Video kiểm lâm Si Ma Cai dùng flycam "mở mắt" trên "biển đá" tai mèo

Chủ nhật, ngày 26/10/2025 05:48 GMT+7
Lực lượng kiểm lâm Si Ma Cai (Lào Cai) đang làm chủ "mắt thần" flycam để quản lý hơn 9.300 ha rừng trên "biển đá" tai mèo. Thay vì mất cả ngày leo trèo, công nghệ mới giúp giám sát hiệu quả, cập nhật tọa độ biến động, phát hiện 10 điểm sai lệch thực địa (6 tháng đầu năm) và trở thành "trinh sát" PCCC, nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng rõ rệt.
Kiểm lâm Si Ma Cai dùng "mắt thần" bay trên bầu trời giám sát rừng núi đá tai mèo hiểm trở

Video: Kiểm lâm Si Ma Cai dùng "mắt thần" bay trên bầu trời giám sát rừng núi đá tai mèo hiểm trở.
Nói đến Si Ma Cai là nói đến "biển đá" tai mèo. Đây là một trong những vùng cao nguyên đá khắc nghiệt nhất Việt Nam, nơi đá chiếm phần lớn diện tích, lấn át cả đất đai. Địa hình bị chia cắt mạnh, dốc thẳng đứng, đá lởm chởm, sắc nhọn, khiến việc di chuyển bộ vô cùng khó khăn và nguy hiểm.
Đối với lực lượng kiểm lâm, việc tuần tra theo cách truyền thống là một thử thách cực độ. 
Để kiểm tra một khoảnh rừng nhỏ, lực lượng kiểm lâm phải mất cả ngày trời leo trèo, luồn lách qua các hẻm đá. 
Nhiều khu vực gần như không thể tiếp cận bằng sức người, tạo ra những "điểm mù" trong công tác quản lý.
Trước thực tế đó, Hạt Kiểm lâm Si Ma Cai đã mạnh dạn đổi mới, đưa công nghệ vào thực tiễn, mà cụ thể là sử dụng thiết bị bay không người lái (flycam) trong tuần rừng. 
Flycam (thiết bị bay không người lái có gắn camera) giúp tổ kiểm lâm “mở mắt” vượt qua địa hình dốc đứng, khe sâu, nơi con người khó tiếp cận. Từ những chuyến bay thấp theo sườn đồi, kiểm lâm xác định nhanh vệt phát, lối vào/ra, bãi thực bì đang khô. Nếu trong mùa hanh khô, thiết bị này trở thành “trinh sát PCCCR” cực kỳ hữu hiệu: cảnh báo sớm điểm nóng, dẫn đường lực lượng khi cần xử lý, rút ngắn thời gian tiếp cận hiện trường nếu có sự cố.
Mọi biến động về rừng và đất lâm nghiệp được kiểm lâm địa bàn ghi nhận, gắn tọa độ và cập nhật cơ sở dữ liệu. Chỉ riêng 6 tháng đầu năm, Hạt đã phối hợp kiểm tra 19 điểm biến động (18,93 ha), phát hiện 10 điểm sai khác giữa hồ sơ và thực tế, kịp thời hoàn thiện hồ sơ để đồng bộ dữ liệu. Trên nền dữ liệu ấy, các bản đồ phân vùng trọng điểm cháy được dựng theo thảm thực bì, đường mòn, lịch đốt nương… giúp bố trí lực lượng, phương tiện khoa học thay vì dàn hàng ngang. 
Ông Trần Lê Hiếu - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực Si Ma Cai cho biết, Hạt kiểm lâm khu vực Si Ma Cai đang quản lý điều phối địa bàn 2 xã Sín Chéng và xã Si Ma Cai, với tổng diện tích có rừng 9.330,29 ha diện tích rừng bảo vệ, riêng Ban quản lý rừng phòng hộ giao khoán cho 33 cộng đồng. Thông tin dự báo cháy, hướng dẫn PCCCR được truyền tải qua loa xã, xe tuyên truyền lưu động, họp thôn và cả các nhóm liên lạc trực tuyến, giúp 1.350 hộ sống gần rừng đã ký cam kết nắm kịp thời quy trình đốt nương có kiểm soát.
Giờ đây, bên cạnh việc tuần rừng bằng đôi chân, các cán bộ kiểm lâm khu vực Si Ma Cai có thể đứng tại một vị trí thuận lợi, điều khiển "mắt thần" bay trên không. Và chỉ trong vòng 20-30 phút, chiếc flycam có thể quét qua một diện tích rừng rộng hàng chục héc-ta, len lỏi vào những thung lũng sâu, bay qua những đỉnh núi đá mà con người khó có thể tiếp cận được.

