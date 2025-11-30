Ukraine phục kích, tiêu diệt nhóm chiến binh Chechnya tinh nhuệ chiến đấu cho Nga

Các chiến binh thuộc lực lượng Akhmat. Ảnh: Sergei Bobylev/TASS

Theo tuyên bố đăng trên Telegram, HUR cho biết 2 vụ nổ liên tiếp xảy ra hôm 29/11 là kết quả của chiến dịch phối hợp giữa lực lượng tình báo và phong trào kháng chiến ngầm tại thành phố cảng Berdyansk do Nga kiểm soát. Những người thiệt mạng và bị thương là thành viên đơn vị “Akhmat” tinh nhuệ đang chiến đấu cho Nga.

Đơn vị “Akhmat” thuộc Vệ binh Quốc gia Nga, gồm lực lượng Chechnya tinh nhuệ trung thành với nhà lãnh đạo Ramzan Kadyrov, vốn nổi tiếng với vai trò trấn áp và được triển khai rộng rãi tại chiến trường Ukraine.

Theo HUR, lực lượng Ukraine đã gài mìn từ trước để phục kích lực lượng Akhmat ở Berdyansk. Khi nhóm lính Akhmat tụ tập, họ kích nổ mìn, gây hoảng loạn cho nhóm lính Nga.

“Những người sống sót bỏ chạy. Không lâu sau, một chiếc bán tải khác của đối phương chạy đến - rồi trúng mìn và phát nổ lần thứ hai”, báo cáo của HUR cho biết.

Cơ quan tình báo Ukraine đã công bố video ghi lại chiến dịch, nhưng Kyiv Post cho biết họ không thể xác minh độc lập thời gian và địa điểm quay.

Theo HUR, vụ tấn công đã phá hủy hoàn toàn hai xe của đơn vị Akhmat. Số thương vong chính xác chưa được công bố, nhưng tình báo Ukraine xác nhận có thương vong đáng kể trong nhóm lính Chechnya.

Vụ việc làm nổi bật vai trò ngày càng rõ nét của các lực lượng kháng chiến ngầm Ukraine trong việc phá rối hậu tuyến Nga, đặc biệt tại các tuyến vận chuyển tiếp tế nhiên liệu và khí tài.

HUR từng nhiều lần phục kích thành công lính Chechnya

Đây không phải lần đầu lực lượng Ukraine tấn công lính Chechnya tại Zaporizhzhia. Cuối tháng 7, đặc nhiệm HUR từng tiến sâu hơn 30km vào vùng kiểm soát của Nga, phục kích và tiêu diệt ba thành viên Vệ binh Quốc gia Nga thuộc đơn vị Akhmat gần làng Velyka Bilozerka, rồi rút ra an toàn.

“Khi xe của đối phương trúng mìn, ba chiến binh Akhmat bị vô hiệu hóa. Đồng thời, lực lượng tình báo thu thập thêm dữ liệu về hậu cần, trang thiết bị và các điểm chỉ huy của địch”, HUR cho biết.

Zaporizhzhia là khu vực Nga kiểm soát phần lớn kể từ năm 2022, đóng vai trò quan trọng trong hoạt động hậu cần. Các tuyến đường quanh Berdyansk và bờ biển Azov là nơi Nga vận chuyển khí tài, nhiên liệu và quân lực cho chiến trường miền Nam.

Những vụ nổ nhắm vào lực lượng Akhmat - đơn vị được xem là “tay chân thân tín” của ông Kadyrov - cho thấy hậu phương Nga không còn an toàn tuyệt đối, và các hoạt động phá hoại của Ukraine ngày càng táo bạo hơn. .