Việt Nam chuẩn bị "xây tổ" đón đại bàng bán dẫn thế giới

Trao đổi với PV Dân Việt, GS. TSKH Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài khẳng định, với Việt Nam, quá trình phát triển chúng ta cần cân bằng hai yếu tố, nội lực trong nước và nguồn ngoại lực nước ngoài. Trong nước chúng ta đã có những tập đoàn kinh tế quy mô lớn trị giá hàng tỷ đến chục tỷ USD và Việt Nam có đủ năng lực để đi vào các ngành công nghệ cao, công nghệ lõi lấy các doanh nghiệp lớn như Vingroup, FPT, Viettel là trọng tâm, cốt lõi để phát triển.

GS Nguyễn Mại (Ảnh: Danviet.vn).

Tuy nhiên, theo ông Mại, là nước đi sau Việt Nam cần tận dụng ngoại lực. Việt Nam đang rất thiếu công nghệ, kỹ năng quản trị, vốn từ nước ngoài, nhất là lĩnh vực mới, chuyên sâu, hàm lượng giá trị gia tăng cao.

"Năm 2019, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 50/NQ-TW về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài. Đây là Nghị quyết xác định phương hướng, bước đi của Việt Nam từ bị động đón chờ dự án từ nước ngoài, sang thế chủ động mời gọi, đàm phán, bắt tay với các ông lớn để đầu tư cho các mục tiêu, định hướng chiến lược Việt Nam là các dự án công nghệ cao, dự án chiến lược, ngành chuyên sâu, đặc thù. Chính nhờ có định hướng này mà Việt Nam trong 5 năm trở lại đây vẫn duy trì sức hút FDI lớn, bất chấp thế giới đầu tư ảnh hưởng nghiêm trọng từ Luật Thuế tối thiểu toàn cầu, khiến dòng vốn đầu tư ra nước ngoài suy giảm", ông Mại phân tích.

Theo GS Mại, so về lợi thế so sánh trong phát triển các ngành công nghệ cao, bán dẫn, AI, IoT, Việt Nam bất lợi so với các nước phát triển, quy mô dân số đông. Cơ sở hạ tầng như điện, giao thông, logistics hay nhân lực về công nghệ cao, đặc biệt ngành bán dẫn còn thiếu hụt, đây là khó khăn cho Việt Nam để đi sâu và thu được giá trị gia tăng cao trong ngành bán dẫn, AI, IoT… Tuy nhiên, khoảng trống này có thể được lấp đầy nhanh chóng nếu có quyết tâm lớn, chủ trương, chiến lược đúng đắn.