Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Quỳnh Nguyễn Thứ tư, ngày 05/11/2025 18:01 GMT+7
Trung ương thống nhất bầu ông Trần Sỹ Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.
Chiều 5/11, theo thông cáo báo chí ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị Trung ương 14 có nội dung về công tác nhân sự. Cụ thể, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết đồng ý để ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII, thôi tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII (để tập trung cho nhiệm vụ mới được Bộ Chính trị phân công).

Trung ương thống nhất bầu ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Ông Trần Sỹ Thanh được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ảnh: DV

Hôm qua (4/11), Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Duy Ngọc tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Sau khi được kiện toàn, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13 có Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương là ông Trần Sỹ Thanh.

Theo trang thông tin điện tử của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các Phó chủ nhiệm hiện nay là các đồng chí: Trần Văn Rón, Trần Tiến Hưng, Nguyễn Hồng Lĩnh, Hoàng Văn Trà, Nghiêm Phú Cường, Nguyễn Minh Quang, Trần Thị Hiền, Hoàng Trọng Hưng, Đinh Hữu Thành, Hà Quốc Trị, Đoàn Anh Dũng, Lê Văn Thành, Nguyễn Mạnh Hùng.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của Ban Chấp hành Trung ương, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng; tham mưu, giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Đây cũng là cơ quan có nhiệm vụ kiểm tra, xử lý kịp thời các tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo; kiểm tra, giám sát việc kê khai, công khai tài sản và thu nhập của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương có thể đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư hoặc yêu cầu tổ chức và cá nhân có thẩm quyền thi hành kỷ luật, thay đổi hình thức kỷ luật Đảng, chính quyền, đoàn thể đối với đảng viên.

Hàng năm, cuối nhiệm kỳ hoặc khi có yêu cầu, đột xuất, cơ quan này sẽ báo cáo Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, về hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ủy ban kiểm tra các cấp.

Ông Trần Sỹ Thanh sinh năm 1971, quê tại Nghệ An. Ông có trình chính trị: Cao cấp; Trình độ học vấn: Thạc sĩ Kinh tế, Đại học Tài chính - Kế toán.

Trước khi giữ chức Chủ tịch thành phố Hà Nội, ông Thanh từng giữ chức Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch tổng hợp, Phó Chánh văn phòng, Chánh văn phòng, Phó Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước (Bộ Tài chính).

Tóm tắt quá trình công tác của ông Trần Sỹ Thanh:

9/1991-2/2002: Chuyên viên, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tổng hợp – Kho bạc nhà nước (Bộ Tài chính)

3/2002-12/2005: Phó Chánh văn phòng, rồi Chánh Văn phòng Kho bạc Nhà nước Việt Nam.

1/2006-8/2008: Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Việt Nam – Bộ Tài chính

9/2008-10/2010: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk

10/2010-4/2011: Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2010-2015

Tháng 1/2011: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 11

5/1011-5/2012: Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

6/2012-2/2015: Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang nhiệm kỳ 2010 – 2015

2/2015-10/2015: Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương

10/2015-12/2017: Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2015-2020

Tháng 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12

12/2017-8/2020: Phó Trưởng Ban kinh tế Trung ương; kiêm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam.

8/2020-4/2021: Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Tháng 1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13

4/2021-7/2022: Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026

7/2022- nay: Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa 17, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2026

16/10/2025: Tại Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 18, ông Trần Sỹ Thanh được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 18. Tại hội nghị lần thứ nhất của Ban chấp hành, ông tiếp tục được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa 18, nhiệm kỳ 2025-2030.

