn trong Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) của Fed. Họ cảnh báo Fed không nên cắt giảm lãi suất quá sớm, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump không ngừng kêu gọi Fed cắt giảm lãi suất.

Báo cáo việc làm tháng 11 – cùng với ước tính bảng lương tháng 10 (không có dữ liệu thất nghiệp) – sẽ được công bố vào ngày 16/12, tức là sau cuộc họp của Fed, dự kiến kết thúc vào ngày 10/12.

"Dự báo của chúng tôi cho đến nay là dữ liệu việc làm sẽ ủng hộ cho việc cắt giảm lãi suất vào tháng 12, nhưng sự thay đổi trong lịch trình công bố dữ liệu khiến việc đưa ra dự đoán trở nên khó khăn hơn nhiều," ING bổ sung.

Tỷ giá USD/VND hôm nay (21/11) trong nước: Tỷ giá trung tâm bật tăng

Tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.136 VND/USD, tăng 6 đồng so với phiên sáng qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.879 - 26.392 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.924 - 26.336 VND/USD, giảm 2 đồng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.142 - 26.392 VND/USD, tăng 6 đồng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Còn "ông lớn" BIDV hiện mua vào 26.172 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.392 VND/USD, tăng đều 6 đồng cả chiều mua và bán so với sáng qua.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.113 - 26.392 VND/USD, tăng 13 đồng chiều mua và 6 đồng chiều bán so với sáng qua.

Trong khi đó, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.170 - 26.392 VND/USD, đi ngang chiều mua và tăng 6 đồng chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường chợ đen giao dịch ở mức 27.700 - 27.800 đồng/USD, giảm 30 đồng chiều mua và không thay đổi chiều bán ra so với sáng qua.