Thứ năm, ngày 14/08/2025 17:19 GMT+7

Thêm 9 cây cầu chiến lược kết nối Đồng Nai gần hơn với TP.HCM và vùng kinh tế trọng điểm

Nguyên Vỹ Thứ năm, ngày 14/08/2025 17:19 GMT+7
Đồng Nai đẩy mạnh nhiều dự án giao thông trọng điểm, trong đó 9 cây cầu chiến lược mở hướng kết nối vùng, tạo động lực phát triển kinh tế và tăng cường liên kết với TP.HCM cùng các tỉnh lân cận.
9 cây cầu chiến lược mở hướng kết nối vùng cho Đồng Nai

Theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội 7 tháng đầu năm về các dự án giao thông trọng điểm quốc gia, kết nối vùng, và dự án trọng điểm của tỉnh; Đồng Nai đang đặt nhiều kỳ vọng vào loạt dự án cầu mới để tạo đột phá kết nối vùng.

Tháng 9/2024, cầu Bạch Đằng 2 đưa vào sử dụng, kết nối TP Tân Uyên (Bình Dương cũ), nay là phường Tân Uyên (TP.HCM) với tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Nguyên Vỹ

Có 9 cây cầu chiến lược đã và đang trong quá trình nghiên cứu, đề xuất đầu tư, gồm: Cầu Cát Lái, cầu Phú Mỹ 2, cầu Đồng Nai 2, cầu Hiếu Liêm 2, cầu Tân An, cầu Tân Hiền, cầu Thạnh Hội 2, cầu Xóm Lá 2 và cầu Mã Đà.

Đây đều là những cây cầu giữ vai trò huyết mạch, giúp Đồng Nai mở thêm các hướng giao thông chiến lược ra TP.HCM và các tỉnh lân cận.

UBND tỉnh Đồng Nai đã giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với TP.HCM để thống nhất phương án, nguồn vốn và trách nhiệm của từng địa phương cho 3 cây cầu lớn là Cát Lái, Phú Mỹ 2 và Đồng Nai 2.

Với cầu Hiếu Liêm 2, UBND tỉnh Bình Dương cũ, nay là UBND TP.HCM mới đang làm cơ quan chủ quản triển khai theo quy định của Luật Đầu tư công.

Huyện Bắc Tân Uyên (tỉnh Bình Dương cũ) và huyện Vĩnh Cửu (tỉnh Đồng Nai cũ) chưa có kết nối giao thông bằng đường bộ. Trong ảnh: Giao thông đường bộ ở xã Hiếu Liêm, huyện Bắc Tân Uyên (cũ), nay là xã Thường Tân, TP.HCM. Ảnh: Nguyên Vỹ

Riêng nhóm cầu Tân An, Tân Hiền, Thạnh Hội 2 và Xóm Lá 2, 2 địa phương Đồng Nai và TP.HCM (tỉnh Bình Dương cũ) đã thống nhất phương án đầu tư nhằm tăng năng lực lưu thông và giảm áp lực cho các tuyến hiện hữu.

Đảng bộ UBND tỉnh Đồng Nai hướng tới hạ tầng hiện đại, xã hội thịnh vượng từ "3 đột phá, 4 trụ cột"

Đối với cầu Mã Đà, dự án đã được bổ sung vào Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030. UBND tỉnh Đồng Nai đang hoàn tất thủ tục đầu tư, thiết kế và các quy trình liên quan để sớm khởi công.

Theo ông Võ Tấn Đức – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, các dự án cầu này không chỉ cải thiện kết nối liên vùng mà còn mở ra dư địa phát triển mới cho công nghiệp, thương mại và dịch vụ.

Tỉnh Đồng Nai xác định đây là nhóm dự án hạ tầng chiến lược, tác động lâu dài tới tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Các dự án giao thông trọng điểm khác đang tăng tốc song song với 9 cây cầu chiến lược

Song song với 9 cây cầu chiến lược, Đồng Nai cũng đang triển khai nhiều dự án giao thông trọng điểm tầm quốc gia và vùng.

Tại dự án sân bay Long Thành và tuyến T1, T2; tỉnh đã hoàn tất bồi thường, giải phóng mặt bằng và bàn giao cho Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) thi công.

Các tuyến giao thông T1, T2 kết nối Sân bay Long Thành đang chuẩn bị hoàn thành xây dựng. Ảnh: Phạm Tùng

UBND tỉnh cũng kiến nghị Thủ tướng cho phép áp dụng cơ chế lựa chọn nhà đầu tư đặc biệt cho tuyến ống dẫn nhiên liệu từ cảng đầu nguồn về sân bay Long Thành.

Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua Đồng Nai, tỉnh đang tổ chức triển khai 3 gói thầu xây lắp chính đạt 42,6% giá trị hợp đồng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh Đồng Nai lần thứ I đặt mục tiêu đầu tư xã hội vượt 1 triệu tỷ đồng

Quốc hội cũng đã thông qua chủ trương đầu tư đường Vành đai 4 TP.HCM.

Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu và cao tốc Bắc Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa – Chơn Thành đang được gấp rút chuẩn bị để khởi công trong tháng 8/2025.

Tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên sẽ được kéo dài đến trung tâm hành chính mới, nội ô Biên Hòa và kết nối sân bay Long Thành. Nhà đầu tư đang nghiên cứu đề xuất theo hình thức đối tác công tư.

Đồng Nai coi đây là dự án giao thông công cộng quan trọng, giảm tải cho hệ thống đường bộ khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động.

Cầu Nhơn Trạch cùng với nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dự kiến thông xe chào mừng 80 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). Ảnh: CH

Ngoài ra, nhiều tuyến quốc lộ và đường tỉnh cũng đang được nâng cấp và mở rộng.

Quốc lộ 13 đoạn từ Lộc Tấn đến cửa khẩu Hoa Lư đã đạt 85% khối lượng. Dự án đường phía Tây quốc lộ 13 kết nối Chơn Thành – Hoa Lư đạt 84%.

Đường trên cao dọc quốc lộ 51 từ ngã tư Vũng Tàu đến nút giao Võ Nguyên Giáp đang hoàn tất báo cáo tiền khả thi.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai cho biết các dự án này đều được theo dõi tiến độ sát sao. Tỉnh đặt mục tiêu khởi công, khánh thành một số hạng mục chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh vào tháng 9/2025.

Đồng Nai cũng phối hợp với các địa phương lân cận để tháo gỡ vướng mắc về vốn, thủ tục và mặt bằng, nhằm đảm bảo tất cả dự án hoàn thành đúng kế hoạch.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Đà Nẵng nghiên cứu lộ trình thay thế xe máy xăng bằng xe điện

Đà Nẵng dự kiến triển khai lộ trình chuyển đổi từ xe máy xăng sang xe máy điện, kèm theo chính sách hỗ trợ, phát triển hạ tầng trạm sạc và tuyên truyền cộng đồng, nhằm giảm phát thải và xây dựng thành phố đáng sống, thân thiện với môi trường.

Mỹ áp thuế đối ứng 20% với Việt Nam: Doanh nghiệp ngấm đòn, đơn hàng giảm, thực tế từng ngành bị áp thuế bao nhiêu?

Kinh tế
Mỹ áp thuế đối ứng 20% với Việt Nam: Doanh nghiệp ngấm đòn, đơn hàng giảm, thực tế từng ngành bị áp thuế bao nhiêu?

Đề xuất tính khoản lỗ "khủng" gần 45.000 tỷ đồng của EVN vào giá điện

Kinh tế
Đề xuất tính khoản lỗ 'khủng' gần 45.000 tỷ đồng của EVN vào giá điện

Giá xăng dầu hôm nay 18/8: Lao dốc, giá xăng dầu vào thời “ngủ đông” hay “bẫy giá”?

Kinh tế
Giá xăng dầu hôm nay 18/8: Lao dốc, giá xăng dầu vào thời “ngủ đông” hay “bẫy giá”?

Giá xăng dầu hôm nay 17/8: Lao dốc, giá dầu sẽ phá đáy trong tuần tới?

Kinh tế
Giá xăng dầu hôm nay 17/8: Lao dốc, giá dầu sẽ phá đáy trong tuần tới?

Đọc thêm

'Quốc bảo' Lee Young Ae trở lại màn ảnh nhỏ sau 4 năm
Văn hóa - Giải trí

"Quốc bảo" Lee Young Ae trở lại màn ảnh nhỏ sau 4 năm

Văn hóa - Giải trí

Nữ diễn viên Lee Young Ae đánh dấu sự trở lại truyền hình bằng vai diễn Kang Eunsoo trong phim “Eunsoo’s Good Day".

Báo Anh: Ông Zelensky thách thức ông Trump ngay trước cuộc gặp tại Nhà Trắng
Thế giới

Báo Anh: Ông Zelensky thách thức ông Trump ngay trước cuộc gặp tại Nhà Trắng

Thế giới

Theo bình luận của tờ báo Anh Daily Mail, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dường như đã thách thức Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ vài phút sau khi ông Trump đưa ra các điều kiện hòa bình - mở màn cho một cuộc đối đầu khác tại Nhà Trắng ngay trước hội nghị thưởng đỉnh của Mỹ với Châu Âu về Ukraine.

Rời Becamex TP.HCM, Hà Đức Chinh chính thức có bến đỗ mới
Thể thao

Rời Becamex TP.HCM, Hà Đức Chinh chính thức có bến đỗ mới

Thể thao

Do không tìm được phong độ tại Becamex.TP.HCM, tiền đạo Hà Đức Chinh đã quyết định chuyển đến đầu quân cho 1 đội bóng tại phía Bắc. Mới đây, fanpage chính thức của Bắc Ninh FC đã công bố bản hợp đồng mang tên Hà Đức Chinh.

Loại rau có canxi gấp đôi đậu nành, gấp 7 lần thịt gà, ăn nhiều tốt tim, khỏe xương, làm món này ngon quá
Gia đình

Loại rau có canxi gấp đôi đậu nành, gấp 7 lần thịt gà, ăn nhiều tốt tim, khỏe xương, làm món này ngon quá

Gia đình

Loại rau dân dã này bán đầy chợ, giá rẻ, hương vị thơm ngon, giàu các loại vitamin, chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa và giảm cholesterol, tốt cho tim mạch.

Rút ngắn thời gian từ trung tâm TP.HCM tới biển còn 2 giờ, cao tốc sẽ mở lối phát triển mới
Kinh tế

Rút ngắn thời gian từ trung tâm TP.HCM tới biển còn 2 giờ, cao tốc sẽ mở lối phát triển mới

Kinh tế

Trong vòng chưa tới 2 giờ, ô tô từ TP.HCM sẽ có thể đến khu vực Vũng Tàu, nếu đi theo cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tránh được Quốc lộ 51 từ lâu đã quá tải.

Chỉ số kinh tế này ở Cần Thơ bất ngờ tăng vọt, sau sáp nhập, hợp nhất tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang
Nhà nông

Chỉ số kinh tế này ở Cần Thơ bất ngờ tăng vọt, sau sáp nhập, hợp nhất tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang

Nhà nông

Các doanh nghiệp tại Cần Thơ tích cực mở rộng, khai thác các thị trường mới, đồng thời tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng hàng hóa xuất khẩu để giúp nâng cao giá trị hàng xuất khẩu.

Tổng Bí thư: Cả Quân đội và Công an đều được tổ chức lại theo hướng tinh, gọn, mạnh
Tin tức

Tổng Bí thư: Cả Quân đội và Công an đều được tổ chức lại theo hướng tinh, gọn, mạnh

Tin tức

Chia sẻ với các lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, cả Quân đội và Công an đều được tổ chức lại theo hướng tinh, gọn, mạnh; thế trận quốc phòng, an ninh được bố trí phù hợp với không gian phát triển mới của đất nước...

Phi tần nhà Thanh sợ nhất thái giám làm điều gì sau khi được hoàng đế sủng hạnh?
Đông Tây - Kim Cổ

Phi tần nhà Thanh sợ nhất thái giám làm điều gì sau khi được hoàng đế sủng hạnh?

Đông Tây - Kim Cổ

Sau khi được Hoàng đế sủng hạnh, nhiều phi tần nhà Thanh không mừng rỡ mà trái lại luôn thấp thỏm lo âu. Nỗi sợ lớn nhất của họ chính là thủ tục do thái giám phòng Kính sự thực hiện, đó là gì?

Hàng loạt dự án giao thông trọng điểm của TP.HCM sắp được khởi công, khánh thành
Chuyển động Sài Gòn

Hàng loạt dự án giao thông trọng điểm của TP.HCM sắp được khởi công, khánh thành

Chuyển động Sài Gòn

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, TP.HCM sẽ khánh thành và khởi công hàng loạt công trình, dự án giao thông trọng điểm vào sáng 19/8.

Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước? - Đột phá thể chế, mở đường cho chiến lược quốc gia (Bài 3)
Đại đoàn kết dân tộc

Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước? - Đột phá thể chế, mở đường cho chiến lược quốc gia (Bài 3)

Đại đoàn kết dân tộc

80 năm sau ngày lịch sử 2/9/1945, tinh thần của bản Tuyên ngôn Độc lập không chỉ thôi thúc người Việt trong nước mà còn lay động hàng triệu trái tim Việt kiều khắp năm châu. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, Việt Nam cần một cơ chế đột phá để thu hút nhân tài, biến trí tuệ kiều bào thành nguồn nội lực.

86 phường, xã ở TP.HCM được đăng ký xe trực tuyến, không cần mang xe đến trụ sở công an
Chuyển động Sài Gòn

86 phường, xã ở TP.HCM được đăng ký xe trực tuyến, không cần mang xe đến trụ sở công an

Chuyển động Sài Gòn

Từ nay, người dân TP.HCM có thể đăng ký xe máy, ô tô (đến 8 chỗ) trực tuyến toàn trình tại 86 phường, xã mà không cần mang xe đến trụ sở công an để kiểm tra.

Bộ Công an khen thưởng “nóng” cho Công an xã vùng biên giới Bờ Y tỉnh Quảng Ngãi
Tin tức

Bộ Công an khen thưởng “nóng” cho Công an xã vùng biên giới Bờ Y tỉnh Quảng Ngãi

Tin tức

Công an xã vùng biên giới Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi đã được Bộ Công an khen thưởng đột xuất, vì có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm.

Một phụ nữ ở Đắk Lắk tông người bán vé số rồi bỏ trốn
Pháp luật

Một phụ nữ ở Đắk Lắk tông người bán vé số rồi bỏ trốn

Pháp luật

Sau khi tông người bán vé số trên tỉnh lộ 9 (xã Krông Pắc, Đắk Lắk) khiến nạn nhân đa chấn thương, một phụ nữ đi xe đạp điện đã bỏ mặc rồi rời khỏi hiện trường.

Năm mẹo giúp cải thiện sự tập trung, tâm trạng và khả năng phục hồi tinh thần
Xã hội

Năm mẹo giúp cải thiện sự tập trung, tâm trạng và khả năng phục hồi tinh thần

Xã hội

Bạn có bao giờ cảm thấy não bộ liên tục bị ngập tràn thông tin không? Bộ não là tài sản quý giá nhất của cơ thể, là một cỗ máy hoạt động liên tục, tiếp nhận thông tin và thích nghi. Từ việc học tập, ghi nhớ đến việc ra quyết định và giải quyết vấn đề, bộ não xử lý một luồng thông tin khổng lồ liên tục mỗi ngày.

Nông thôn Tây Bắc: Xã Tân Uyên 'bứt phá' ngoạn mục sau một nhiệm kỳ
Lai Châu Ngày Mới

Nông thôn Tây Bắc: Xã Tân Uyên "bứt phá" ngoạn mục sau một nhiệm kỳ

Lai Châu Ngày Mới

Nằm ở vùng nông thôn Tây Bắc, 5 năm qua, Tân Uyên (Lai Châu) đã có sự “bứt phá” ngoạn mục trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Thu nhập, đời sống của người dân trên địa bàn xã ngày càng cải thiện, nâng cao.

HR ASIA tiếp tục vinh danh Vietcombank tại tất cả các hạng mục giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” năm 2025
Kinh tế

HR ASIA tiếp tục vinh danh Vietcombank tại tất cả các hạng mục giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” năm 2025

Kinh tế

Ngày 14/8/2025, tại Tp. Hồ Chí Minh, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã vinh dự nhận giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á năm 2025” do HR Asia Magazine - Tạp chí nhân sự uy tín hàng đầu Châu Á trao tặng. Đây là năm thứ hai liên tiếp Vietcombank được vinh danh tại sự kiện uy tín này.

Truy tìm đối tượng có hành vi lừa đảo bằng chiêu hứa giúp tại ngoại rồi chiếm đoạt nhiều tỷ đồng
Pháp luật

Truy tìm đối tượng có hành vi lừa đảo bằng chiêu hứa giúp tại ngoại rồi chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

Pháp luật

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang truy tìm Hoàng Quốc Hùng, quê quán Bắc Ninh, hiện cư trú phường Dĩ An (TP.HCM) để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kim Jong Kook chuẩn bị kết hôn, giữ kín danh tính cô dâu
Văn hóa - Giải trí

Kim Jong Kook chuẩn bị kết hôn, giữ kín danh tính cô dâu

Văn hóa - Giải trí

Nam ca sĩ Kim Jong Kook xác nhận chuẩn bị kết hôn tại Seoul, song danh tính cô dâu và chi tiết về lễ cưới vẫn được giữ kín.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn dự lễ đặt tên giàn khoan tự nâng PV Drilling VIII
Kinh tế

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn dự lễ đặt tên giàn khoan tự nâng PV Drilling VIII

Kinh tế

Ngày 18/8, tại cảng PTSC thuộc phường Rạch Dừa (TP.HCM), Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling, HoSE: PVD) tổ chức lễ đặt tên cho giàn khoan tự nâng PV DRILLING VIII và lễ gắn biển công trình chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Xót xa cảnh bệnh nhân nằm hành lang, giường xếp trong phòng bệnh ở Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng
Xã hội

Xót xa cảnh bệnh nhân nằm hành lang, giường xếp trong phòng bệnh ở Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Xã hội

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng rơi vào cảnh quá tải với số bệnh nhân tăng cao so với công suất thiết kế, thiếu giường điều trị buộc hàng trăm bệnh nhân phải nằm giường xếp, nằm dọc hành lang, gây nhiều khó khăn trong chăm sóc và điều trị.

Bài dự thi 'Việt Nam trong tôi': Tự do viết từ hàng triệu tấm bằng Tổ quốc ghi công
Văn hóa - Giải trí

Bài dự thi "Việt Nam trong tôi": Tự do viết từ hàng triệu tấm bằng Tổ quốc ghi công

Văn hóa - Giải trí

Tôi nghe tiếng bom qua lời kể của mẹ. Đó là những tiếng nổ rền tai kèm mấy cột khói cao lẫn bụi sau khi nhà sụp rồi cháy xém.

Cụ ông 81 tuổi phóng hỏa trung tâm dưỡng lão vì không được ra ngoài với bạn gái
Xã hội

Cụ ông 81 tuổi phóng hỏa trung tâm dưỡng lão vì không được ra ngoài với bạn gái

Xã hội

Một cụ ông bị cáo buộc phóng hỏa tại trung tâm dưỡng lão ở Kaki Bukit, Malaysia hồi cuối tuần qua, sau khi không được cho phép cùng bạn gái đi mua máy trợ thính.

R&D PVCFC chiến lược phát triển lõi, bệ phóng tăng trưởng dài hạn của DCM
Nhà nông

R&D PVCFC chiến lược phát triển lõi, bệ phóng tăng trưởng dài hạn của DCM

Nhà nông

Trong bối cảnh ngành phân bón bước vào chu kỳ cạnh tranh khốc liệt hơn, việc duy trì tăng trưởng bền vững đòi hỏi các doanh nghiệp không chỉ tối ưu vận hành mà còn phải đầu tư vào năng lực lõi – đặc biệt là nghiên cứu và phát triển (R&D). Với Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, Hose: DCM), R&D không phải là khẩu hiệu mà là chiến lược xuyên suốt.

Hòa Phát dẫn đầu nhập khẩu bò Úc, sản lượng nửa đầu năm tăng 115%
Doanh nghiệp

Hòa Phát dẫn đầu nhập khẩu bò Úc, sản lượng nửa đầu năm tăng 115%

Doanh nghiệp

6 tháng đầu năm 2025, sản lượng bò Úc của Hòa Phát tăng 115% so với cùng kỳ, tiếp tục giữ vị trí số một trên thị trường. Hòa Phát đặt mục tiêu sản lượng cả năm tăng hơn 50% so với 2024, duy trì tốc độ tăng trưởng 10 đến 20% mỗi năm và giữ vững vị thế dẫn đầu thị trường.

Lý do Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia được “chọn mặt gửi vàng” tổ chức triển lãm quy mô nhất lịch sử
Tin tức

Lý do Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia được “chọn mặt gửi vàng” tổ chức triển lãm quy mô nhất lịch sử

Tin tức

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC) có quy mô Top 10 thế giới, tích hợp nhiều công trình lớn cùng hạ tầng đồng bộ, hiện đại, là biểu tượng của một Việt Nam bứt phá, lại sở hữu vị trí đắc địa kế cận sân bay, tâm điểm của trung tâm mới phía Đông Bắc Thủ đô, do đó được chọn là không gian tổ chức chuỗi sự kiện quy mô lớn nhất lịch sử chào mừng 80 năm Quốc khánh.

VinBus khai trương tuyến buýt điện miễn phí E11 - phục vụ người dân tham quan các điểm du lịch nổi tiếng của thủ đô
Xã hội

VinBus khai trương tuyến buýt điện miễn phí E11 - phục vụ người dân tham quan các điểm du lịch nổi tiếng của thủ đô

Xã hội

Hòa chung không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, VinBus chính thức đưa vào vận hành tuyến buýt điện miễn phí E11 kết nối Yên Phụ - Bờ Hồ - Lăng Bác, giúp người dân dễ dàng di chuyển đến các địa điểm du lịch nổi tiếng tại Trung tâm Thủ đô. VinBus cũng tăng cường nhiều tuyến buýt điện phục vụ nhân dân và du khách tới Triển lãm Thành tựu Kinh tế - Xã hội tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) trong dịp Đại lễ 2/9.

Tạm giữ hình sự người vợ sát hại chồng sau cuộc nhậu ở Phú Thọ
Pháp luật

Tạm giữ hình sự người vợ sát hại chồng sau cuộc nhậu ở Phú Thọ

Pháp luật

Sau khi xảy ra mâu thuẫn, người vợ dùng dao đâm chồng tử vong ở Phú Thọ. Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự người vợ là Hà Thị Lai Hạ để điều tra hành vi "Giết người".

Tưởng sắp biến mất giống chè búp tím quý hiếm, chị đẹp Phú Thọ quyết tâm trồng, còn biến thành sản phẩm 5 sao
Nhà nông

Tưởng sắp biến mất giống chè búp tím quý hiếm, chị đẹp Phú Thọ quyết tâm trồng, còn biến thành sản phẩm 5 sao

Nhà nông

Với sự sáng tạo cùng niềm đam mê và khát vọng, những nữ giám đốc khởi nghiệp từ chè ở tỉnh Phú Thọ đã góp phần quảng bá, giới thiệu, đưa đặc sản quê hương tới người tiêu dùng trong, ngoài tỉnh và vươn ra thế giới.

Cựu Thủ tướng Ukraine tiết lộ quyết định của ông Zelensky khi họp với ông Trump ở Mỹ
Thế giới

Cựu Thủ tướng Ukraine tiết lộ quyết định của ông Zelensky khi họp với ông Trump ở Mỹ

Thế giới

Ông Zelensky sẽ không chấp nhận các điều khoản hòa bình của ông Trump và sẽ làm mọi cách để phá hoại bất kỳ thỏa thuận nào, cựu Thủ tướng Ukraine Nikolai Azarov tuyên bố trên kênh Telegram của mình.

Danh họa Phạm Tăng và vợ trẻ Từ Manh mất tích, bí ẩn đằng sau khối tài sản trị giá 2 tỷ NDT
Văn hóa - Giải trí

Danh họa Phạm Tăng và vợ trẻ Từ Manh mất tích, bí ẩn đằng sau khối tài sản trị giá 2 tỷ NDT

Văn hóa - Giải trí

Phạm Tăng, danh họa nổi tiếng Trung Quốc, cùng người vợ trẻ kém 50 tuổi là Từ Manh hiện mất tích không rõ tung tích.

