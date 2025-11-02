Gà Thái Lan mang tên gà Rutin có vẻ ngoài nhỏ nhắn, dễ nuôi và đặc biệt thân thiện với trẻ nhỏ, giống gà này xuất hiện trong ngôi nhà, sân vườn của nhiều gia đình như một “người bạn nhỏ”.

Gà Rutin-gà Thái Lan nuôi làm cảnh: Giống gà nhỏ nhất thế giới

Cách đây 3 năm, anh Nguyễn Văn Thức ở phường Lê Đại Hành (TP Hải Phòng) bắt đầu kinh doanh gà Rutin. Anh thấy nhiều người nuôi giống gà này làm vật cưng nên anh đã quyết định bắt tay vào kinh doanh.

Gà Rutin là giống gia cầm siêu nhỏ, có nguồn gốc từ việc lai tạo giữa chim cút và gà gô.

Giống gà này còn được mệnh danh là gà nhỏ nhất thế giới với nhiều màu như đen, trắng, xám, xám xanh, xám trắng. Lông gà mượt, chân thấp, nhanh nhẹn và dễ gần. Một số người còn gọi vui là “gà hoạt hình” vì dáng vẻ ngộ nghĩnh.

Mỗi tháng, anh Thức bán được vài trăm con và, có thời điểm bán được hàng nghìn con/tháng. Kích thước nhỏ chính là điều làm nên sức hút của giống gà này.

Con non chỉ thường từ 10 – 15g, con trưởng thành bằng một nắm tay người lớn, nặng khoảng 50 – 70g. Bên cạnh ngoại hình mini, tốc độ sinh sản nhanh chóng cũng là yếu tố nổi bật của gà Rutin.

Với con giống khoảng 1 tuần tuổi, anh Thức bán ra từ 20.000 – 25.000 đồng/con; con trưởng thành từ 80.000 – 90.000 đồng.

Khách hàng của anh Thức là học sinh, sinh viên, gia đình có con nhỏ, dân văn phòng vì không tốn quá nhiều công chăm sóc. Thức ăn chính của giống gà này là ngũ cốc, cám gà con.

Do kích thước nhỏ, ít mùi hôi và có khả năng đẻ trứng nên ngày càng nhiều người nuôi gà Rutin làm cảnh.

Nuôi giống gà này còn cần dùng chất độn chuồng phù hợp như trấu, mùn cưa thơm, thân chè, gỗ xẻ, bột đậu nành, lõi ngô...

Người nuôi gà cảnh, chơi gà Rutin (được cho là gà Thái Lan) ở Hải Phòng có thể tạo những chiếc chuồng độc đáo như mô hình nhà, hàng rào, ổ, bể kính trang trí thêm các tiểu cảnh phù hợp.

Những người chơi thường trộn những chất độn chuồng này với một ít men sinh học để tạo thành luống lên men, có thể tự động phân hủy phân gà, giải quyết vấn đề về mùi.

Gà ảnh Rutin, thân thiện, dễ nuôi

Ưu điểm của gà Rutin là sức đề kháng tốt nên ít khi bị bệnh, dễ chăm sóc, nuôi dưỡng trong khi chi phí để nuôi thấp.

Đặc biệt, tùy theo sở thích, người nuôi có thể tạo ra những chiếc chuồng độc đáo như mô hình nhà, hàng rào, ổ, bể kính trang trí thêm các tiểu cảnh phù hợp để nuôi gà Rutin.

Gà Rutin với vẻ ngoài nhỏ nhắn, dễ nuôi và đặc biệt thân thiện với trẻ nhỏ đang được nhiều người Hải Phòng chọn nuôi làm gà cảnh, chim cảnh để giải trí.

Nhiệt độ khu vực nuôi luôn được duy trì ở mức 20 – 37 độ C. Tuổi thọ của gà Rutin có thể lên đến 7 năm nếu được nuôi trong điều kiện phù hợp.

Với anh Nguyễn Văn Doanh (39 tuổi, ở phường Chí Linh, TP Hải Phòng), thú chơi gà Rutin không chỉ mang lại những phút giây thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi mà còn là sợi dây gắn kết tình cảm giữa các thành viên trong gia đình.

Gắn bó với gà Rutin được hơn một năm, anh Doanh kể rằng ban đầu chỉ là thấy bạn bè chia sẻ trên mạng xã hội, tò mò nên anh tìm hiểu, mua vài con về nuôi thử.

Thấy giống gà này dễ chăm, chi phí thấp, được các con rất yêu thích nên anh dần tăng đàn. Hiện nay, anh Doanh nuôi gần 30 con gà Rutin nhiều màu sắc.

“Hai con của tôi rất mê đàn gà. Các cháu thích chơi với gà, cho ăn, dọn chuồng. Gà cũng quen người, cứ gọi là chạy vòng vòng, nhìn rất đáng yêu”, anh Doanh chia sẻ.

Việc chăm sóc gà Rutin cũng rất đơn giản. Cho ăn cơm thừa, cám là được. Chuồng gà, đồ chơi hay tiểu cảnh đều có thể đặt mua trên mạng, về lắp ghép là xong.

"Điều khiến tôi tâm đắc nhất là sự thay đổi tích cực ở các con tôi bởi từ ngày có đàn gà, chiều nào các con cũng tự giác chăm sóc, gọi tên từng con, học cách yêu thương động vật, gần gũi thiên nhiên. Đây cũng là cách các con tránh xa ti vi, điện thoại”, anh Doanh nói.

Theo: Báo Hải Phòng