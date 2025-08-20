Thông tin từ Chi cục nông nghiệp (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh), tốc độ phát triển nhà yến (nhà nuôi chim yến) thời gian gần đây tuy vẫn tăng nhưng không cao so với giai đoạn 2020-2023, cho thấy có dấu hiệu bão hòa.

Nguyên nhân chính xuất hiện dấu hiệu bão hòa là giá sản phẩm tổ yến giảm, thị trường tiêu thụ chậm, trong khi số lượng nhà nuôi chim yến tăng nhanh.

Quần thể chim yến chưa kịp tăng trưởng và phân đàn khiến việc dẫn dụ loài chim này khó khăn, dẫn tới cạnh tranh gay gắt giữa các nhà yến cùng khu vực.

Ngoài ra, nguồn thức ăn cho chim yến không phải là vô tận; nếu quá nhiều chim yến trong cùng một quần thể sẽ dẫn đến thiếu thức ăn, đàn chim chậm phát triển.

Toàn tỉnh Tây Ninh (sau sáp nhập tỉnh Tây Ninh, Long An trước đây) hiện có khoảng 2.407 nhà nuôi chim yến, trong đó tập trung nhiều nhất tại các xã khu vực Đồng Tháp Mười (địa phận tỉnh Long An trước sáp nhập).

Do đó việc xây dựng nhà nuôi chim yến tràn lan với số lượng lớn sẽ không còn mang lại hiệu quả kinh tế như kỳ vọng.

Không chỉ đối mặt thách thức từ thị trường, việc quản lý nhà yến trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (mới) cũng còn nhiều vướng mắc.

Theo quy định tại phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định 46/2022/NĐ-CP, ngày 13/7/2022, nhà yến không được quy định đơn vị vật nuôi cụ thể, dẫn đến khó khăn khi xác lập hồ sơ môi trường theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP, ngày 10/01/2022.

Trong khi đó, để cấp phép xây dựng, nhà nuôi yến phải thuộc loại đất nông nghiệp khác; nhưng thực tế đa phần nhà yến được xây trên đất ở, đất trồng cây lâu năm, đất lúa.

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng, tách thửa còn nhiều bất cập, gây khó khăn cho công tác quy hoạch vùng nuôi chim yến và giới thiệu các dự án đầu tư.

Thời gian qua, công tác quản lý trật tự xây dựng đối với công trình nuôi chim yến ở một số nơi vẫn còn hạn chế.

Một số tổ chức, cá nhân xây dựng nhà yến không phép, sai phép hoặc không đúng quy hoạch được duyệt.

Đặc biệt, đến nay các bộ, ngành liên quan vẫn chưa ban hành bộ thủ tục hướng dẫn về cấp phép xây dựng, đất đai, môi trường cho nhà nuôi chim yến. Điều này khiến địa phương gặp khó trong việc hướng dẫn, quản lý và xử lý vi phạm.

Trước thực tế này, việc phát triển nuôi chim yến tại tỉnh Tây Ninh cần được điều chỉnh theo hướng bền vững, tránh xây dựng tràn lan, tập trung quy hoạch khoa học và ban hành cơ chế quản lý đồng bộ, vừa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, vừa bảo đảm hài hòa lợi ích của người dân và bảo vệ môi trường sinh thái.

