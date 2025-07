Vì sao "Avatar 3" gây sốt khi tung trailer?

Ngày 28/7, hãng phim công bố trailer chính thức của phần ba loạt phim “Avatar” mang tên “Avatar: Fire and Ash”, tiếp nối câu chuyện của “Avatar: The Way of Water”. Tác phẩm của đạo diễn James Cameron đưa khán giả trở lại hành tinh Pandora, nơi Jake Sully và gia đình tiếp tục cuộc chiến sinh tồn. Avatar 3 dự kiến ra rạp vào ngày 19/12/2025.

Trong phần phim mới, Jake Sully cùng vợ là Neytiri và các con phải đối mặt với mối đe dọa ngày càng lớn. Sau cái chết của người con trai cả Neteyam, gia đình rơi vào trạng thái rạn nứt. Lo'ak thường xuyên xung đột với cha, trong khi Neytiri bị ám ảnh bởi nỗi đau mất con. Biến cố này khiến gia đình ngày càng mong manh trước nguy cơ chiến tranh.

Mối quan hệ giữa Lo'ak và Reya, một cô gái thuộc tộc Metkayina sống dưới nước, khiến cha mẹ Reya là Tonowari và Ronal lo lắng. Họ sợ mối quan hệ ấy kéo cả tộc vào vòng xoáy xung đột mới, khi thế lực cũ chưa kịp yên ổn.

“Avatar: Fire and Ash” hé lộ xung đột dữ dội giữa các bộ tộc trên Pandora, đặt gia đình Jake Sully vào vòng xoáy thù hận và mất mát. IG.

Đúng lúc đó, đại tá Quaritch – tưởng chừng đã bị đánh bại – bất ngờ tái xuất cùng đội quân được trang bị vũ khí hiện đại, quyết tâm trả thù Jake Sully. Thêm vào đó, sự xuất hiện của Người Tro – một tộc người mới thờ lửa – càng khiến tình hình trở nên nguy hiểm. Thủ lĩnh Varang, nhân vật mới do Oona Chaplin thể hiện, sở hữu năng lực kiểm soát lửa, liên minh với Quaritch để thiêu rụi rừng già Pandora. Trước thế lực đe dọa này, Jake Sully buộc phải liên kết với tộc Metkayina để bảo vệ hành tinh.

“Avatar: Fire and Ash” tiếp tục mở rộng thế giới Pandora với những đại cảnh rừng rậm, núi lửa và đại dương rộng lớn. Trailer cho thấy sự đa dạng của hệ sinh thái, khi các sinh vật mới như sứa khổng lồ xuất hiện bên cạnh khung cảnh thiên nhiên được thiết kế kỳ vĩ.

Trong một cuộc phỏng vấn tại sự kiện D23 của hãng Disney vào năm 2024, đạo diễn James Cameron chia sẻ ý nghĩa tên phim. Theo ông, “lửa” tượng trưng cho thù hận, giận dữ và bạo lực, còn “tro” đại diện cho nỗi đau và sự mất mát không tránh khỏi. Ông khẳng định phần ba sẽ tập trung vào diễn biến tâm lý nhân vật và mâu thuẫn giữa các bộ tộc, thay vì chỉ phô diễn công nghệ VFX.

Cameron cho biết, từ phần ba trở đi, chuỗi phim “Avatar” sẽ lần lượt giới thiệu các nền văn hóa mới, nhân vật mới và những câu chuyện đan xen giữa chiến tranh và hòa giải. Ông nhấn mạnh: “Khán giả sẽ thấy được chiều sâu của thế giới Pandora, nhưng trọng tâm luôn là bộ tộc Na'vi và hành trình đấu tranh vì sự sống còn”.

Loạt phim “Avatar” khởi đầu từ năm 2009 với phần đầu tiên phá kỷ lục doanh thu phòng vé toàn cầu, vượt qua “Titanic”. Tác phẩm đã tạo ra bước ngoặt trong công nghệ điện ảnh 3D. Trong hơn một thập kỷ qua, James Cameron tập trung phát triển công nghệ sản xuất và hoàn thiện kịch bản cho các phần tiếp theo.

“Avatar: The Way of Water” và “Avatar: Fire and Ash” đều do Cameron cùng Rick Jaffa và Amanda Silver chấp bút. Ban đầu, êkíp định làm một bộ phim nhưng do lượng nội dung quá lớn, Cameron quyết định chia thành hai phần để khai thác đầy đủ diễn biến. Phần bốn của loạt phim dự kiến công chiếu vào ngày 21/12/2029 và phần năm – cũng là tập cuối – sẽ ra mắt khán giả vào ngày 19/12/2031.