Ukraine giải mật “phi đội ma” xé toang bầu trời, ném bom đốt cháy sâu trong lãnh thổ Nga

Các nhiệm vụ của những “máy bay ném bom tự sát” này vừa được mô tả trong bài viết của nhóm nhà báo Ukraine thuộc hãng thông tấn Babel sau khi họ được quân đội cho phép tới thăm một đơn vị đang làm việc với những loại máy bay như vậy.

Máy bay ném bom không người lái động cơ hạng nhẹ của Ukraine và bom OFAB-100-120 và 120 mm. Nguồn ảnh: Babel.

Ý tưởng chuyển đổi máy bay hạng nhẹ xuất phát từ năm 2023, do một cựu doanh nhân - hiện là thành viên Lực lượng Phòng thủ với tên biệt danh Horynych - đề xuất.

Nhóm của ông, thuộc Sư đoàn 14 của Lực lượng Hệ thống Không người lái, đã thực hiện thành công 78 nhiệm vụ trong tổng số 102 lần xuất kích.

Các máy bay nay đã ném bom vào các nhà máy, kho vũ khí và gây rối loạn cho ngành dầu khí của Nga.

Trước khi lên đường, các máy bay được trang bị một quả bom nổ phá OFAB-100-120, hai quả mìn 120 mm và một vật liệu nổ nhiệt áp (thermobaric).

Chiếc máy bay không người lái đầu tiên đã thả bom và các quả mìn, sau đó lao vào mục tiêu theo kiểu tấn công liều chết và kích nổ vật liệu nhiệt áp - thứ gây hỏa hoạn cho công trình và phá hủy hệ thống bí mật của máy bay để nó không lọt vào tay Nga.

Một máy bay ném bom không người lái động cơ hạng nhẹ của Ukraine. Nguồn ảnh: Babel

Phát triển

Năm 2024, các máy bay hạng nhẹ Skyranger Ninja 912S và Aeroprakt A-22 đã được phát hiện bay qua lãnh thổ Nga, tấn công nhiều mục tiêu khác nhau, trong đó có cơ sở Alabuga nơi lắp ráp các drone Shahed.

Một bình nhiên liệu bổ sung và các bộ ắc-quy được lắp trong buồng lái thay cho ghế phi công, cung cấp năng lượng cho hệ thống dẫn đường và liên lạc.

Một nhóm kỹ sư và phi công đã đảm bảo rằng máy bay có thể cất cánh, bay qua những vùng bị gây nhiễu tín hiệu vệ tinh, ẩn mình khỏi hệ thống phòng không, đánh trúng mục tiêu với tọa độ chính xác tới vài mét, quay trở lại và hạ cánh tự động, hoặc lao vào vật thể.

Trong quá trình phát triển, vấn đề lớn nhất là liên lạc giữa máy bay và trung tâm điều khiển.

Chuẩn bị phóng máy bay không người lái ném bom hạng nhẹ của Ukraine. Nguồn ảnh: Babel

Autopilot của Horynych có thể hoàn thành nhiệm vụ ngay cả khi không có liên lạc, nhờ sử dụng hệ thống định vị quán tính (inertial navigation system). Tuy nhiên, hệ thống quán tính dần tích lũy sai số, khiến máy bay lệch khỏi lộ trình.

Cần liên lạc với máy bay để autopilot nhận tọa độ chính xác và quay lại đường bay. Ý tưởng trang bị hệ thống liên lạc vệ tinh cho máy bay được đề xuất bởi chỉ huy một trong những đơn vị drone tiên tiến tới thử nghiệm chiếc máy bay ném bom.

Bên cạnh đó, các kỹ sư của Horynych đã gia cố cấu trúc khung máy bay và hoàn thiện phần mềm.

Các máy bay được đưa lên sân bay ở dạng tháo rời rồi lắp ráp lại gần đường băng. Chúng được tiếp nhiên liệu, đưa ra đường băng và lắp đặt kíp nổ.

Điều hướng từ trạm chỉ huy di động sẽ tải nhiệm vụ vào autopilot của máy bay thông qua modem vô tuyến.

Nhiệm vụ

Vào đêm 5, rạng sáng 6/10, máy bay ném bom không người lái Horynych thực hiện phần cuối cùng của nhiệm vụ.

Lộ trình bay qua Dzerzhinsk, một thành phố vệ tinh công nghiệp của Nizhny Novgorod.

Máy bay tiếp cận từ phía đông, bay qua trung tâm thành phố tới rìa phía tây. Mục tiêu là nhà máy Yakov Sverdlov, thuộc tập đoàn Rostec.

Nhà máy này có gần 5.000 công nhân - nơi sản xuất chất nổ và đóng gói chúng vào các quả bom hàng không nổ phá (HABs) cho lực lượng không quân tuyến đầu của Nga.

Khi máy bay ném bom Ukraine bay đến đúng vị trí đã được tính toán sẵn, hệ thống điều khiển sẽ tự động ra lệnh thả bom.

Hai quả mìn pháo 120 mm và vũ khí chính - quả bom nổ phá OFAB-100-120 - được thả ra từ ba giá treo dưới thân máy bay.

Sau đó, máy bay vòng lại phía trên mục tiêu và lao xuống ở chế độ tấn công tự sát.

Chiếc máy bay ném bom Ukraine đã bay gần một nghìn km tới mục tiêu. Nó vượt qua tuyến đầu và khu vực có hệ thống phòng không của Nga.

Sau khi va chạm mặt đất, động cơ máy bay ngừng hoạt động. Bộ hẹn giờ tự hủy bắt đầu đếm ngược. Sau năm phút, nó hoạt động và một vật liệu nhiệt áp tiêu diệt máy bay cùng toàn bộ “đồ nghề” bí mật bên trong.

Đây chỉ là chiếc máy bay ném bom đầu tiên trong một phi đội nhỏ. Chưa lâu sau đã có chiếc thứ hai tấn công cách nhau khoảng mười phút.

Ngày hôm sau, sau khi chắc chắn rằng cả hai máy bay đã tới mục tiêu, nhóm “deepstrike” (tấn công sâu) của Ukraine đã phóng thêm bảy máy bay ném bom từ một sân bay khác.