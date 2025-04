Tỷ phú Bắc Ninh, chỉ trồng rau mà một HTX có thu nhập 7 tỷ/năm, nhiều nông dân xây nhà to đẹp

Những năm qua, các cấp Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên nông dân xây dựng, phát triển mô hình kinh tế tập thể; qua đó góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho hội viên nông dân.

Trồng rau an toàn, HTX có nhiều tỷ phú Bắc Ninh

Trên cánh đồng lớn của HTX sản xuất rau củ quả nông sản an toàn thôn Liên Ấp ở xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, ông Nguyễn Văn Hiệp - Giám đốc HTX cùng các thành viên đang tất bật cho vụ sản xuất mới.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Văn Hiệp cho biết: HTX có tổng diện tích canh tác khoảng 30ha, trong đó có 10ha chuyên trồng các loại cây ăn quả và diện tích chuyên trồng rau 20ha/vụ, mỗi năm trồng trung bình khoảng 3 vụ, cung cấp cho thị trường từ 500 - 700 kg rau, củ, quả/ngày.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Thị Lệ Tuyết thăm mô hình của HTX sản xuất rau củ quả nông sản an toàn thôn Liên Ấp ở xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Sản phẩm của HTX sản xuất ra được ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp như: Công ty Thực phẩm Sạch Kinh Bắc, Công ty Hương Việt Sinh,… để cung cấp vào các siêu thị, bếp ăn tập thể của khu công nghiệp, nhà ăn của các trường học trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và các tỉnh lân cận, HTX luôn đáp ứng đúng, đủ số lượng theo yêu cầu đơn hàng đã ký kết.

Ông Hiệp cho biết: HTX sản xuất rau củ quả an toàn thôn Liên Ấp được thành lập từ năm 2019, tiền thân là Tổ hợp tác sản xuất rau củ quả an toàn do Hội Nông dân vận động, hướng dẫn, hỗ trợ thành lập. Ban đầu khi mới thành lập HTX có 33 thành viên, đến nay đã tăng lên đạt 150 thành viên.

Trong sản xuất, HTX làm đầu mối từ cung ứng nguyên liệu, cấp giống, phân bón, hướng dẫn kỹ thuật canh tác, đến bao tiêu sản phẩm giúp nông dân yên tâm sản xuất, nâng cao thu nhập và cung cấp nhiều sản phẩm sạch cho người tiêu dùng.

Đáng chú ý, 70% các công đoạn sản xuất, vốn đòi hỏi nhiều công lao động trước đây tại HTX đã được cơ giới hóa. Bên cạnh những loại máy móc cơ bản như máy cày, máy làm đất, máy cắt, thì thành viên HTX cũng đang ứng dụng một phần hệ thống tưới hiện đại.

Nhờ liên kết sản xuất chặt chẽ, thu nhập của các thành viên trong HTX ngày càng nâng cao. Doanh thu bình quân của HTX hiện đạt gần 300 triệu đồng/ha/năm. Năm 2024, với diện tích chuyên canh 20ha trồng rau an toàn, doanh thu của HTX rau của quả Liên Ấp đạt 7 tỷ đồng/năm. Tính thêm doanh thu của 10ha trồng cây ăn quả, HTX có thu nhập cả chục tỷ đồng.

Nhờ duy trì sản xuất rau an toàn, HTX rau củ quả Liên Ấp tạo công ăn việc làm cho 150 gia đình trong thôn và 300 lao động đủ các lứa tuổi vào sản xuất, thu nhập ổn định từ 5- 7 triệu đồng/tháng.

Với những thành tích đạt được, năm 2022, ông Nguyễn Văn Hiệp - Giám đốc HTX sản xuất rau củ quả nông sản an toàn thôn Liên Ấp ở xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh là Nông dân Việt Nam xuất sắc.

Trong ảnh là ngôi nhà 2 tầng mái Thái khang trang của gia đình ông Nguyễn Văn Hiệp - Giám đốc HTX sản xuất rau củ quả nông sản an toàn thôn Liên Ấp ở xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Khương Lực.

“Nhờ có nguồn thu ổn định từ sản xuất rau an toàn và lợi nhuận từ HTX, đời sống kinh tế của người dân trong thôn Liên Ấp khấm khá và nổi trội hơn so với các thôn khác trong xã rất nhiều. HTX sản xuất rau củ quả nông sản an toàn thôn Liên Ấp có 153 thành viên thì 145 thành viên toàn xây nhà 2 tầng, nhà 3 tầng, nhà 4 tầng to đẹp khang trang, trị giá tiền tỷ trở lên. Nhà ở quê nhưng to đẹp, khang trang không kém thành phố ”- ông Hiệp phấn khởi khoe.

Hội Nông dân Bắc Ninh hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế tập thể

Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh Bắc Ninh đã tích cực hỗ trợ, đồng hành giúp hội viên nông dân tham gia phát triển các mô hình kinh tế tập thể, phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác, góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, hình thành sản xuất theo chuỗi giá trị, từng bước nâng cao thu thập cho hội viên, nông dân.

Trong đó, giúp hội viên tiếp cận với khoa học - kỹ thuật là một trong những nhiệm vụ được Hội Nông dân quan tâm. Trong năm 2024, Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 48.194 lượt hội viên tham dự. Hỗ trợ, hướng dẫn 67 mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố thành lập được 5 Câu lạc bộ "Khoa học kỹ thuật nhà nông".

Tạo điều kiện cho các mô hình kinh tế tập thể của hội viên, nông dân có thêm nguồn lực để mở rộng phát triển sản xuất, Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh đang quản lý tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Bắc Ninh đến nay đạt trên 121 tỷ đồng, hiện đang giải ngân cho 374 dự án với 1.671 hộ vay để phát triển sản xuất kinh doanh.

Thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về thành lập Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp; Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã vận động, hướng dẫn thành lập mới 14 chi Hội và 119 tổ Hội Nông dân nghề nghiệp. Đến nay, tổng số Chi Hội nghề nghiệp đã thành lập là 65 chi Hội; số tổ Hội đã thành lập là 630 tổ Hội được duy trì hoạt động có hiệu quả. Mô hình, chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp là tiền đề để các cấp Hội Nông dân phát triển các tổ hợp tác, HTX trong nông nghiệp.

Trong năm 2024, toàn tỉnh Bắc Ninh có 124.200 hộ đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Qua bình xét cuối năm, toàn tỉnh có 73.537 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi (chiếm 59,3% so với số hộ đăng ký).

Các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi là những nhân tố nòng cốt phát triển và nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể. Nhiều nông dân giỏi là những giám đốc HTX rất năng động, nhiệt huyết, dẫn dắt các hội viên khác cùng phát triển kinh tế.

Bà Nguyễn Thị Lệ Tuyết – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh cho biết: Điểm nổi bật của Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh trong năm 2024 là đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy Bắc Ninh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 46 của Bộ Chính trị; tham mưu UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định thực hiện Quyết định số 182 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030.

"Các kế hoạch của Tỉnh ủy, quyết định của UBND tỉnh Bắc Ninh đã nhấn mạnh và khẳng định vai trò của Hội Nông dân cũng tạo cơ chế, chính sách, nguồn lực cho Hội Nông dân tổ chức hoạt động hiệu quả hơn”- bà Tuyết nói.

Theo đó, triển khai thực hiện Quyết định số 182 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án: "Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030", ngày 25/6/2024, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Mục tiêu từ nay đến năm 2030 các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh sẽ tư vấn, thành lập mới ít nhất 42 hợp tác xã.49 tổ hợp tác (THT) nông nghiệp; củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cho ít nhất 20 HTX nông nghiệp do các cấp Hội Nông dân vận động, hướng dẫn, hỗ trợ thành lập; thu hút thêm 675 hộ hội viên nông dân tham gia các tổ chức kinh tế tập thể trong nông nghiệp.

Cùng với đó, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh cũng sẽ hỗ trợ ít nhất 16 chi Hội Nông dân nghề nghiệp, 135 tổ Hội Nông dân nghề nghiệp phát triển thành HTX, THT nông nghiệp; Có ít nhất 45% số HTX nông nghiệp do Hội Nông dân hỗ trợ thành lập tham gia liên kết sản xuất, kinh doanh với doanh nghiệp và tổ chức kinh tế khác; 30% số HTX nông nghiệp được hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn tín dụng.