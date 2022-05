Vẻ điển trai hút hồn phái nữ của kình ngư Nguyễn Huy Hoàng

Tại SEA Games 31, Nguyễn Huy Hoàng giành 4 huy chương vàng ở các nội dung 800m tự do, 400m tự do; 1.500m tự do, tiếp sức 4x200m tự do nam. Đây chính là kỳ SEA Games thành công nhất từ trước đến nay của kình ngư 21 tuổi.

Nguyễn Huy Hoàng sinh ngày 10/7/2000 tại thôn Thanh Tiến, xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Anh là con út trong gia đình có 6 anh em. Cha mẹ Hoàng làm nghề chài lưới bên bờ sông Gianh.

Từ nhỏ, Huy Hoàng đã sớm chứng tỏ khả năng bơi lội. Năm 2011, khi đang còn là học sinh trường tiểu học Tiến Hóa, Nguyễn Huy Hoàng tham gia Hội khỏe Phù Đổng tỉnh và sau đó được chọn vào đội tuyển năng khiếu của tỉnh, được đào tạo tại Trung tâm huấn luyện thể dục thể thao tỉnh Quảng Bình.

Hai năm sau, Huy Hoàng được tuyển chọn đào tạo tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia TP.HCM, sau đó là Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia ở Cần Thơ. Năm 2013, anh đã giành được huy chương vàng ở giải vô địch trẻ quốc gia khi mới 13 tuổi. Với thành tích này, Huy Hoàng được gọi vào đội tuyển trẻ quốc gia.

Một số hình ảnh của Nguyễn Huy Hoàng:

Ảnh: Instagram nhân vật.

Ảnh: FBNV.

