Cuba trồng lúa, tự hào, xúc động với dự án trồng lúa ở Cuba qua xem phim tài liệu "Hạt giống hạnh phúc"

Nhận lời mời của Bộ Nông nghiệp và Đất đai Venezuela, từ ngày 5/6 đến 9/6/2025, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) dẫn đầu đã có chuyến thăm, làm việc và tham dự Hội chợ Nông nghiệp quốc tếAGROALBA 2025 tại Venezuela.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn đã hội kiến ông Jorge Márquez, Phó Tổng thống Venezuela kiêm Chủ tịch phân ban Ủy ban liên Chính phủ Venezuela-Việt Nam; gặp và làm việc với Bộ trưởng Nông nghiệp và Đất đai Julio León, Bộ trưởng Công nghiệp và Sản xuất quốc gia Alex Saab; Thứ trưởng Ngoại giao Tatiana Pugh.



Phó Tổng thống Venezuela Jorge Márquez (đứng giữa) và Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ (thứ 3 từ trái sang) chụp ảnh cùng Đoàn công tác. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela).

Tại các cuộc tiếp xúc, phía Venezuela đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp; đồng thời bày tỏ mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam và tăng cường hợp tác nhằm hiện thực hóa mục tiêu bảo đảm an ninh lương thực, từng bước trở thành quốc gia xuất khẩu nông sản hàng đầu tại Mỹ La-tinh.

Phát biểu tại buổi tiếp Đoàn Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam, Phó Tổng thống Venezuela Jorge Márquez khẳng định, chính phủ Venezuela hoàn toàn ủng hộ và sẵn sàng đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp. Theo đó, Venezuela đã chuẩn bị sẵn 100.000ha đất nông nghiệp để dành riêng cho các nhà đầu tư Việt Nam.

Phó Tổng thống Venezuela Jorge Márquez và Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Trưởng đoàn công tác, từ ngày 5/6 đến ngày 9/6/2025. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela).

Phó Tổng thống Jorge Márquez cho biết, với tư cách là Chủ tịch phân ban Ủy ban liên Chính phủ hai nước, ông sẽ trực tiếp theo dõi và hỗ trợ triển khai các sáng kiến hợp tác.

Đồng quan điểm với Phó Tổng thống Jorge Márquez, Bộ trưởng Công nghiệp và Sản xuất Quốc gia Venezuela Alex Saab đánh giá cao trình độ, kinh nghiệm và năng lực khoa học công nghệ nông nghiệp của Việt Nam, cho rằng đây là nền tảng quan trọng để xây dựng những mô hình hợp tác hiệu quả, phù hợp điều kiện thực tiễn của Venezuela.

Theo Bộ trưởng Công nghiệp và Sản xuất quốc gia Venezuela, trong tổng số hơn 30 triệu ha đất canh tác mà Venezuela đang sở hữu, hiện mới chỉ có khoảng 4 triệu ha được đưa vào sản xuất.

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Sản xuất Quốc gia Venezuela Alex Saab làm việc với Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela).

Trong khi đó, Chính phủ Venezuela đã quy hoạch 3,3 triệu ha cho trồng trọt và 13,7 triệu ha cho chăn nuôi trong khuôn khổ các dự án hợp tác nông nghiệp thuộc Liên minh các quốc gia châu Mỹ (ALBA), trong đó Việt Nam là một đối tác ưu tiên.

Nhân dịp này, đoàn công tác đã có chuyến khảo sát nhằm tìm hiểu tiềm năng hợp tại bang Guárico - một trong những địa phương sản xuất nhiều sản phẩm nông nghiệp chủ lực của Venezuela.

Tại bang Guárico, Đoàn công tác đã được Thống đốc bang Donald Donaire đón tiếp và trực tiếp dẫn đi thăm các khu đất tiềm năng dành cho hợp tác nông nghiệp.



Thống đốc bang Guarico, Donald Donaire (áo trắng) cùng tham gia khảo sát dự án với Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) dẫn đầu. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela).

Thống đốc bang Guárico Donaire cho biết, mặc dù chỉ mới nhậm chức từ ngày 6/6, ông đã được Chính phủ Venezuela chỉ đạo trực tiếp tiếp đón đoàn Việt Nam và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc tìm hiểu, khảo sát tại địa phương.

Ông tin tưởng với kết quả hợp tác thành công trong giai đoạn 2016-2018 giữa bang Guárico và các đối tác Việt Nam, sự trở lại lần này sẽ mở ra một chương mới nhiều triển vọng trong quan hệ nông nghiệp giữa hai nước.

Trong khi đó, phát biểu tại các buổi làm việc, Giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và thiện chí hợp tác của Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền địa phương Venezuela; đồng thời khẳng định phía Việt Nam sẵn sàng đồng hành và chia sẻ kinh nghiệm với Venezuela trên tinh thần hợp tác đôi bên cùng có lợi.

Theo Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, với sự quan tâm và cam kết của lãnh đạo hai nước, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng cùng sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp sẽ sớm trở thành một trong những trụ cột chiến lược trong quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Venezuela.

Theo: Báo Nhân Dân