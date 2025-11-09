Ukraine trúng đòn nghi binh, bị Nga lừa đưa quân tinh nhuệ rời Pokrovsk khiến phòng tuyến vỡ tan?

Quân đoàn Azov tinh nhuệ của Ukraine. Ảnh Euromaidanpress

Theo Euromaidanpress, một số chuyên gia quân sự tin rằng Moscow đã chủ ý tạo ra “một mũi nghi binh” tại Dobropillia nhằm cầm chân lực lượng dự bị Ukraine, khiến họ không thể rút về tăng viện cho Pokrovsk – thành phố chiến lược ở Donetsk.

Theo lý thuyết của chuyên gia quân sự Delwin, đây là chiến thuật “trục cố định phản công” (counter-fixation axis) – tức là mở một mũi tấn công phụ nhằm đe dọa mục tiêu thứ yếu, buộc đối phương phải điều quân dự bị ra khỏi khu vực trọng yếu.

“Người Nga có lẽ đã tung ra vừa đủ lực lượng – chủ yếu từ 5 lữ đoàn và trung đoàn lính thủy đánh bộ – để cầm chân Quân đoàn Azov số 1 - lực lượng tinh nhuệ của Ukraine và khiến họ không thể can dự vào Pokrovsk”, ông Delwin phân tích.

Nếu giả thuyết này đúng, đây có thể là bài học cảnh báo quan trọng cho Kiev khi họ rút quân khỏi Pokrovsk và Myrnohrad, mở ra giai đoạn mới trong cuộc chiến ở Donetsk.

Từ đột phá ở Dobropillia đến thất thủ ở Pokrovsk

Theo Euromaidanpress, hồi đầu tháng 8, Lữ đoàn súng trường cơ giới số 132 của Nga phát hiện lỗ hổng trên tuyến phòng thủ mỏng manh của Ukraine ở phía bắc Pokrovsk và nhanh chóng tiến sâu 15 km về hướng Dobropillia. Mục tiêu ban đầu của họ là kiểm soát hỏa lực đối với ngôi làng này và đánh phá nó bằng pháo binh, UAV.

Dobropillia khi đó đóng vai trò đặc biệt quan trọng, vì một trong hai tuyến tiếp tế chính của Pokrovsk chạy qua đây. Nếu cắt được tuyến đường này, Nga có thể khiến hai lữ đoàn Ukraine đang đồn trú trong thành phố nhanh chóng kiệt quệ vì thiếu tiếp tế.

Phía Ukraine phản ứng nhanh chóng, điều động Quân đoàn Azov số 1 cùng nhiều lữ đoàn tinh nhuệ khác để phản công ở Dobropillia. Họ đã cứu được Dobropillia, khi đẩy quân Nga ra khỏi khu vực và bao vây một số nhóm, trong đó có đơn vị bị kẹt tại làng Kucheriv Yar.

Trong khi đó, Trung đoàn tấn công 225 và Lữ đoàn cơ giới 33 của Ukraine trấn giữ làng Shakhove, điểm tựa quan trọng ở góc đông nam khu vực giao tranh. Họ đã đẩy lùi nhiều đợt tấn công cơ giới của Nga, ngăn cản đối phương tăng viện.

Thắng lợi tạm thời và cái giá đau đớn

Đến cuối tháng 10, Tiểu đoàn trinh sát 132 của Ukraine đã giải phóng Kucheriv Yar, tiêu diệt và bắt giữ hàng chục binh sĩ Nga. Dường như Ukraine đã giành lại thế chủ động ở Dobropillia. Tuy nhiên, ở phía nam – Pokrovsk – Nga lại lặng lẽ chiếm ưu thế.

Dù không thể chiếm được Dobropillia, các trung đoàn Nga vẫn áp sát tuyến tiếp tế và triển khai đội UAV gần tiền tuyến, khiến hậu phương Ukraine liên tục bị gián đoạn. Cùng thời điểm đó, các đơn vị đột kích của Nga luồn sâu vào Pokrovsk từ hướng nam, từng bước tạo bàn đạp trong lòng thành phố.

Ngày 29/10, Đơn vị đặc nhiệm Tymur của Ukraine thực hiện cuộc đột kích táo bạo bằng trực thăng vào Pokrovsk – không phải để phản công, mà nhằm giữ một vài vị trí chiến đấu then chốt ở phía bắc thành phố, đồng thời mở đường rút lui cho những đồng đội còn sống sót.

Một nhà quan sát quân sự có biệt danh Thorkill nhận định ngắn gọn: “Trận chiến giành Pokrovsk đang đi đến hồi kết".

Theo một số nhà quan sát, dù không thể biết chắc Pokrovsk có thể cầm cự được bao lâu nếu Quân đoàn Azov không bị hút vào trận chiến ở Dobropillia. Nhưng rõ ràng, đòn nghi binh của Nga đã góp phần làm suy yếu hệ thống phòng thủ của Ukraine tại Pokrovsk.

Nếu các lực lượng cơ giới Nga vượt qua được Shakhove để tăng viện cho mặt trận Dobropillia, họ thậm chí có thể kéo thêm nhiều đơn vị Ukraine vào “cái bẫy chiến thuật” này, khiến Pokrovsk thất thủ nhanh hơn nữa.

“Nhìn chung, các chỉ huy Nga trong chiến dịch này xứng đáng được khen ngợi, dù họ vẫn chưa khai thác hết tiềm năng chiến lược của đòn nghi binh Dobropillia”, ông Delwin kết luận.