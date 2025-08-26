Vì sao nông dân Đồng Nai đồng thuận nhường đất nhưng cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành vẫn loay hoay giải phóng mặt bằng?

Cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành qua Đồng Nai còn vướng giải phóng mặt bằng

Dự án Thành phần 5 (bồi thường, hỗ trợ tái định cư) thuộc dự án dường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành qua địa bàn xã Nghĩa Trung, tỉnh Đồng Nai có chiều dài 16,4km, với hơn 300 hộ dân và 450 thửa đất bị ảnh hưởng.

Ông Phan Minh Lâm - Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Trung cho biết, số lượng thửa đất quá lớn, nhân lực hạn chế, tiến độ kiểm đếm chưa đảm bảo.

UBND xã Nghĩa Trung, tinh Đồng Nai tổ chức họp dân để thông báo thu hồi đất dự án thành phần 5 đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành. Ảnh: Đức Thiện

Tính đến giữa tháng 8, xã đã ban hành 419 thông báo thu hồi đất, trao tới 269 hộ dân. Số hộ còn lại chưa nhận thông báo do vắng mặt ở địa phương.

Trong khi đó, công tác kiểm kê tài sản cây trồng trên đất chỉ mới thực hiện hơn 100 thửa đất. “Khó khăn nhất là phải hoàn thành 30% giải phóng mặt bằng trước hết tháng 9”, ông Lâm nói.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch UBND xã Bù Đăng cho biết, khó khăn lớn nhất là xác định nguồn gốc, mốc ranh giới đất để lập hồ sơ bồi thường. Nếu không tháo gỡ sớm, kế hoạch khó đạt.

Từ cửa khẩu Hoa Lư đến Long Thành, giao thông Đồng Nai cần gỡ hàng loạt điểm nghẽn

Tính chung cả 4 xã bao gồm: Thọ Sơn, Bù Đăng, Phước Sơn, Nghĩa Trung (thuộc huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ), dự án có tổng diện tích đất thu hồi hơn 469ha, tương đương hơn 1.300 thửa đất của hộ dân, tổ chức.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chi nhánh Bù Đăng đã kiểm kê hiện trạng khoảng 600 thửa đất. Ông Trần Văn Dũng - Giám đốc Trung tâm cho hay, đơn vị đã chia thành 4 tổ làm việc ở 4 xã để đẩy tiến độ. Khối lượng hiện đạt gần 50%, tháng 9 sẽ bàn giao 30% mặt bằng sạch.

Tại cuộc họp ngày 26/8 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà chủ trì, các sở ngành, địa phương thẳng thắn chỉ ra những trở ngại lớn đối với dự án Dự án Đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành.

Theo đó, nhiều thửa đất khó xác định nguồn gốc vì chủ sở hữu không cư trú tại địa phương. Đặc biệt, đất lâm nghiệp và rừng trồng gặp vướng mắc khi thiếu hồ sơ giao khoán, không có mốc giới thực địa rõ ràng.

Dự án Thành phần 5 không chỉ là hạ tầng giao thông trọng điểm mà còn tác động trực tiếp đến đời sống hàng nghìn hộ nông dân Đồng Nai.

Nhiều diện tích đất lúa, cao su, điều... của nông dân sẽ phải nhường chỗ cho dự án dự án Thành phần 5 cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành. Đất cao su ở xã Bù Đăng, tỉnh Đồng Nai, nơi dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành đi qua. Ảnh: Nguyên Vỹ

Việc phê duyệt giá đất và phương án bồi thường chưa có hướng dẫn cụ thể khiến việc kiểm đếm nhà cửa, tài sản gắn liền trên đất chậm chạp, ảnh hưởng tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Đến nay, dù 100% xã, phường đã xây dựng kế hoạch bồi thường, hỗ trợ tái định cư, nhưng mới ban hành thông báo thu hồi đất cho hơn 78% số thửa (3.272/4.294), kiểm kê tài sản được gần 54% (2.023 thửa).

Chia sẻ những khó khăn nhưng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà đánh giá, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đến nay chưa đúng tiến độ kế hoạch đề ra.

Ông Hà đề nghị, công tác kiểm đếm phải niêm yết mốc thời gian cụ thể, phấn đấu đến 26/9 hoàn thành 100%. Phương án bồi thường thực hiện nguyên tắc dễ trước khó sau, lập song song để tuyên truyền vận động, công khai để dân ủng hộ. “Phải cố gắng hoàn thành trong năm 2025, không để chuyển sang 2026”, ông Hà nhấn mạnh.

Cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành ưu tiên ổn định đời sống nông dân

Tổng thể, dự án Thành phần 5 cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành có tổng mức đầu tư gần 4.000 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ 2024, cơ bản hoàn thành 2026 và khai thác năm 2027. Ảnh: T.L

Dự án Thành phần 5 không chỉ là hạ tầng giao thông trọng điểm mà còn tác động trực tiếp đến đời sống hàng nghìn hộ nông dân Đồng Nai. Hàng trăm ha đất lúa, cao su, điều, bơ, sầu riêng sẽ phải nhường chỗ cho dự án.

Ông Hoàng Văn Bảo, nông dân xã Nghĩa Trung cho biết gia đình ông phải giải tỏa 1,2ha với hơn 300 cây bơ và sầu riêng, mỗi năm thu vài trăm triệu đồng. “Gia đình thuận theo chủ trương của Nhà nước. Tuyến đường này sẽ tốt cho kinh tế địa phương, giao thông thuận lợi hơn”, ông nói.

Tại xã Phước Sơn, ông Chu Văn Kiểm cho biết, gia đình ông có diện tích bị thu hồi hơn 1ha, vốn là đất trồng cây lâu năm.

Ông Kiểm sẵn sàng bàn giao và phối hợp Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Bù Đăng cũng như chính quyền xã thực hiện đo đạc, kiểm đếm để lập phương án bồi thường, và hỗ trợ.

Một trong số các thông báo thu hồi đất thực hiện dự án Thành phần 5 đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành của UBND xã Phước Sơn. Ảnh: T.L

Tại phường Bình Phước, dự án đi qua địa bàn có chiều dài gần 14 km, ảnh hưởng 864 thửa đất. UBND phường cho biết, đã ban hành và bàn giao toàn bộ 864 thông báo thu hồi đất cho các hộ dân. Hiện các cơ quan liên quan đang tiếp tục đo đạc, kiểm đếm, thu thập hồ sơ pháp lý và xác định nguồn gốc sử dụng đất để phục vụ công tác bồi thường, tái định cư.

Theo Ban Quản lý dự án tỉnh Đồng Nai, tổng diện tích thu hồi hơn 1.000ha, ảnh hưởng trên 2.100 hộ, trong đó hơn 1.000 hộ đủ điều kiện tái định cư.

Tỉnh dự kiến xây dựng 6 khu tái định cư tập trung tại các xã Bù Đăng, Đồng Tâm, Tân Lợi và phường Bình Phước, Chơn Thành, diện tích hơn 26ha với gần 1.000 lô đất.

Tuy nhiên, nhiều địa phương cũng kiến nghị sớm hoàn thiện hạ tầng các khu tái định cư phục vụ dự án, phê duyệt giá đất để kịp lập phương án bồi thường.





Dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành được chia làm 5 dự án thành phần.



Dự án thành phần 1 sẽ xây dựng Đường cao tốc (theo hình thức PPP). Dự án thành phần 2 và 3: Xây dựng đường gom, cầu vượt ngang; dự án thành phần 4 và 5 bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.



Tỉnh Đồng Nai thực hiện dự án thành 3 và 5. Trong đó, dự án thành phần 5 sẽ thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để triển khai các dự án thành phần 1 và 3.



Tỉnh Lâm Đồng thực hiện dự án thành phần 2 và 4. Tại cuộc làm việc với đoàn giám sát Quốc hội ngày 19/8, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, tỷ lệ giải ngân vốn cho dự án thành phần 2 mới đạt hơn 19%, còn dự án thành phần 4 chỉ đạt gần 0,4%. Nguyên nhân chính là tuyến cao tốc chồng lấn với quy hoạch mỏ bauxite Nhân Cơ. Vấn đề này khiến Lâm Đồng không thể triển khai giải phóng mặt bằng theo đúng tiến độ.