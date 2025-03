Vì sao du khách "chuộng" mang thú cưng tới du lịch Hàn Quốc?

Vào tháng 2 vừa qua, cặp vợ chồng người Đài Loan, Gabriel Teo và Lydia Teo, đã dành 2 tuần du lịch khắp Hàn Quốc cùng chú chó Maltipoo 7 tuổi của họ, Olive. Sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon, họ đã di chuyển bằng tàu cao tốc KTX để đến thăm các thành phố lớn như Seoul, Busan, Pyeongchang và Gyeongju.

Tại Pyeongchang, Gabriel Teo và Lydia Teo chia sẻ rằng Olive rất thích được sưởi ấm đôi chân phủ đầy tuyết trên sàn nhà sưởi ấm của căn nhà truyền thống họ lưu trú. Khi đến Gyeongju, họ còn tận hưởng trải nghiệm đặc biệt khi được ở trong một hanok cho phép thú cưng cùng chủ nhân vào bồn tắm. Những trải nghiệm này cho thấy sự phát triển của cơ sở hạ tầng thân thiện với thú cưng tại Hàn Quốc, thu hút ngày càng nhiều du khách nước ngoài muốn đi du lịch cùng vật nuôi.

Theo Cơ quan Kiểm dịch Động vật và Thực vật Hàn Quốc, số lượng thú cưng nhập cảnh cùng khách du lịch quốc tế đã tăng mạnh trong hai năm qua. Cụ thể, con số này đã tăng 56,3%, từ 9.185 vào năm 2022 lên 14.356 vào năm 2024. Điều này phản ánh xu hướng ngày càng phổ biến của việc đưa thú cưng đi du lịch và sự mở rộng của các dịch vụ hỗ trợ tại Hàn Quốc.

Xu hướng mới thu hút du khách quốc tế tới Hàn Quốc, nhiều người ngạc nhiên vì thú cưng tại Hàn Quốc được chăm sóc với điều kiện lý tưởng. IG.

Để đáp ứng nhu cầu này, nhiều hãng hàng không đã triển khai các dịch vụ vận chuyển thú cưng, trong khi các khách sạn, quán cà phê và trung tâm mua sắm cũng tích cực quảng bá các tiện nghi thân thiện với vật nuôi nhằm thu hút khách du lịch.

Nhiều du khách quốc tế bày tỏ ấn tượng với văn hóa chăm sóc thú cưng tại Hàn Quốc. Tiffany Cheng, một sinh viên cao học 28 tuổi đến từ Đức, đã dành 6 ngày tại Hàn Quốc cùng chú chó Maltese của mình, Tofu. Trong suốt chuyến đi, cô đã cho Tofu mặc một bộ hanbok đồng điệu để chụp ảnh tại làng Bukchon Hanok, đồng thời khám phá nhiều địa điểm thân thiện với thú cưng như thư viện Starfield tại khu Gangnam, Seoul.

Không chỉ dừng lại ở những tiện ích cơ bản, ngành công nghiệp thú cưng tại Hàn Quốc đang phát triển mạnh mẽ và thu hút sự quan tâm của quốc tế. Tờ The New York Times từng đăng tải một bài báo vào tháng 10 năm ngoái, đề cập đến sự bùng nổ của các dịch vụ chăm sóc thú cưng tại Hàn Quốc đã làm thay đổi diện mạo đô thị. Bài báo chỉ ra rằng các bệnh viện và cửa hàng phục vụ thú cưng mọc lên ngày càng nhiều, trong khi các phòng khám sản khoa lại dần biến mất do tỷ lệ sinh tại Hàn Quốc đang ở mức thấp nhất thế giới. Ngoài ra, các trang mua sắm trực tuyến hiện đang bán nhiều xe đẩy dành cho thú cưng hơn là xe đẩy cho trẻ sơ sinh. Sự phát triển này còn thể hiện qua sự gia tăng của các trung tâm giữ trẻ cho thú cưng cũng như dịch vụ tang lễ dành cho vật nuôi.

Lisa Marie York, 39 tuổi, đến từ New York, cũng lên kế hoạch du lịch Hàn Quốc vào tháng tới cùng chú chó Yorkshire Terrier của mình, Emily. Cô chia sẻ rằng khi tìm kiếm một quốc gia châu Á có chính sách du lịch dành cho thú cưng, cô đã phát hiện ra Hàn Quốc không chỉ có nhiều chỗ ở thân thiện với vật nuôi mà còn sở hữu một nền văn hóa chăm sóc thú cưng phát triển mạnh.

Một đại diện từ Tổ chức Du lịch Hàn Quốc cho biết, mức độ nhận diện về các khách sạn, nhà hàng và quán cà phê thân thiện với thú cưng tại Hàn Quốc đang ngày càng tăng trên thị trường quốc tế. Điều này cho thấy Hàn Quốc đang trở thành điểm đến hấp dẫn không chỉ với du khách thông thường mà còn với những người muốn trải nghiệm du lịch cùng thú cưng của mình. Với sự đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng và dịch vụ liên quan, Hàn Quốc có tiềm năng trở thành một trong những quốc gia hàng đầu thế giới về du lịch dành cho thú cưng.