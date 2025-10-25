Chủ đề nóng

Một con khỉ đuôi lợn cực quý hiếm đi lạc được người dân ở Huế đem nộp cho kiểm lâm, đây là loài động vật thuộc nhóm IIB

Thứ bảy, ngày 25/10/2025 08:30 GMT+7
Một cá thể động vật hoang dã khỉ đuôi lợn đi lạc vừa được người dân ở thành phố Huế bắt và đem giao nộp cho kiểm lâm để thả về môi trường tự nhiên. Được biết, khỉ đuôi lợn là loại động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB.
Ngày 25/10, theo tin từ UBND phường Thủy Xuân, TP.Huế, người dân trên địa bàn vừa bắt được cá thể khỉ đuôi lợn đi lạc và đem giao nộp cho lực lượng chức năng.

Trước đó, vào sáng 24/10, người dân tại tổ dân phố Cư Chánh 2, phường Thủy Xuân phát hiện một con khỉ đuôi lợn đi lạc vào khu vực vườn dược liệu.

Con khỉ đuôi lợn quý hiếm được người dân tổ dân phố Cư Chánh 2, phường Thủy Xuân, TP.Huế giao nộp cho lực lượng chức năng. Ảnh: P.T.X.

Biết đây là động vật hoang dã quý hiếm, người dân đã tiến hành vây bắt con khỉ đuôi lợn và liên hệ cơ quan chức năng để giao nộp.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND phường Thủy Xuân đã chỉ đạo lực lượng chuyên môn phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực trung tâm TP.Huế đến hiện trường tiếp nhận.

Sau khi kiểm tra tình trạng sức khỏe của con khỉ, lực lượng kiểm lâm đã vận chuyển bàn giao cho Vườn Quốc gia Bạch Mã để chăm sóc trong khi thực hiện các thủ tục thả về môi trường tự nhiên theo quy định.

Khỉ đuôi lợn có tên khoa học là Macaca leonina. Đây là loại động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB quy định tại Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021 của Chính phủ.

Theo cơ quan kiểm lâm, bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm là nhiệm vụ và trách nhiệm của công dân, do đó cơ quan kiểm lâm khuyến cáo người dân khi bắt được, phát hiện động vật hoang dã quý hiếm cần báo cho lực lượng chức năng để tiếp nhận và có các biện pháp nghiệp vụ bảo vệ các cá thể động vật này.

