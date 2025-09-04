Chủ đề nóng

Thể thao
Thứ năm, ngày 04/09/2025 08:10 GMT+7

Vì sao HLV Kim Sang-sik yêu cầu Viktor Lê tập luyện thể lực sau trận thắng U23 Bangladesh?

Thứ năm, ngày 04/09/2025 08:10 GMT+7
HLV Kim Sang-sik thể hiện kỷ luật thép với U23 Việt Nam. Ngay sau chiến thắng 2-0 trước U23 Bangladesh, Viktor Lê cùng một số cầu thủ dự bị vẫn phải chạy bổ sung thể lực.
Vì sao HLV Kim Sang-sik yêu cầu Viktor Lê tập luyện thể lực sau trận thắng U23 Bangladesh?

Dù U23 Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước U23 Bangladesh, HLV Kim Sang-sik vẫn duy trì kỷ luật thép khi yêu cầu nhóm cầu thủ dự bị, bao gồm cả người hùng Viktor Lê, phải tập luyện thể lực ngay sau trận đấu.

Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên tại sân Việt Trì trong trận ra quân vòng loại U23 châu Á 2026, HLV Kim Sang-sik đã có một chỉ thị bất ngờ. Nhóm cầu thủ dự bị và những người vào sân ít phút, bao gồm thủ môn Cao Văn Bình, Khuất Văn Khang, Nguyễn Quốc Việt, và nhiều cầu thủ khác, được yêu cầu chạy bổ sung để bù đắp lượng vận động thiếu hụt và duy trì thể trạng tốt nhất.

Các cầu thủ dự bị U23 Việt Nam tập luyện thể lực sau trận ra quân.

Đáng chú ý, Viktor Lê, người được tung vào sân từ băng ghế dự bị và là tác giả của bàn thắng ấn định tỷ số 2-0, cũng không được miễn trừ. Anh vẫn phải hoàn thành bài tập chạy cùng các đồng đội.

Đây là một phương pháp quen thuộc trong bóng đá chuyên nghiệp, nhằm giúp các cầu thủ ít thi đấu duy trì nền tảng thể lực, sẵn sàng khi được trao cơ hội và giảm thiểu nguy cơ chấn thương. Việc không được vận động với cường độ cao trong trận đấu có thể khiến cầu thủ dễ bị đuối sức ở những trận kế tiếp nếu bỏ qua các bài tập bổ sung này.

Với 3 điểm có được, U23 Việt Nam đang tạm thời dẫn đầu bảng C nhờ hơn U23 Yemen về hiệu số bàn thắng. Đây là một khởi đầu thuận lợi cho HLV Kim Sang-sik và các học trò trong hành trình chinh phục tấm vé tham dự VCK U23 châu Á 2026 tại Ả Rập Xê Út.

Quyết định của chiến lược gia người Hàn Quốc cho thấy sự chuyên nghiệp và quyết tâm cao độ của toàn đội. Mọi cầu thủ, dù đá chính hay dự bị, đều phải nỗ lực không ngừng và luôn ở trong trạng thái sẵn sàng cống hiến.

Ở lượt trận tiếp theo diễn ra vào ngày 6/9, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Singapore. Đây là cơ hội để thầy trò HLV Kim Sang-sik củng cố ngôi đầu bảng và tiến gần hơn đến mục tiêu cuối cùng.

Xem trực tiếp và trọn vẹn Bảng C - Vòng loại Giải Vô địch U23 Châu Á 2026 trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Theo: Theo Thời báo VHNT

Học trò của HLV Park Hang-seo từng ăn tập ở Học viện Aspire gia nhập Đồng Tháp FC

Nguyễn Hồng Sơn đã bất ngờ chia tay SHB Đà Nẵng và mới đây quyết định cập bến Đồng Tháp FC để chơi tại giải Hạng Nhất Quốc gia 2025/2026. Trong quá khứ, tiền vệ sinh năm 2000 này từng có thời gian ăn tập tại Học viện Aspire.

Chân dung cựu tuyển thủ U20 Australia vừa cập bến CLB Công an TP.HCM

Thể thao
Chân dung cựu tuyển thủ U20 Australia vừa cập bến CLB Công an TP.HCM

Chủ tịch Liên đoàn Boxing Việt Nam Lưu Tú Bảo trước khi “mất tích” là người thế nào?

Thể thao
Chủ tịch Liên đoàn Boxing Việt Nam Lưu Tú Bảo trước khi “mất tích” là người thế nào?

U23 Việt Nam vs U23 Singapore (19h ngày 6/9): Quyết giữ thế chủ động

Thể thao
U23 Việt Nam vs U23 Singapore (19h ngày 6/9): Quyết giữ thế chủ động

Tin tối (6/9): ĐT Việt Nam "trả giá đắt" trong dịp FIFA Days tháng 9/2025

Thể thao
Tin tối (6/9): ĐT Việt Nam 'trả giá đắt' trong dịp FIFA Days tháng 9/2025

