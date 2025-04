Theo lịch thi đấu, vòng 20 V.League 2024/2025 sẽ diễn ra trong ba ngày liên tiếp 25, 26 và 27/4 với sáu cặp đấu đáng chú ý. Trong đó, trận mở màn là cuộc đối đầu giữa TP.HCM và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Thống Nhất, cùng thời điểm với trận đấu giữa Viettel và Sông Lam Nghệ An, đều bắt đầu lúc 19h15 ngày 25/4.

VAR sẽ được sử dụng toàn bộ ở 6 trận đấu của vòng 20 V.League.

Mặc dù mỗi vòng đấu V.League thông thường có 7 trận do giải đấu quy tụ 14 đội bóng, vòng 20 sẽ chỉ có 6 trận do cặp đấu giữa Bình Định và CLB CAHN được dời lịch sang ngày 3/6. Nguyên nhân là đội bóng ngành Công an cần thời gian chuẩn bị cho trận bán kết lượt về giải vô địch các CLB Đông Nam Á diễn ra vào ngày 30/4.

Đáng chú ý, theo thông báo từ Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), công nghệ hỗ trợ trọng tài video (VAR) sẽ được triển khai trong toàn bộ 6 trận đấu của vòng này. Đây là bước đi quan trọng trong việc hỗ trợ công tác điều hành trận đấu, đảm bảo sự chính xác và công bằng trong những tình huống nhạy cảm.

Việc áp dụng VAR trên diện rộng được xem là hợp lý khi vòng 20 được dự báo sẽ có nhiều diễn biến căng thẳng trong bối cảnh mùa giải chỉ còn lại 6 vòng đấu.

Đặc biệt, sau vụ việc gây tranh cãi ở vòng 19 khi ban lãnh đạo Hoàng Anh Gia Lai có hành vi phản ứng trọng tài gay gắt sau trận thua Hà Tĩnh, quyết định đưa VAR vào toàn bộ các trận đấu càng trở nên cần thiết nhằm hạn chế tranh cãi và nâng cao chất lượng giải đấu.