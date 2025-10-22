Ukraine giáng đòn chí mạng vào Nga, Moscow trả đũa bằng "bão lửa", Kiev rực cháy giữa đêm





Hỏa hoạn bùng lên ở nhiều nơi khi Ukraine hứng đòn trả đũa bằng "bão lửa" của Nga đêm 21, rạng sáng 22/10. Ảnh Kyiv Post/Talegraph

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, nhà máy hóa chất Bryansk là mục tiêu thuộc hệ thống công nghiệp quốc phòng trọng yếu của Nga, đóng vai trò cung cấp nguyên liệu cho chiến dịch nã pháo, tên lửa vào lãnh thổ Ukraine suốt hai năm qua, theo Independent.

“Một cuộc tấn công phối hợp bằng tên lửa và không quân đã được tiến hành, trong đó có sử dụng tên lửa Storm Shadow phóng từ máy bay. Tất cả đều xuyên thủng hệ thống phòng không Nga”, tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết.

Thống đốc vùng Bryansk, Alexander Bogomaz, cũng xác nhận khu vực bị Ukraine tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa, song khẳng định “chưa có thương vong hoặc thiệt hại nghiêm trọng”. Tuy nhiên, phía Kiev cho biết đợt oanh kích “đã đánh trúng cơ sở sản xuất quan trọng của quân đội Nga”, và hiện đang đánh giá mức độ phá hủy.

“Át chủ bài” Storm Shadow của phương Tây

Tên lửa Storm Shadow, hay Scalp theo cách gọi của Pháp, là vũ khí có tầm bắn khoảng 250 km, được thiết kế để xuyên thủng hệ thống radar phòng không đối phương. Sau khi được phóng, nó hạ thấp độ cao để tránh bị phát hiện, trước khi tăng độ cao ở pha cuối nhằm tấn công chính xác mục tiêu.

Vũ khí này nặng khoảng 1,3 tấn, dài hơn 5 mét và có thể bay với tốc độ trên 600 dặm/giờ. Đầu đạn nổ trễ giúp tên lửa xuyên thủng lớp bảo vệ của mục tiêu rồi mới phát nổ bên trong, tạo sức công phá khủng khiếp.

Storm Shadow đã từng được Ukraine dùng để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga từ năm ngoái và được đánh giá là một trong những vũ khí thay đổi cục diện chiến trường, cho phép Kiev đánh trúng các cơ sở hậu cần của Moscow mà không cần vượt biên giới.

Nga “dội bão lửa trả đũa”

Ngay sau vụ tấn công của Kiev, Nga phát động một đợt oanh kích dữ dội vào hạ tầng năng lượng của Ukraine ngay trong đêm 21 rạng sáng 22/10. Các nhà máy điện, kho dầu và cơ sở hạ tầng ở Kiev, Zaporizhzhia, Odesa, Poltava đều trúng đạn, theo tờ Kyiv Post.

Tại thủ đô Kiev, nhiều tòa nhà bốc cháy ngùn ngụt. Thị trưởng Vitali Klitschko xác nhận ít nhất 2 người thiệt mạng và 5 người bị thương. Ở các quận khác, dân thường được cho là bị kẹt trong các chung cư cháy, lực lượng cứu hộ phải phá tường giải cứu hàng chục người.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, đến sáng cùng ngày, ít nhất 6 người đã thiệt mạng tại nhiều khu vực trên cả nước. Ông gọi đây là “đêm khủng khiếp chứng minh Nga chưa hề chịu đủ áp lực”, đồng thời kêu gọi Liên minh châu Âu và G7 áp thêm lệnh trừng phạt mạnh tay hơn, cũng như cung cấp thêm vũ khí tầm xa.

“Mỗi quốc gia hỗ trợ chúng tôi bằng các năng lực tấn công tầm xa đều đang giúp rút ngắn chiến tranh”, ông Zelensky nói trên Telegram.

Cuộc tấn công bằng tên lửa Storm Shadow của Ukraine được xem là cảnh báo rõ ràng gửi tới Moscow, rằng Kiev vẫn có khả năng đánh thẳng vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí phương Tây dù các đồng minh vẫn dè dặt.

Ngược lại, việc Nga đáp trả bằng đòn oanh kích quy mô lớn nhất nhiều tháng qua cho thấy chiến tranh đang tiến vào giai đoạn “ăn miếng trả miếng” nguy hiểm, khi hai bên cùng gia tăng cường độ tấn công sâu vào hạ tầng của nhau.