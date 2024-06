Ngập sâu trong biển nước, Uông Bí phá cống, dải phân cách để tiêu thoát nước

Từ đêm 8/6 đến sáng 9/6, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có mưa, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, khiến nhiều địa phương ngập úng cục bộ. Đáng chú ý là trên các sông khu vực Tiên Yên, Ba Chẽ, Hải Hà, Móng Cái đã xuất hiện lũ.

Đặc biệt tại TP.Uông Bí, lượng mưa đo được lên đến 177,2mm, dẫn tới xảy ra ngập lụt tại nhiều điểm.

Khu vực Hồ Công viên của TP Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh), nước dâng cao khiến các hộ dân xung quanh bị ảnh hưởng. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Uông Bí

Cụ thể, tại khu 5A, khu 9, khu 4, phường Quang Trung, nước ngập vào nhà dân; khu vực đập tràn, đường Thanh Niên ngõ 186, trước cửa UBND phường Trưng Vương; tuyến đường Khe Giang, xóm khe Giang, xã Thượng Yên Công nước tràn lên mặt đường, phương tiện xe máy và ô tô hiện không thể lưu thông; khu vực kè chống sạt tại tổ 17, khu 8, phường Bắc Sơn, nước lũ tràn qua kè vào nhà dân gây ngập úng; ngập cục bộ tại khu vực khu 3, phường Vàng Danh; nhiều khu bị ngập cục bộ như nhiều khu phố của phường Thanh Sơn; ngập tại khu vực cầu Khe Mai, Quốc lộ 18, phường Nam Khê...

Bên cạnh đó, một số vị trí tại các tuyến đường trên địa bàn thành phố bị ngập úng gây ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện giao thông.

Nhiều hộ dân vùng trũng, thấp nước tràn vào nhà từ 40 đến 50cm. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Uông Bí

Khu vực phường Yên Thanh, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh ngập sâu. Ô tô của lực lượng CSGT cũng bị ngập gần tới kính xe. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Uông Bí



Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản, lãnh đạo thành phố đã trực tiếp có mặt tại các điểm có nguy cơ cao về mất an toàn để chỉ đạo khắc phục đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và tài sản.

Theo đó, TP.Uông Bí đã huy động tổng lực ra quân tiến hành kiểm tra trên toàn địa bàn, đặc biệt những khu vực trọng yếu, vùng trũng thấp, khu vực có nguy cơ sạt lở; huy động máy móc, thiết bị, phương tiện xử lý các điểm ngập lụt, khơi thông dòng chảy.

Lãnh đạo TP.Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) kiểm tra thực tế và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Uông Bí

Đồng thời, địa phương đã tiến hành hỗ trợ sơ tán đồ đạc, vật dụng và người dân ở các khu vực bị ngập tại khu vực Lựng Xanh trên địa bàn khu 5A, phường Quang Trung, khu vực cầu 2 thanh, khu 5, phường Bắc Sơn và một số nơi trên địa bàn Yên Thanh, Thanh Sơn...

Lực lượng chức năng phá dỡ dải phân cách Quốc lộ 18 (đoạn phường Yên Thanh) để khơi thông dòng chảy. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Uông Bí

Bên cạnh đó, chăng dây cảnh báo nguy hiểm và tổ chức ứng trực, không cho người và phương tiện qua lại tại các khu vực như đập tràn nhà máy điện, Hồ Công viên, tuyến đường Khe Giang… chủ động phá một số cống, dải phân cách để tiêu thoát nước.

Tại khu vực cửa hàng xăng dầu Phúc Xuyên (phường Yên Thanh), thành phố đã chỉ đạo đập phá tường rào bao quanh khu vực vườn hoa chéo nhằm kịp thời thoát nước cho khu vực nội thị.

Lực lượng chức năng TP.Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) dùng xuồng di chuyển và sơ tán người dân ở các khu vực bị ngập. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Uông Bí

Các lực lượng chức năng sử dụng phương tiện máy móc khơi thông dòng chảy khu vực Hồ Công viên. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Uông Bí