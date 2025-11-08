Ủy ban Kiểm tra Trung ương lấy ý kiến Nhân dân việc đề nghị xét, tặng Huân chương cho 1 Phó Chủ nhiệm và 1 Ủy viên

Theo trang thông tin điện tử của Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Thực hiện Nghị định 152/2023/NĐ-CP, ngày 14/6/2025 của Chính phủ Quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với cá nhân đề nghị xét, tặng Huân chương (Khen thưởng quá trình cống hiến).

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương trân trọng gửi tới Nhân dân để xin ý kiến đối với 2 cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị cấp có thẩm quyền xét, tặng Huân chương cụ thể như sau:

Đồng chí Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; thời gian giữ chức vụ Bộ trưởng và tương đương (Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương) là 6 năm 6 tháng; thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng và tương đương (Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương) là 10 năm 3 tháng, đề nghị xét, tặng “Huân chương Độc lập” hạng Ba vì “Tham gia hoạt động liên tục trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ hoặc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã đảm nhiệm một trong các chức vụ: Bộ trưởng và tương đương 1 nhiệm kỳ, từ 03 đến 05 năm… Thứ trưởng và tương đương 2 nhiệm kỳ, từ 8 đến 10 năm”.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nghiêm Phú Cường. Ảnh ubkttw.vn

Đồng chí Tô Duy Nghĩa, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; có thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng và tương đương (Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương) là 6 năm 7 tháng, đề nghị xét, tặng “Huân chương Lao động” hạng Nhất vì “Tham gia hoạt động liên tục trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ hoặc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã đảm nhiệm một trong các chức vụ: … Thứ trưởng và tương đương từ 5 năm trở lên…”.

Các ý kiến đóng góp của nhân dân trong vòng 10 ngày, kể từ ngày đăng tin (bằng văn bản có chữ ký, ghi rõ họ tên, điện thoại, địa chỉ liên hệ) xin gửi về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, số 4 Nguyễn Cảnh Chân, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội.