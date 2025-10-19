Chủ đề nóng

Tử tù trước khi bị hành hình thường có yêu cầu gì?

Chủ nhật, ngày 19/10/2025 18:32 GMT+7
Tử tù trước khi bị hành hình có những yêu cầu đặc biệt về bữa ăn cuối hay nói lời trăn trối khác người...
Tử tù trước khi bị hành hình thường có yêu cầu gì?

Timothy McVeigh

Những hành động, lời trăn trối của tử tù trước khi bị hành hình được khá nhiều người quan tâm. Sinh ngày 23/4/1968 tại Lockport, New York, Mỹ, Timothy McVeigh được cả thế giới biết đến khi thực hiện vụ đánh bom hãi hùng ở thành phố Oklahoma.

Timothy McVeigh.

Hành động giết chóc của McVeigh làm 168 người thiệt mạng, trong đó có 19 trẻ em và hơn 600 người khác bị thương. Đây là một trong những vụ khủng bố tồi tệ nhất nước Mỹ.

Năm 2001, McVeigh bị xử tử bằng cách tiêm thuốc độc. Trước khi thi hành án, gã tử tù đã yêu cầu bữa ăn cuối cùng là món kem bạc hà và chocolate.

Robert Alton Harris

Robert Alton Harris sinh ngày 15/1/1953 tại Fort Bragg, North Carolina, Mỹ. Thuở nhỏ, y thường bị cha mẹ đánh đập. Cha của Harris bị bắt giam và tống vào tù do lạm dụng tình dục các con gái. Mẹ của y cũng qua đời sớm do nghiện rượu và thuốc lá. Bắt đầu từ năm 10 tuổi, Harris đã dấn thân vào con đường tội lỗi.

Robert Alton Harris.

Năm 1975, Harris bị kết tội ngộ sát và được thả năm 1978. Sau khi ra tù, Harris và người anh trai bắt cóc 2 thiếu niên 16 tuổi và bắn chết nạn nhân. Kế đến, hai anh em Harris sử dụng xe của nạn nhân đi cướp một ngân hàng ở San Diego.

Chưa đầy 1 giờ sau khi gây ra vụ cướp ngân hàng, Harris bị bắt và bị buộc tội giết người, trộm cắp ô tô, bắt cóc và một số tội danh khác. Y bị kết án tử hình năm 1979 và bị đưa vào phòng hơi ngạt năm 1992. Trước khi chết, gã sát nhân khét tiếng nói lời cuối: "Kẻ nào dù là vua chúa hay người quét rác thì cũng đều phải chịu chung số phận với thần chết mà thôi”.

Peter Manuel

Sinh ngày 13/3/1927 tại thành phố New York, Mỹ, Peter Manuel còn được biết đến với biệt danh "quái vật vùng Birkenshaw”.

Peter Manuel.

Năm lên 10 tuổi, y phạm tội trộm cắp. Đến năm 16 tuổi, gã phạm tội tấn công tình dục. Sau đó, gã liên tiếp gây ra 7 vụ giết người ở Lanarkshire và Bắc Scotland từ năm 1956 - 1958.

Sau khi bị cảnh sát bắt giữ vì những tội ác đã gây ra, Peter Manuel tự bào chữa cho mình trong các phiên tòa xét xử mà không cần đến luật sư. Tuy nhiên, cuối cùng hắn cũng phải trả giá cho tội ác đã gây ra khi bị xử tử bằng cách treo cổ. Câu nói cuối cùng trước khi chết của tử tù Peter Manuel là: "Tôi đón nhận cái chết này nhẹ tựa bông".

Theo Báo Kiến Thức

