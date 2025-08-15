Phó Thủ tướng làm việc với Đồng Nai: Tỉnh "xin" hỗ trợ hơn 27.000 tỷ đồng cho hai đại dự án giao thông liên vùng

Đồng Nai xin hỗ trợ vốn để hoàn thiện hạ tầng giao thông liên vùng

Ngày 15/8, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc dẫn đầu đoàn công tác Chính phủ cùng lãnh đạo các bộ, ngành làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai. Nội dung chính xoay quanh tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2025 và tháo gỡ khó khăn trong chỉ đạo, điều hành.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh cùng các đơn vị liên quan nêu rõ khó khăn ở từng lĩnh vực để kịp thời xử lý. Mục tiêu là tạo động lực tăng trưởng mạnh hơn trong giai đoạn tới.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai. Ảnh: MT

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà cho biết, tính đến ngày 12/8, tỉnh đã giải ngân 8.671 tỷ đồng vốn đầu tư công. Con số này đạt 24,3% kế hoạch.

Ông Hà cho biết, Đồng Nai hiện là một “đại công trường” với nhiều dự án giao thông trọng điểm như sân bay Long Thành, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, Bến Lức – Long Thành. Nhiều tuyến đường kết nối liên vùng đang đồng loạt thi công.

Đáng chú ý, tỉnh kiến nghị Chính phủ hỗ trợ hơn 27.000 tỷ đồng ngân sách trung ương để triển khai hai dự án hạ tầng giao thông liên vùng. Đó là cầu thay phà Cát Lái và đường dẫn từ cầu Mã Đà đến Vành đai 4 TP.HCM.

Đối với dự án đường dẫn từ cầu Mã Đà đến Vành đai 4, Đồng Nai xin hỗ trợ 11.300 tỷ đồng từ ngân sách trung ương để xây dựng đoạn dài khoảng 45 km.

Tỉnh cũng đề xuất bổ sung tuyến kết nối từ Đồng Xoài đến Vành đai 4 qua tỉnh lộ 753, dài 61,7km, tổng vốn hơn 23.800 tỷ đồng, trong đó xin hỗ trợ 17.700 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc kiểm tra thực tế công trường dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Ảnh: MT

Với dự án cầu Cát Lái, tỉnh đề nghị Trung ương hỗ trợ hơn 9.300 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư dự án hơn 19.000 tỷ đồng, triển khai theo hình thức PPP. Cầu có mặt cắt ngang gồm 6 làn xe cơ giới và 2 làn hỗn hợp, kết nối Đồng Nai với TP.HCM.

Tỉnh đề xuất chia dự án cầu Cát Lái thành bốn thành phần. Phần giải phóng mặt bằng ở mỗi địa phương sẽ do địa phương đó thực hiện bằng vốn ngân sách. Phần xây cầu sẽ triển khai theo hình thức BOT có vốn ngân sách tỉnh tham gia. Phần đường nối sau trạm thu phí sẽ do tỉnh thực hiện bằng vốn ngân sách hoặc theo hình thức BT từ quỹ đất.

Kỳ vọng hạ tầng giao thông liên vùng ở Đồng Nai tạo đột phá kinh tế

Lãnh đạo Đồng Nai kiến nghị áp dụng cơ chế đặc thù như Hà Nội và TP.HCM. Các cơ chế này bao gồm ưu tiên phân bổ vốn, đơn giản hóa thủ tục và hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Ngoài 2 dự án lớn, tỉnh cũng xin Trung ương hỗ trợ 1.365 tỷ đồng để sửa chữa các tuyến quốc lộ 1, 20, 51 và 56 đã xuống cấp, đặc biệt là quốc lộ 51.

Tỉnh đề nghị chuyển tiếp vốn của một số dự án sang năm 2026 như tiêu thoát nước ngoài sân bay Long Thành trị giá 1.200 tỷ đồng và cao tốc Gia Nghĩa – Chơn Thành hơn 8.000 tỷ đồng.

Đồng thời, tỉnh đề xuất không tính khoản bội chi 2.000 tỷ đồng trong năm 2025 vào tỷ lệ giải ngân. Đây là khoản vay thương mại cho ba dự án kết nối sân bay Long Thành.

UBND tỉnh cũng mong Chính phủ sớm ban hành tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2026-2030. Tỉnh đề nghị sớm có nghị định hướng dẫn Luật PPP sửa đổi, đặc biệt với các dự án hợp đồng BT thanh toán bằng quỹ đất. Đồng thời cần hướng dẫn Luật Quản lý, đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Đồng Nai tăng tốc triển khai đồng bộ hạ tầng giao thông. Một phần cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua Đồng Nai đang tập trung thi công. Ảnh: M.T

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ghi nhận các đề xuất của Đồng Nai và yêu cầu các bộ, ngành liên quan phối hợp nghiên cứu, báo cáo Chính phủ.

Ông nhấn mạnh các dự án hạ tầng giao thông liên vùng ở Đồng Nai có vai trò chiến lược đối với phát triển kinh tế xã hội và tăng sức cạnh tranh của khu vực Đông Nam bộ.

Các dự án cầu Cát Lái và đường dẫn từ cầu Mã Đà đến Vành đai 4 khi hoàn thành sẽ giúp giảm áp lực cho nhiều tuyến đường hiện hữu, rút ngắn thời gian di chuyển và tăng hiệu quả vận tải hàng hóa. Đây là yếu tố then chốt để thúc đẩy logistics, đô thị hóa và thu hút đầu tư vào khu vực.

Phó Thủ tướng đề nghị Đồng Nai khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, phương án triển khai để trình cấp có thẩm quyền xem xét. Ông cho rằng sự phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương, cùng với cơ chế hỗ trợ vốn và chính sách phù hợp sẽ là chìa khóa để biến các đề xuất thành hiện thực.