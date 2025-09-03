HLV Kim Sang-sik khen ngợi cầu thủ nào sau khi U23 Việt Nam thắng U23 Bangladesh?

HLV Kim Sang-sik khen ngợi Nguyễn Thanh Nhàn sau khi U23 Việt Nam thắng U23 Bangladesh

U23 Việt Nam đánh bại U23 Bangladesh với tỷ số 2-0 ngày 3/9 để có màn ra quân thắng lợi tại bảng C vòng loại U23 châu Á 2026. Hai bàn thắng của NguyễnNgọc Mỹ (phút 15) và Viktor Lê (phút 83) đã giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik tạm chiếm ngôi đầu bảng. Ở trận còn lại, U23 Yemen đứng nhì bảng sau chiến thắng 2-1 trước U23 Singapore.

Chia sẻ sau chiến thắng của U23 Việt Nam, HLV Kim Sang Sik cho biết:"Thời tiết khá nóng nhưng chúng tôi giành kết quả tốt. Tôi rất hài lòng với tỷ số 2-0 của toàn đội. Chúng tôi có rất nhiều cơ hội trong hiệp 2 nhưng thủ môn đội bạn chơi rất tốt và cản phá nhiều pha dứt điểm. Nhìn chung, tôi hài lòng với kết quả này".

HLV Kim Sang-sik.

Ở trận đấu này, HLV Kim Sang-sik đã gây bất ngờ khi điền tên Nguyễn Thanh Nhàn vào danh sách đá chính. Chân sút của PVF-CAND mới có bàn thắng đầu tiên V.League vào lưới Thép xanh Nam Định, và trở lại ĐT U23 Việt Nam sau khi bình phục chấn thương. Đánh giá màn trình diễn của cầu thủ này, HLV Kim Sang-sik cho biết: “Nguyễn Thanh Nhàn có sự thể hiện ấn tượng, đặc biệt là khả năng di chuyển sau hàng phòng ngự. Tôi rất hài lòng về màn trình diễn của cậu ấy. Còn 2 trận đấu phía trước, tôi hy vọng cậu ấy sẽ chơi tốt hơn nữa".

Bên cạnh đó, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng trả lời những cầu hỏi về các học trò. "Viktor Lê đã thể hiện tốt khi vào sân, tuân thủ đấu pháp và có 1 bàn thắng. Còn Nguyễn Xuân Bắc sở hữu thể lực tốt, chạy rất nhiều, nhưng nếu có thể cải thiện khả năng di chuyển và chuyền bóng, cậu ấy sẽ tiến bộ hơn nữa trong tương lai", thuyền trưởng U23 Việt Nam bày tỏ.

Ở 2 trận đấu còn lại, U23 Việt Nam sẽ chạm trán lần lượt U23 Singapore và U23 Yemen. Trước đó, HLV Kim Sang-sik đã dự khán trận đấu của 2 đội (U23 Yemen thắng 2-1) và có những đánh giá sơ bộ, đồng thời nói về khả năng dứt điểm của các học trò hôm nay. Ông cho biết: "Tôi đã theo dõi trận đấu giữa U23 Yemen và U23 Singapore, vấn đề lớn nhất là thể lực của các cầu thủ. Như bạn biết thời tiết rất nóng và ảnh hưởng lớn tới khả năng thi đấu. Trình độ các đội tương đương nhau, chính vì vậy chúng tôi sẽ phải chuẩn bị kỹ cho những trận đấu tiếp theo.

Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội nhưng không gặp may vì bóng trúng khung gỗ, thủ môn của họ cũng chơi tốt và cản phá nhiều cú sút. Chúng tôi cần cải thiện về khả năng dứt điểm và nỗ lực hết mình".

Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận, trợ lý U23 Banglades, ông Hassan Al Mamun bày tỏ: "Các cầu thủ phải thi đấu dù có HLV trưởng chỉ đạo hay không, dù vậy sự thiếu vắng này không phải lý do chúng tôi thi đấu không tốt. ĐT U23 Việt Nam rất mạnh và là đội bóng mạnh nhất bảng đấu này. Trận thua này chỉ đơn giản là U23 Bangladesh yếu hơn họ".

Vị trợ lý này khẳng định nhiệm vụ của U23 Bangladesh là giành chiến thắng trước U23 Yemen và U23 Singapore. "Chúng tôi cần giành kết quả tốt ở trận tới. Chúng tôi phải giành chiến thắng ở 2 trận còn lại nếu muốn giành vé dự VCK U23 châu Á", ông cho biết.

Trong khi đó, người được bình chọn hay nhất trận đấu này, thủ môn Mehdi Hasan Srabon bày tỏ: "Tôi không đánh giá màn trình diễn của riêng cá nhân nào. U23 Việt Nam là một khối thống nhất, tấn công và phòng ngự cùng nhau. Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để cản phá những pha dứt điểm, nhưng không thể tránh khỏi nhận thất bại. Trước mắt còn 2 trận đấu, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để giành kết quả tốt.

Tôi thất vọng vì kết quả, do mục tiêu chúng tôi là giành chiến thắng. ĐT U23 Bangladesh đã không hoàn thành điều đó và chúng tôi rất buồn”.

