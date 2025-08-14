Thêm 9 cây cầu chiến lược kết nối Đồng Nai gần hơn với TP.HCM và vùng kinh tế trọng điểm

9 cây cầu chiến lược mở hướng kết nối vùng cho Đồng Nai

Theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội 7 tháng đầu năm về các dự án giao thông trọng điểm quốc gia, kết nối vùng, và dự án trọng điểm của tỉnh; Đồng Nai đang đặt nhiều kỳ vọng vào loạt dự án cầu mới để tạo đột phá kết nối vùng.



Tháng 9/2024, cầu Bạch Đằng 2 đưa vào sử dụng, kết nối TP Tân Uyên (Bình Dương cũ), nay là phường Tân Uyên (TP.HCM) với tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Nguyên Vỹ

Có 9 cây cầu chiến lược đã và đang trong quá trình nghiên cứu, đề xuất đầu tư, gồm: Cầu Cát Lái, cầu Phú Mỹ 2, cầu Đồng Nai 2, cầu Hiếu Liêm 2, cầu Tân An, cầu Tân Hiền, cầu Thạnh Hội 2, cầu Xóm Lá 2 và cầu Mã Đà.

Đây đều là những cây cầu giữ vai trò huyết mạch, giúp Đồng Nai mở thêm các hướng giao thông chiến lược ra TP.HCM và các tỉnh lân cận.

UBND tỉnh Đồng Nai đã giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với TP.HCM để thống nhất phương án, nguồn vốn và trách nhiệm của từng địa phương cho 3 cây cầu lớn là Cát Lái, Phú Mỹ 2 và Đồng Nai 2.

Với cầu Hiếu Liêm 2, UBND tỉnh Bình Dương cũ, nay là UBND TP.HCM mới đang làm cơ quan chủ quản triển khai theo quy định của Luật Đầu tư công.

Huyện Bắc Tân Uyên (tỉnh Bình Dương cũ) và huyện Vĩnh Cửu (tỉnh Đồng Nai cũ) chưa có kết nối giao thông bằng đường bộ. Trong ảnh: Giao thông đường bộ ở xã Hiếu Liêm, huyện Bắc Tân Uyên (cũ), nay là xã Thường Tân, TP.HCM. Ảnh: Nguyên Vỹ

Riêng nhóm cầu Tân An, Tân Hiền, Thạnh Hội 2 và Xóm Lá 2, 2 địa phương Đồng Nai và TP.HCM (tỉnh Bình Dương cũ) đã thống nhất phương án đầu tư nhằm tăng năng lực lưu thông và giảm áp lực cho các tuyến hiện hữu.

Đảng bộ UBND tỉnh Đồng Nai hướng tới hạ tầng hiện đại, xã hội thịnh vượng từ "3 đột phá, 4 trụ cột"

Đối với cầu Mã Đà, dự án đã được bổ sung vào Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030. UBND tỉnh Đồng Nai đang hoàn tất thủ tục đầu tư, thiết kế và các quy trình liên quan để sớm khởi công.

Theo ông Võ Tấn Đức – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, các dự án cầu này không chỉ cải thiện kết nối liên vùng mà còn mở ra dư địa phát triển mới cho công nghiệp, thương mại và dịch vụ.

Tỉnh Đồng Nai xác định đây là nhóm dự án hạ tầng chiến lược, tác động lâu dài tới tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Các dự án giao thông trọng điểm khác đang tăng tốc song song với 9 cây cầu chiến lược

Song song với 9 cây cầu chiến lược, Đồng Nai cũng đang triển khai nhiều dự án giao thông trọng điểm tầm quốc gia và vùng.

Tại dự án sân bay Long Thành và tuyến T1, T2; tỉnh đã hoàn tất bồi thường, giải phóng mặt bằng và bàn giao cho Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) thi công.



Các tuyến giao thông T1, T2 kết nối Sân bay Long Thành đang chuẩn bị hoàn thành xây dựng. Ảnh: Phạm Tùng

UBND tỉnh cũng kiến nghị Thủ tướng cho phép áp dụng cơ chế lựa chọn nhà đầu tư đặc biệt cho tuyến ống dẫn nhiên liệu từ cảng đầu nguồn về sân bay Long Thành.

Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua Đồng Nai, tỉnh đang tổ chức triển khai 3 gói thầu xây lắp chính đạt 42,6% giá trị hợp đồng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh Đồng Nai lần thứ I đặt mục tiêu đầu tư xã hội vượt 1 triệu tỷ đồng

Quốc hội cũng đã thông qua chủ trương đầu tư đường Vành đai 4 TP.HCM.

Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu và cao tốc Bắc Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa – Chơn Thành đang được gấp rút chuẩn bị để khởi công trong tháng 8/2025.

Tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên sẽ được kéo dài đến trung tâm hành chính mới, nội ô Biên Hòa và kết nối sân bay Long Thành. Nhà đầu tư đang nghiên cứu đề xuất theo hình thức đối tác công tư.

Đồng Nai coi đây là dự án giao thông công cộng quan trọng, giảm tải cho hệ thống đường bộ khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động.

Cầu Nhơn Trạch cùng với nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dự kiến thông xe chào mừng 80 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). Ảnh: CH

Ngoài ra, nhiều tuyến quốc lộ và đường tỉnh cũng đang được nâng cấp và mở rộng.

Quốc lộ 13 đoạn từ Lộc Tấn đến cửa khẩu Hoa Lư đã đạt 85% khối lượng. Dự án đường phía Tây quốc lộ 13 kết nối Chơn Thành – Hoa Lư đạt 84%.

Đường trên cao dọc quốc lộ 51 từ ngã tư Vũng Tàu đến nút giao Võ Nguyên Giáp đang hoàn tất báo cáo tiền khả thi.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai cho biết các dự án này đều được theo dõi tiến độ sát sao. Tỉnh đặt mục tiêu khởi công, khánh thành một số hạng mục chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh vào tháng 9/2025.

Đồng Nai cũng phối hợp với các địa phương lân cận để tháo gỡ vướng mắc về vốn, thủ tục và mặt bằng, nhằm đảm bảo tất cả dự án hoàn thành đúng kế hoạch.