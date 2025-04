Việt Nam áp thuế chống bán phá giá với thép mạ Trung Quốc, Hàn Quốc

Theo đó, mức thuế chống bán phá giá tạm thời được áp dụng cao nhất là 37,13% đối với hàng hóa là tôn thép mạ có xuất xứ từ Trung Quốc và 15,67% đối với hàng hóa xuất xứ từ Hàn Quốc.

Theo số liệu của Cục Hải quan, Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 3 năm 2024, lượng nhập khẩu hàng hóa bị điều tra trong 12 tháng đã đạt 454 nghìn tấn, tăng 91% so với cùng kỳ đến tháng 3 năm 2023.

Kể cả sau khi Bộ Công Thương ra quyết định khởi xướng vụ việc này, lượng nhập khẩu thép mạ từ Trung Quốc và Hàn Quốc vẫn gia tăng đáng kể, chỉ trong vòng 9 tháng cuối năm 2024, lượng nhập khẩu hàng hóa bị điều tra đã xấp xỉ 382 nghìn tấn (tăng 20% so với cùng kỳ).

Do vậy, Bộ Công Thương đã xem xét áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời nhằm ngăn chặn lượng nhập khẩu thép mạ gia tăng nhanh có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước trong thời gian tới.

Theo quyết định, mức thuế cao nhất 37,13% được áp dụng cho thép mạ từ Trung Quốc, trong khi thép từ Hàn Quốc chịu mức thuế tối đa 15,67%.

Các sản phẩm thuộc diện áp thuế bao gồm thép carbon cán phẳng, dạng cuộn hoặc không cuộn với hàm lượng carbon dưới 0,6% theo khối lượng, đã được phủ, tráng hoặc mạ kim loại chống ăn mòn như kẽm, nhôm hoặc hợp kim gốc sắt.

Tuy nhiên, một số loại thép đặc thù như thép mạ crom, thép không gỉ, hoặc thép mạ kẽm bằng phương pháp điện phân không nằm trong phạm vi áp thuế của Việt Nam.

Bộ Công Thương nhận định việc nhập khẩu thép mạ gia tăng nhanh chóng có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước nếu không có biện pháp kiểm soát kịp thời. Do đó, thuế chống bán phá giá tạm thời được xem là giải pháp cấp thiết để bảo vệ thị trường nội địa.

Trong số các doanh nghiệp bị áp thuế, Baosteel Zhanjiang Iron & Steel Co., Ltd. (Trung Quốc) cùng các công ty liên quan phải chịu mức thuế cao nhất 37,13%. Với Hàn Quốc, Hyundai Steel Company bị áp thuế 13,7%, trong khi các nhà sản xuất, xuất khẩu khác chịu mức thuế trên 15,6%.

Tuy nhiên một số doanh nghiệp được hưởng mức thuế 0%, bao gồm Boxing Hengrui New Material Co., Ltd. và Yieh Phui (China) Technomaterial Co., Ltd. từ Trung Quốc; cùng POSCO, KG Dongbu Steel và Dongkuk Coated Metal từ Hàn Quốc. Đây là những công ty được đánh giá không gây ảnh hưởng tiêu cực đến ngành thép Việt Nam.

Trước đó, Bộ Công Thương cũng đã áp thuế chống bán phá giá tạm thời với thép cán nóng (HRC) từ Trung Quốc, với mức thuế từ 19,3% đến 27,8%, có hiệu lực từ ngày 8/3/2025.