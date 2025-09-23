UBND TP Hà Nội trình dự án công viên dọc sông Tô Lịch hơn 4.600 tỷ đồng

UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình về chủ trương đầu tư “Dự án cải tạo chỉnh trang, tái thiết công viên hai bên sông Tô Lịch” gửi HĐND TP xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 26 ngày 30/9.



Theo UBND TP Hà Nội, Dự án sử dụng gần 738.000 m2 đất tại 12 phường có sông đi qua gồm: Ngọc Hà, Nghĩa Đô, Láng, Giảng Võ, Cầu Giấy, Yên Hòa, Thanh Xuân, Đống Đa, Khương Đình, Định Công, Thanh Liệt và Hoàng Liệt.



Các hạng mục chính gồm: cây xanh, sân đường, vỉa hè và quảng trường, tường kè chắn bồn cây, đường dạo ven sông, hệ thống bậc, bãi đỗ xe, sân chơi, sân thể thao, đường cho người đi bộ...



Ngoài ra còn có các hạng mục công trình kiến trúc, gồm: công trình dịch vụ, công trình điểm nhấn và công trình phụ trợ.

Đơn vị đề xuất lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi là Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt trời (Sun Group).



Sơ bộ tổng mức đầu tư trên 4.665 tỷ đồng từ nguồn vốn theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), thanh toán bằng quỹ đất.



TP Hà Nội dự kiến dành 94 ha đất tại xã Phúc Thịnh, thuộc huyện Đông Anh cũ, để thanh toán cho nhà đầu tư.

Nước thải sau xử lý từ nhà máy Yên Xá được bổ cập trở lại sông Tô Lịch để hồi sinh dòng sông này, đập dâng đầu tiên trên sông ở cầu Quang (Thanh Liệt, Hà Nội) cũng chính thức hoạt động để điều tiết dòng nước.

UBND TP Hà Nội cho biết, dự án thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, được thực hiện trong hai năm, từ quý III/2025 đến quý III/2027, ngày khởi công dự kiến vào dịp kỷ niệm ngày Giải phóng Thủ đô 10/10.



Sông Tô Lịch dài gần 14 km, điểm đầu từ mương Nghĩa Đô (Hoàng Quốc Việt), điểm cuối thoát ra sông Nhuệ qua đập Thanh Liệt, hoặc ra sông Hồng qua trạm bơm Yên Sở công suất 90 m3/s. Vốn là chi lưu của sông Hồng, nhiều năm qua Tô Lịch bị ô nhiễm nặng do gián đoạn nguồn bổ cập, chủ yếu nhận nước thải, nước mưa và một phần từ Hồ Tây.



Thời gian qua, TP Hà Nội đã triển khai các giải pháp cải thiện môi trường cho sông như bổ cập nước, thu gom nước thải, nạo vét lòng sông, chỉnh trang kè, vệ sinh hai bờ. Hiện TP Hà Nội hoàn thành việc bổ cập nước cho sông từ Hồ Tây và nhà máy Yên Xá.