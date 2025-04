Hôm nay, ngày 28/4, nhiều khách hàng mua sắm tại Vạn Hạnh Mall ở TP.HCM cho biết Vạn Hạnh Mall đã lắp lưới rào ở toàn bộ khu vực thông tầng sau liên tiếp 3 sự cố không may xảy ra liên tiếp gần đây.

Trước đó, hôm 26/4, ngay sau khi có sự cố, Vạn Hạnh Mall cho biết sẽ tiến hành ngay rào lưới khu vực khoảng không thông tầng. Như vậy, chỉ sau 2 ngày, phía Vạn Hạnh Mall đã hoàn tất lắp lưới rào để không phải tiếp tục xảy ra các trường hợp đáng tiếc.

Vạn Hạnh Mall đã lắp lưới rào ở khu vực thông tầng. Ảnh: Vạn Hạnh Mall

Ngay chiều 28/4, Vạn Hạnh Mall chính thức thông báo hoàn tất thi công lưới rào ở khu vực khoảng không thông tầng.

“Đây là phương án khẩn cấp, tạm thời và đội ngũ Vạn Hạnh Mall sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp để cải thiện mỹ quan lâu dài, giúp mall (trung tâm thương mại - PV) đẹp hơn, sinh động hơn trong thời gian sắp tới”, phía trung tâm thương mại này cho biết.

Trước khi lắp lưới rào, Vạn Hạnh Mall cũng đã nâng cao kính an toàn ở khu vực thông tầng và lan can từ 1,4m thành 1,7m; tăng cường đội ngũ bảo vệ, giám sát an ninh tại các tầng; tăng số lượng camera giám sát và rà soát các khu vực nhằm tăng tính an toàn.

Đáng chú ý, Vạn Hạnh Mall cho biết thêm dịp lễ 30/4, doanh nghiệp sẽ kết hợp với hàng trăm nhãn hàng thực hiện loạt sự kiện bán hàng siêu ưu đãi, các hoạt động trải nghiệm đầy hấp dẫn ở khu vực tầng trệt.

Cụ thể, khu vực này sẽ có hoạt động miễn phí trà sữa và bánh mỗi ngày, miễn phí kẹo bông gòn, bắp, snack vào các khung giờ cao điểm, miễn phí các hoạt động tô màu, làm tò he, cào cào lá tre.

Ngoài ra, cuối tuần, trung tâm thương mại sẽ có đêm nhạc acoustic miễn phí và truyền hình trực tiếp lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành đại lễ 30/4.

Trung tâm thương mại cũng đặt khu vực “Góc yêu thương” để khách có thể gửi những lời yêu thương, những cảm xúc tới bạn bè, người thân, những người thương quý, cũng như có cơ hội nhận ngay các phần quà tặng bốc thăm ngẫu nhiên từ các nhãn hàng.

Các hoạt động này diễn ra từ hôm nay đến hết ngày 27/5.

Thông báo của Vạn Hạnh Mall trên Fanpage chính thức nhanh chóng nhận được hơn 13.000 lượt tương tác chỉ sau nửa tiếng đồng hồ, chủ yếu là sự động viên, ủng hộ và cho biết sẽ đến trung tâm thương mại để ủng hộ.

Vạn Hạnh Mall là trung tâm thương mại sầm uất tại TP.HCM. Ảnh: Hồng Phúc

Trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall nằm trên đường Sư Vạn Hạnh, quận 10, được thành lập năm 2018.

So với các trung tâm thương mại khác, “công thức” kinh doanh của Vạn Hạnh Mall có phần khác biệt khi đáp ứng được nhu cầu của tất cả khách hàng, từ mọi tầng lớp, phân khúc.

Trong khi khu vực siêu thị và các thương hiệu F&B quen thuộc ở tầng hầm tấp nập thì tầng trệt tại Vạn Hạnh Mall luôn có những sự kiện theo tháng hoặc các chương trình “siêu giảm giá” đến từ các thương hiệu lớn diễn ra thường xuyên.

Các tầng 1, tầng 2, tầng 3 là khu vực trú đóng của các thương hiệu thời trang, mỹ phẩm lớn, các chuỗi F&B thuộc phân khúc trung và cao cấp. Một điểm hút khách khác của Vạn Hạnh Mall chính là rạp chiếu phim CGV luôn tấp nập khách ra vào, đến nửa đêm vẫn sáng đèn và có khách để phục vụ.