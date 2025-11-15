Kết quả U22 Việt Nam vs U22 Uzbekistan: Thua tối thiểu

Đội hình xuất phát:

U22 Việt Nam: Trung Kiên, Nhật Minh, Hiểu Minh, Lý Đức, Phi Hoàng, Văn Trường, Quốc Cường, Minh Phúc, Viktor Lê, Đình Bắc, Văn Thuận.

U22 Uzbekistan: Rustamov Umar, Khamidov Saidkhon, Murtazaev Dilshod, Khayrullaev Ravshan, Karimov Behruzuon, Yorkboev Shoh, Jumaev Asilbek, Rejabaliev Meyirbek, Tulkunbekov Azizbek, Abdullaev Dilshod, Ibramov Nurlan.

Ghi bàn: Saidkhon (4').



Ảnh: Sohu.

Kết quả U22 Việt Nam vs U22 Uzbekistan: Với đội hình đồng đều và chất lượng hơn, U22 Uzbekistan chủ động tràn lên tấn công ngay sau khi bóng lăn. Phút thứ 4, Karimov Behruzion tạt bóng từ bên cánh phải để Saidkhon băng vào dứt điểm tung lưới Trung Kiên, mở tỷ số cho đội bóng Trung Á.

Bàn thắng này giúp U22 Uzbekistan thi đấu tự tin và hưng phấn hơn. Thế nhưng, hàng thủ U22 Việt Nam đã chơi kín kẽ hơn so với ít phút đầu trận. Phút 23, các học trò HLV Đinh Hồng Vinh mới có pha dứt điểm đầu tiên. Đáng tiếc là cú đá của Đình Bắc lại không thành công.

Phút 31, Ibramov Nurlan thực hiện pha đá phạt bên ngoài vòng cấm đưa bóng dội xà ngang khung thành thủ môn Trung Kiên. Ngay sau đó, U22 Việt Nam đáp trả bằng pha dứt điểm của Minh Phúc không thể đánh bại được thủ môn Rustamov Umar.

Quãng thời gian còn lại của hiệp thi đấu thứ nhất, U22 Việt Nam thi đấu khởi sắc hơn và tạo ra được một số tình huống sóng gió về phía khung thành U22 Uzbekistan nhưng cả Minh Phúc và Đình Bắc đều dứt điểm không thành công.

Kết quả U22 Việt Nam vs U22 Uzbekistan: Sang hiệp hai, U22 Việt Nam nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Phút 48, Quốc Cường kiến tạo cơ hội cho Văn Thuận đánh đầu trong vòng cấm, song bóng đi không trúng đích.

Mặc dù HLV Đinh Hồng Vinh đã tung cả Thái Sơn, Thanh Nhàn và Anh Quân vào sân, song khả năng tấn công của U22 Việt Nam vẫn không được cải thiện. Nhờ phòng ngự kín kẽ nên U22 Uzbekistan đã bảo toàn được chiến thắng tối thiểu 1-0 đến khi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài vang lên.