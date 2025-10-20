Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Giá vàng biến động mạnh
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Đông Tây - Kim Cổ
Thứ hai, ngày 20/10/2025 09:30 GMT+7

Vì sao hoàng đế Gia Khánh bị một đầu bếp thất nghiệp vô cớ mưu sát?

+ aA -
Hồng Nhung (Tổng hợp) Thứ hai, ngày 20/10/2025 09:30 GMT+7
Hoàng đế Gia Khánh của Trung Quốc được nhắc đến với khá nhiều câu chuyện kỳ quặc. Ông không bị coi là hôn quân nhưng bị mưu sát đến 4 lần, trong đó có lần bị một đầu bếp thất nghiệp mưu sát.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Vì sao hoàng đế Gia Khánh bị một đầu bếp thất nghiệp vô cớ mưu sát?

Trong lịch sử Trung Quốc, số hoàng đế bị chết vì tai bay vạ gió không phải là ít, số bị mưu sát cũng rất nhiều, nhưng bị một người bình dân không liên quan tiếp cận để "ra tay" như trường hợp của hoàng đế Gia Khánh thì quả là hi hữu.

Năm Gia Khánh thứ 8 (1803), quân Thanh giành được nhiều thắng lợi trong việc trấn áp cuộc nổi loạn tôn giáo của Bạch Liên giáo, nên hoàng đế Gia Khánh hay dẫn các quần thần đến Viên Minh Viên ca hát, ngâm thơ, yến tiệc.

Ngày 20 tháng 2 năm Gia Khánh thứ 8 (1803), hoàng đế Gia Khánh (khi đó 44 tuổi), đang từ Viên Minh Viên về Tử Cấm Thành. Như mọi lần, sau khi về đến Thần Vũ Môn, hoàng đế sẽ đổi kiệu để vào cung.

Khi Gia Khánh về đến Thần Vũ Môn, ông cho quân lính dừng lại để đổi kiệu để vào cung (ảnh minh họa)

Sáng sớm hôm đó, một đầu bếp thất nghiệp là Trần Đức dẫn cậu con trai 15 tuổi là Trần Lục đến Thần Vũ Môn (cổng phía bắc Tử Cấm Thành). Dường như không có ai cản trở, hai cha con rón rén, nhẹ nhàng tiến đến khu vực cấm của hoàng gia, núp phía sau tường. Trần Đức nói nhỏ với con trai: “Cha sắp chết rồi, con đừng đến nhận xác cha”. Trần Lục sửng sốt hỏi tại sao. Trần Đức nói: “Đừng hỏi nữa, một lát sẽ thấy”.

Chẳng mấy chốc, Trần Đức nhìn thấy phía xa có bụi bay, kiệu của hoàng đế Gia Khánh từ từ đi tới, tiến vào Thần Vũ Môn.

Tranh vẽ lại cảnh Trần Đức lao về phía hoàng đế Gia Khánh, tay lăm lăm con dao

Đúng lúc Gia Khánh đổi kiệu chuẩn bị tiến vào cửa Thuận Trinh bên trong Thần Vũ Môn, từ sau tường phía Nam của tây sương phòng bên trong Thần Vũ Môn, Trần Đức lao đến, tay lăm lăm con dao.

Điều kỳ lạ là, khi Trần Đức lao đến, toàn bộ hơn 100 quan lẫn thị vệ của hoàng đế bỗng chết lặng, đứng nghệt ra như gỗ. Hoàng đế Gia Khánh vừa nhìn thấy có người lao tới với con dao trên tay, sợ hãi lập tức bỏ chạy về phía cửa Thuận Trinh.

Định thân vương Miên Ân và thị vệ Đan Ba Đa Nhĩ Tể cùng đoàn người bao vây kẻ đang truy đuổi hoàng đế Gia Khánh.

Hung thủ lúc này có lẽ đã biết là kiểu gì cũng bị chết nên vẫn cố ra tay để có thêm người chết cùng. Vì vậy, cuộc giằng co quyết liệt đã diễn ra, tạo nên cảnh tượng hiếm gặp chưa từng thấy ngay tại Thần Vũ Môn.

Vụ mưu sát hoàng đế Gia Khánh xảy ra ngay trước cửa Thuận Trinh, Tử cấm Thành

Trong lúc giằng co, Định thân vương Miên Ân bị chém rách áo và và thị vệ Đan Ba Đa Nhĩ Tể bị thương nặng.

Con trai của Trần Đức đang trốn gần đó, nhìn thấy cha mình bị bắt, trong lúc đám đông hỗn loạn, đã vội lẻn đi.

Hoàng đế Gia Khánh từ bất ngờ, hốt hoảng đến phẫn nộ. Ông ra lệnh cho quân cơ đại thần phối hợp với Bộ Hình tra xét đến cùng.

Hung thủ có tên là Trần Đức, 47 tuổi, đến từ Bắc Kinh. Cha mẹ Trần Đức làm giúp việc cho các gia đình giàu có. Khi còn nhỏ, Trần Đức theo cha mẹ đến ở nhà chủ ở Sơn Đông. Khi lớn lên, ông ta làm thuê cho các gia đình ở Sơn Đông để kiếm sống.

Năm 23 tuổi, Trần Đức lấy vợ. Năm 31 tuổi, cha mẹ bị bệnh nặng nên ông ta đưa cả gia đình về Bắc Kinh sống nhờ người thân. Trước khi gây án, Trần Đức làm đầu bếp cho gia đình họ Mạnh. Không may thời gian này, vợ ông ta bệnh rồi mất. Trần Đức một mình nuôi mẹ già 80 tuổi nằm liệt giường và hai đứa con tuổi vị thành niên. Cuộc sống vô cùng khó khăn.

Tranh vẽ Trần Đức, hung thủ vụ mưu sát hoàng đế Gia Khánh

Sau đó, Trần Đức bị gia đình họ Mạnh cho nghỉ việc. Trong tuyệt vọng tột cùng, Trần Đức đưa gia đình đến ở nhờ nhà một người bạn là Hoàng Ngũ Phúc. Theo lời người này kể lại, ngày nào Trần Đức cũng đi tìm việc làm nhưng luôn trở về trong thất vọng. Sau đó, Trần Đức tìm đến rượu để giải tỏa buồn chán. Có lần Trần Đức cãi vã, xô xát trong quán rượu rồi sau đó càng thấy buồn chán hơn và muốn tìm đến cái chết, nhưng phải chết một cách “minh bạch”.

Trần Đức nghe nói hoàng đế Gia Khánh lúc đó đang trên đường về cung, nên đã nảy ra ý định liều mạng mưu sát hoàng đế.

Trần Đức biết rõ rằng, hoàng đế được bảo vệ nghiêm ngặt, thậm chí việc lại gần hoàng đế có thể bị xử tử, nhưng ông ta ta vẫn cố tiếp cận hoàng đế, để giải tỏa bức bối trong lòng và để từ biệt xã hội thối nát này.

Hoàng đế Gia Khánh và một số quan trong triều nghi ngờ đứng sau vụ này có người chủ mưu, hoặc có đồng phạm nên đã cho tra tấn Trần Đức liên tục trong nhiều ngày để tìm ra câu trả lời.

Trần Đức đã chịu nhiều hình phạt khác nhau, gần như tất cả các hình thức tra tấn của triều Thanh lúc bấy giờ. Nhưng từ đầu đến cuối, Trần Đức vẫn một mực khẳng định rằng làm việc này một mình, không có ai đứng sau.

Theo ghi chép trong tài liệu triều Gia Khánh, được bảo quản tại cơ quan lưu trữ Trung Quốc, ông ta khẳng định chỉ là do bất mãn với xã hội, nên mới nghĩ ra mưu sát hoàng đế để trút bỏ tâm lý đó.

Khi nghe kết quả điều tra, hoàng đế Gia Khánh cũng cảm thấy bất lực. Để giữ chút thể diện cho bản thân, ông ra lệnh cho không tiếp tục điều tra nữa. Nhưng ông cũng cho ban chỉ dụ rằng, vì trong quá trình cầm quyền, ông làm chưa tốt lắm, nên để xảy ra chuyện này, sau nhất định sẽ lưu ý “cần chính ái dân” (chăm việc chính sự, yêu thương nhân dân) hơn.

Khi nghe kết quả điểu tra, hoàng đế Gia Khánh cũng cảm thấy bất lực

Một hoàng đế như Gia Khánh không khó khi nói ra những lời này. Chỉ có điều, sau đại án này, ông cũng có chút ái ngại.

Dù vậy, bản thân là một hoàng đế nhà Thanh, nên đối với kẻ mưu sát mình, ông vẫn phải trừng trị nghiêm khắc. Sau khi vụ án khép lại, Trần Đức đã bị đem đi lăng trì xử tử (tùng xẻo đến chết), thường gọi là chết bởi ngàn nhát dao.

Trần Đức bị xử lăng trì (tranh minh họa)

Theo ghi chép trong “Thanh triều dã sử đại quan”, khi bắt đầu bị xử tử lăng trì, Trần Đức mở mắt ra hét lớn “nhanh lên!”, nhưng tên đao phủ nói: “đã có chỉ, lệnh cho nhà ngươi phải chịu đựng thêm”. Sau đó Trần Đức nhắm mắt lại và không nói câu nào nữa.

Tài liệu lưu trữ nhà Thanh ghi lại, hai người con trai tuổi vị thành niên của Trần Đức bị xử treo cổ. Theo luật nhà Thanh lúc bấy giờ, con của tử tội phải đi lưu đày làm nô lệ ở vùng biên cương, nhưng hai con của Trần Đức chưa đến 16 tuổi nên bị xử chết.

Trong vụ việc này, điều làm Gia Khánh tức giận nhất có lẽ là những tên quan làm nhiệm vụ ở gần Thần Vũ Môn đã lơ là nhiệm vụ, nên những người này - ai có trách nhiệm lớn thì bị giáng xuống làm người hầu, những người tội nhẹ thì bị trách phạt.

Đến đây, vụ án mưu sát hoàng đế Gia Khánh khép lại. Nhưng sau sự việc chấn động này, uy tín của hoàng đế Gia Khánh giảm sút nghiêm trọng. Sự kiểm soát lỏng lẻo ở Tử Cấm Thành cũng là một dấu hiệu cho thấy sự suy tàn của đế chế.

Tham khảo thêm

Vì sao Gia Khánh được Càn Long chọn dù năng lực kém xa anh trai?

Vì sao Gia Khánh được Càn Long chọn dù năng lực kém xa anh trai?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

3 nhân vật có thật trong lịch sử xuất hiện trong Minh giáo, gồm những ai?

Chu Nguyên Chương, Từ Đạt và Thường Ngộ Xuân đều là những nhân vật lịch sử có thật được cố nhà văn Kim Dung đưa vào tác phẩm Ỷ thiên đồ long ký, với các mức độ hư cấu khác nhau. Cụ thể, họ đều từng là người của Minh giáo.

Người phương Tây đã giúp Tần Thủy Hoàng xây lăng mộ?

Đông Tây - Kim Cổ
Người phương Tây đã giúp Tần Thủy Hoàng xây lăng mộ?

3 cao thủ nào có thể đánh bại Trương Tam Phong trong kiếm hiệp Kim Dung?

Đông Tây - Kim Cổ
3 cao thủ nào có thể đánh bại Trương Tam Phong trong kiếm hiệp Kim Dung?

Yêu quái nào trong Tây du ký dám tấn công chính chủ nhân của mình?

Đông Tây - Kim Cổ
Yêu quái nào trong Tây du ký dám tấn công chính chủ nhân của mình?

Trạng nguyên nước Việt nào đi sứ Trung Hoa, bị Chu Nguyên Chương đố kỵ tài năng và hại chết?

Đông Tây - Kim Cổ
Trạng nguyên nước Việt nào đi sứ Trung Hoa, bị Chu Nguyên Chương đố kỵ tài năng và hại chết?

Đọc thêm

Loại cây cảnh dùng để khai vận
Gia đình

Loại cây cảnh dùng để khai vận

Gia đình

Lựa chọn cây cảnh phù hợp vừa trang trí cho ngôi nhà thêm đẹp, vừa mang đến nhiều may mắn cho mọi người trong gia đình.

Cần Thơ xem xét dừng 33 dự án do sáp nhập
Nhà đất

Cần Thơ xem xét dừng 33 dự án do sáp nhập

Nhà đất

Sau khi sáp nhập các ban quản lý dự án của Hậu Giang và Sóc Trăng (cũ) vào TP. Cần Thơ, chính quyền thành phố đang rà soát lại toàn bộ danh mục đầu tư công. Qua đó, đề xuất dừng 33 dự án không còn nhu cầu thực hiện, giúp tiết kiệm hơn 360 tỷ đồng ngân sách.

Châu Âu 'phải chuyển sang chế độ chiến tranh để ngăn chặn Nga'
Điểm nóng

Châu Âu 'phải chuyển sang chế độ chiến tranh để ngăn chặn Nga'

Điểm nóng

Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pål Jonson tin rằng việc Nga tăng cường các hoạt động hỗn hợp đòi hỏi các quốc gia châu Âu phải phản ứng quyết liệt và chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh có thể xảy ra.

Tin sáng (20/10): Nguyễn Xuân Son tái xuất ĐT Việt Nam trong tháng 11?
Thể thao

Tin sáng (20/10): Nguyễn Xuân Son tái xuất ĐT Việt Nam trong tháng 11?

Thể thao

Nguyễn Xuân Son tái xuất ĐT Việt Nam trong tháng 11? Arsenal tìm cách chiêu mộ Anthony Gordon; Everton có cơ hội mua đứt Jack Grealish; Liverpool xem Nico Schlotterbeck là phương án thay thế Virgil van Dijk; Vợ sắp cưới của Cristiano Ronaldo khoe phụ kiện đắt giá.

Nhiều người lái xe vẫn nồng nặc men rượu bia, dù phía sau xe là vợ con
Ảnh

Nhiều người lái xe vẫn nồng nặc men rượu bia, dù phía sau xe là vợ con

Ảnh

Các Đội thuộc lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội tiếp tục lập chốt để xử lý vi phạm nồng độ cồn trên khắp các tuyến đường Thủ đô. Nhiều trường hợp chồng đã uống rượu bia nhưng vẫn chở theo vợ con phía sau xe.

Liên tiếp 3 vụ tai nạn giao thông ở TP.HCM, 3 người tử vong
Chuyển động Sài Gòn

Liên tiếp 3 vụ tai nạn giao thông ở TP.HCM, 3 người tử vong

Chuyển động Sài Gòn

Trong ngày 19/10, rạng sáng 20/10, liên tiếp 3 vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn phường An Phú, phường Bình Lợi Trung và phường Tân Đông Hiệp khiến 3 người tử vong.

Băng cướp táo tợn đánh cắp trang sức tại Bảo tàng Louvre
Xã hội

Băng cướp táo tợn đánh cắp trang sức tại Bảo tàng Louvre

Xã hội

Ngày 19/10, một nhóm cướp liều lĩnh đã đột nhập Bảo tàng Louvre, lấy đi nhiều trang sức quý giá trong vòng 7 phút giữa ban ngày, buộc bảo tàng phải tạm thời đóng cửa để điều tra.

Chính phủ báo cáo gì với Quốc hội về quản lý thị trường vàng và giá vàng?
Kinh tế

Chính phủ báo cáo gì với Quốc hội về quản lý thị trường vàng và giá vàng?

Kinh tế

Chính phủ khẳng định đến nay 100% doanh nghiệp kinh doanh vàng đã áp dụng hóa đơn điện tử có kết nối với cơ quan thuế, đồng thời đã ban hành Nghị định mới về quản lý kinh doanh vàng thay thế Nghị định 24 tồn tại hơn 13 năm qua.

Tỷ giá USD/VND hôm nay (20/10): Thị trường tự do lặng sóng
Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay (20/10): Thị trường tự do lặng sóng

Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay (20/10) trong nước đồng loạt đi ngang. Các ngân hàng vẫn giữ giá bán ra ở mức trần được Ngân hàng Nhà nước cho phép là 26.356 VND/USD.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo 'nóng' phòng, chống bão số 12 (bão FENGSHEN)
Nhà nông

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo "nóng" phòng, chống bão số 12 (bão FENGSHEN)

Nhà nông

Khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn; kiểm tra và có biện pháp bảo vệ dân tại 136 điểm có nguy cơ sạt lở… là những yêu cầu nóng của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển để phòng, chống bão số 12 (bão FENGSHEN).

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 20/10: Người Việt sở hữu Bitcoin, ETH... cần chú ý điều này
Thị trường

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 20/10: Người Việt sở hữu Bitcoin, ETH... cần chú ý điều này

Thị trường

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 20/10: Ở Việt Nam hiện nay, một số loại tiền số phổ biến như Bitcoin, Ethereum… đang được nhiều người sở hữu, giao dịch thông qua các sàn tiền số lớn trên thế giới.

Bắt bố dượng bạo hành dã man bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh
Pháp luật

Bắt bố dượng bạo hành dã man bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh

Pháp luật

Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt Nguyễn Văn Nam (SN 1994, trú xã Cổ Đạm) để điều tra về tội "Cố ý gây thương tích".

Tin bão mới nhất: Bão số 12 FENGSHEN cách Hoàng Sa 490km, vẫn đang mạnh thêm, cảnh báo rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 12 FENGSHEN cách Hoàng Sa 490km, vẫn đang mạnh thêm, cảnh báo rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt

Nhà nông

Theo bản tin mới nhất về cơn bão số 12 (bão FENGSHEN) của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, rạng sáng nay, 20/10, cơn bão số 12 còn cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 540km về phía Đông Đông Bắc, và có khả năng mạnh thêm.

Ông Zelensky tuyên bố sẵn sàng tham gia cuộc gặp Putin - Trump tại Budapest
Thế giới

Ông Zelensky tuyên bố sẵn sàng tham gia cuộc gặp Putin - Trump tại Budapest

Thế giới

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bác bỏ khả năng chuyển giao thêm các vùng lãnh thổ chưa bị mất ở Donetsk cho Nga và cũng tuyên bố sẵn sàng tham gia cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin tại Budapest.

Vì sao nhà cổ kỳ lạ này ở Đồng Nai lại mang dấu ấn hữu nghị Việt-Nhật?
Nhà nông

Vì sao nhà cổ kỳ lạ này ở Đồng Nai lại mang dấu ấn hữu nghị Việt-Nhật?

Nhà nông

Từ trung tâm thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai theo đường Bùi Hữu Nghĩa về hướng chợ Đồn-Tân Vạn khoảng 4km, ta đến di tích kiến trúc nghệ thuật Nhà cổ Trần Ngọc Du. Năm 1900, được sự chấp thuận của toàn thể gia tộc, ông Trần Ngọc Du nguyên là quan huyện đứng ra lo liệu việc xây cất ngôi nhà cổ này.

Làng hoa Tây Tựu kiệt quệ sau bão, lo thiếu hoa dịp Tết
Hà Nội hôm nay

Làng hoa Tây Tựu kiệt quệ sau bão, lo thiếu hoa dịp Tết

Hà Nội hôm nay

Người trồng hoa ở làng Tây Tựu phải đồng loạt cuốc bỏ, cải tạo đất từ đầu; quy trình tái canh dự kiến kéo dài ít nhất vài tháng. Tái canh kéo dài, nguy cơ thiếu hoa dịp Tết.

Hà Nội vinh danh 33 tác phẩm báo chí xuất sắc về phát triển văn hóa và xây dựng con người Thủ đô
Tin tức

Hà Nội vinh danh 33 tác phẩm báo chí xuất sắc về phát triển văn hóa và xây dựng con người Thủ đô

Tin tức

Lễ trao Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ VIII - năm 2025 diễn ra tối 19/10 tại Hoàng thành Thăng Long, tôn vinh những tác phẩm, nhà báo đóng góp vào hành trình lan tỏa giá trị văn hóa và con người Thủ đô.

Liên Bỉnh Phát: 'Tôi mặc áo dài ngũ thân để khẳng định diễn viên Việt Nam đã làm nên lịch sử tại Kim Chung'
Văn hóa - Giải trí

Liên Bỉnh Phát: "Tôi mặc áo dài ngũ thân để khẳng định diễn viên Việt Nam đã làm nên lịch sử tại Kim Chung"

Văn hóa - Giải trí

"Khi đứng trên một sân khấu lớn ở nước ngoài, tôi muốn mang theo một phần tinh hoa văn hóa của dân tộc mình" - diễn viên Liên Bỉnh Phát chia sẻ với PV Dân Việt.

Vietstock 2026 tiếp nối sứ mệnh gắn kết và nâng tầm chăn nuôi Việt
Doanh nghiệp

Vietstock 2026 tiếp nối sứ mệnh gắn kết và nâng tầm chăn nuôi Việt

Doanh nghiệp

 Vietstock 2026 sẽ diễn ra từ ngày 21–23 tháng 10 năm 2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, TP. Hồ Chí Minh.

Ở hiền gặp may, những ngày cuối tháng 10, 3 con giáp nỗ lực được đền đáp xứng đáng, không còn nỗi lo tiền bạc
Gia đình

Ở hiền gặp may, những ngày cuối tháng 10, 3 con giáp nỗ lực được đền đáp xứng đáng, không còn nỗi lo tiền bạc

Gia đình

Những ngày cuối tháng 10 hứa hẹn mang đến vận may bất ngờ cho 3 con giáp may mắn. Những nỗ lực bấy lâu nay sẽ được đền đáp xứng đáng, giúp họ thoát khỏi những lo toan về tài chính và tận hưởng cuộc sống dư dả, an yên hơn.

Chiến dịch sửa lỗi phát âm N – L và khí phách người Phố Hiến
Dân Việt trò chuyện

Chiến dịch sửa lỗi phát âm N – L và khí phách người Phố Hiến

Dân Việt trò chuyện

Với sự sắc sảo cùng bản lĩnh “chiến sĩ - nghệ sĩ” đậm chất Phố Hiến, NSND Tuấn Hải đã chia sẻ góc nhìn riêng để làm rõ mối liên hệ giữa việc giữ gìn tiếng Việt chuẩn mực với vị thế vùng đất Hưng Yên.

Châu Âu cuối cùng đã không thể cứu Ukraine
Điểm nóng

Châu Âu cuối cùng đã không thể cứu Ukraine

Điểm nóng

Liên minh châu Âu không có khả năng cùng lúc cứu cả chính mình lẫn Ukraine, Miklós Szántó, Tổng Giám đốc Trung tâm Quyền Cơ bản Hungary đánh giá.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai: Cán bộ phải thường xuyên xuống cơ sở, tháo gỡ 'điểm nghẽn' cho dân
Kinh tế

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai: Cán bộ phải thường xuyên xuống cơ sở, tháo gỡ "điểm nghẽn" cho dân

Kinh tế

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc yêu cầu đội ngũ cán bộ, đặc biệt là lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, sở ngành cần thay đổi tư duy, không ngồi chờ báo cáo mà phải thường xuyên bám cơ sở, nắm bắt thực tế để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, “điểm nghẽn” trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Lớp học ở Hà Nội “chơi lớn” ngày 20/10 khiến cả nghìn học sinh toàn trường choáng, tưởng đang dự đám cưới
Xã hội

Lớp học ở Hà Nội “chơi lớn” ngày 20/10 khiến cả nghìn học sinh toàn trường choáng, tưởng đang dự đám cưới

Xã hội

Chỉ trong một ngày chuẩn bị, các nam sinh lớp 12A4, Trường THPT Minh Khai đã khiến cả trường “náo loạn” khi hóa thân thành đội bê tráp, mang “mâm quả” diễu hành chúc mừng cô giáo và các bạn nữ nhân ngày 20/10.

Giá xăng dầu hôm nay 20/10: Căng thẳng, lao dốc phiên đầu tuần
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 20/10: Căng thẳng, lao dốc phiên đầu tuần

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 20/10, trên thị trường dầu thô thế giới, giá dầu thô giao dịch hôm nay tiếp tục lao dốc phiên đầu tuần.

Góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV: “Phát triển xanh phải trở thành trụ cột, khoa học, con người là động lực trung tâm”
Tin tức

Góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV: “Phát triển xanh phải trở thành trụ cột, khoa học, con người là động lực trung tâm”

Tin tức

PGS.TS Bùi Thị An cho rằng, Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng thể hiện rõ tư duy đổi mới, phát triển bền vững, đặt con người ở vị trí trung tâm. Bà nhấn mạnh, cần cụ thể hóa mạnh mẽ hơn các mục tiêu về bảo vệ môi trường, phát triển xanh và phát huy vai trò của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ông Trump bất ngờ tuyên bố Ukraine sẽ phải nhượng bộ lãnh thổ cho Nga
Điểm nóng

Ông Trump bất ngờ tuyên bố Ukraine sẽ phải nhượng bộ lãnh thổ cho Nga

Điểm nóng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng Ukraine chắc chắn sẽ mất một số "tài sản" vào tay Nga sau cuộc xung đột kéo dài.

Mbappe tái hiện kỳ tích ghi bàn của Cristiano Ronaldo
Thể thao

Mbappe tái hiện kỳ tích ghi bàn của Cristiano Ronaldo

Thể thao

Pha lập công vào lưới Getafe ở vòng 9 La Liga 2025/26, tiền đạo Kylian Mbappe đã tái hiện kỳ tích ghi bàn của siêu sao Cristiano Ronaldo trong màu áo Real Madrid ở mùa bóng 2014/15.

Phúc Trạch – Hương trầm từ đất nghèo và hành trình làm giàu bền vững
Media

Phúc Trạch – Hương trầm từ đất nghèo và hành trình làm giàu bền vững

Media

Từ vùng đất nghèo bên dãy Trường Sơn, người dân Phúc Trạch (Hà Tĩnh) đã biến cây dó bầu thành “cây vàng” của quê hương. Nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật, họ không chỉ thoát nghèo, làm giàu bền vững mà còn xây dựng thương hiệu trầm hương vươn ra thế giới – biểu tượng cho ý chí và khát vọng vươn lên của người Hà Tĩnh.

Tin đọc nhiều

1

Phương Tây đã quay lưng với Ukraine vào thời điểm quan trọng

Phương Tây đã quay lưng với Ukraine vào thời điểm quan trọng

2

Đổ bê tông lúc trời mưa to ở Quảng Trị, nhà thầu bị chủ đầu tư lập biên bản

Đổ bê tông lúc trời mưa to ở Quảng Trị, nhà thầu bị chủ đầu tư lập biên bản

3

Giá vàng hôm nay: Vàng nhẫn đang biến động dữ dội, chuyện lạ tiệm vàng mới mở cửa đã đuổi khách

Giá vàng hôm nay: Vàng nhẫn đang biến động dữ dội, chuyện lạ tiệm vàng mới mở cửa đã đuổi khách

4

Mỹ đang phải trả giá đắt vì tự mãn trước Trung Quốc

Mỹ đang phải trả giá đắt vì tự mãn trước Trung Quốc

5

Bắt đối tượng giả danh công an hiếp dâm nữ sinh 18 tuổi
6

Bắt đối tượng giả danh công an hiếp dâm nữ sinh 18 tuổi