Ukraine sẽ ra sao nếu không có Mỹ?

Hơn 123 tỷ để sửa chữa khẩn cấp các hồ chứa nước, công trình thuỷ lợi hư hỏng ở Khánh Hoà(địa phận tỉnh Ninh Thuận cũ)
Theo Công ty TNHH Một thành viên (MTV) Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận (tỉnh Khánh Hòa) đợt mưa lớn từ ngày 16 – 22/11 vừa qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho hệ thống thủy lợi khu vực phía nam tỉnh(tỉnh Ninh Thuận cũ). Thống kê cho thấy có 93 công trình bị hỏng, trong đó 13 công trình ở mức nguy cơ mất an toàn cao, cần được sửa chữa khẩn cấp để đảm bảo điều tiết nước và an toàn mùa vụ tới.