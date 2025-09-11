Ukraine tung đòn chí mạng làm tê liệt tàu chiến Nga 60 triệu đô đang tuần tra Biển Đen

Ảnh cắt từ video Ukraine tấn công phá hủy tàu đa năng Project MPSV07 của Nga. Ảnh Kyiv Post.

Theo HUR, cuộc tấn công diễn ra hôm 10/9, nhằm vào một tàu đa năng Project MPSV07. Toàn bộ Hạm đội Nga chỉ có 4 chiếc tàu loại này. Con tàu được đưa vào biên chế năm 2015, với giá trị ước tính khoảng 60 triệu USD.

HUR cho biết, drone đã tập kích trực diện vào khu vực boong chỉ huy, phá hỏng toàn bộ hệ thống dẫn đường, thông tin liên lạc và khiến thiết bị trinh sát điện tử trên tàu bị tê liệt.

“Con tàu đã buộc phải ngừng hoạt động và sẽ cần những sửa chữa tốn kém,” phía Ukraine tuyên bố.

Thời điểm bị tấn công, tàu Nga đang làm nhiệm vụ trinh sát điện tử và tuần tra quanh vịnh Novorossiysk – khu vực mà Moscow đã chuyển phần lớn Hạm đội Biển Đen tới, sau hàng loạt đòn tập kích trước đó của Ukraine vào bán đảo Crimea bị chiếm đóng.

Ukraine tăng tốc dùng drone tự sản xuất

Trong hơn một năm qua, Kiev liên tục tăng cường sử dụng drone trên không và trên biển sản xuất trong nước, thực hiện nhiều cuộc tấn công gây tổn thất cho Hải quân Nga.

Hồi 1/9, HUR từng công bố đoạn video cho thấy nhóm đặc nhiệm “Prymary” đã dùng drone tấn công một căn cứ không quân Nga ở Hvardiiske gần Simferopol, phá hủy ít nhất hai trực thăng chiến đấu Mi-8, trị giá từ 20 đến 30 triệu USD.

Trước đó, Ukraine cũng khẳng định đã đánh trúng một tàu kéo quân sự của Nga, được cho là BUK-2190, tại vịnh Sevastopol. Con tàu này thuộc đơn vị tinh nhuệ PDSS chuyên về lặn trinh sát và phá hoại dưới nước.

HUR nhấn mạnh: “Việc phá hủy tàu kéo đã làm suy giảm đáng kể năng lực tác chiến của đơn vị đặc biệt tinh nhuệ này của Nga".

Theo HUR, bán đảo Crimea, được Nga sáp nhập từ năm 2014, vẫn là căn cứ chiến lược để Moscow triển khai không quân và phóng tên lửa tấn công sâu vào lãnh thổ Ukraine.

Giới quan sát nhận định, những đòn tập kích liên tiếp của Ukraine bằng drone đã không chỉ gây tổn thất lớn về vật chất cho Nga, mà còn mang tính chiến lược, buộc Moscow phải phân tán lực lượng và phòng thủ gấp rút ở Biển Đen.