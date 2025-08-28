"Việt Nam trong tôi đã chạm đúng mạch nguồn cảm xúc, khơi gợi ngọn lửa yêu nước của bạn đọc"

Sau gần hai tháng phát động, cuộc thi viết Việt Nam trong tôi đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của đông đảo độc giả trong và ngoài nước, với 1.124 bài dự thi gửi về. Các tác phẩm đa dạng về thể loại, phong phú về góc nhìn: từ những ký ức hào hùng về lịch sử dân tộc, những câu chuyện đời thường dung dị mà lay động lòng người, đến khát vọng vươn lên xây dựng một đất nước giàu mạnh trong thời kỳ hội nhập.

Điều đặc biệt của cuộc thi là sự góp mặt của nhiều tác giả ở độ tuổi và ngành nghề khác nhau. Trong số đó, Ông Nguyễn Tiến Bình, năm nay 85 tuổi, là tác giả để lại nhiều ấn tượng. Với niềm đam mê và sự tâm huyết, ông đã miệt mài viết liên tục 17 tác phẩm gửi tới cuộc thi viết Việt Nam trong tôi và là tác giả nhận giải Cống hiến của cuộc thi.

Các khách mời và tác giả đạt giải Cuộc thi Việt Nam trong tôi. Ảnh: Hưng Phạm

Có mặt tại Lễ trao giải sáng 27/8, Tác giả Nguyễn Tiến Bình xúc động chia sẻ: đây là lần đầu tiên tôi được tham dự một cuộc thi viết có tầm vóc lớn, được tổ chức quy mô và chuyên nghiệp như Việt Nam trong tôi.



"Tôi là một trong những bạn đọc tham gia cuộc thi viết Việt Nam trong tôi do báo điện tử Dân Việt tổ chức. Đến với cuộc thi, tôi đã dành nhiều tâm huyết để viết và gửi 17 tác phẩm. Với tôi, đây không chỉ là con số mà còn là minh chứng cho sự đam mê và nhiệt huyết, cho khát vọng được thể hiện tình yêu đất nước, con người và những giá trị văn hóa truyền thống qua từng con chữ. Khi tham gia cuộc thi, tôi cảm nhận được một tinh thần đặc biệt lan tỏa từ chính những người đồng hành. Chúng tôi – những cây bút đã gắn bó nhiều năm với nghề viết, nghề báo – đều tìm thấy một niềm vui mới mẻ và sự hứng khởi như được sống lại những ngày đầu cầm bút. Nhiều người từng cộng tác với báo Dân Việt/NTNN hàng chục năm, nhưng vẫn không giấu được sự háo hức khi tham gia cuộc thi lần này. Điều đó cho thấy cuộc thi đã chạm đúng mạch nguồn cảm xúc, khơi gợi lại ngọn lửa yêu nước và trách nhiệm công dân trong mỗi người viết", Tác giả Nguyễn Tiến Bình bày tỏ.

Tác giả Nguyễn Tiến Bình (thứ 2 từ trái sang) và tác giả Lê Kim Phương (áo dài đỏ) nhận giải của cuộc thi Việt Nam trong tôi. Ảnh: Hưng Phạm

Chia sẻ với PV báo Điện tử Dân Việt, tác giả Nguyễn Tiến Bình cho biết thêm:

"Tôi đặc biệt ấn tượng với lễ trao giải của cuộc thi. Đây là một buổi lễ trang trọng, hoành tráng và ấm áp. Chúng tôi đã đi qua nhiều cuộc thi viết, tham gia nhiều hoạt động, nhưng chưa bao giờ được chứng kiến một sự kiện tổng kết nào tổ chức quy mô và đầy cảm xúc đến thế. Tất cả đều bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ban Biên tập báo Dân Việt/NTNN vì đã dành cho chúng tôi một sân chơi bổ ích, một nơi để gửi gắm những tâm tình về quê hương, đất nước, đặc biệt là hình ảnh người nông dân – những con người bình dị nhưng mang trong mình sức mạnh to lớn của dân tộc.

Với tôi, cuộc thi viết Việt Nam trong tôi không đơn thuần là một cuộc thi viết. Đó là nơi để mỗi bạn đọc, mỗi người dân bày tỏ tình yêu, niềm tin và khát vọng về một Việt Nam hòa bình, vững mạnh và thịnh vượng. Đây cũng là minh chứng cho sự quan tâm của báo chí, đặc biệt là báo Dân Việt, với người nông dân, với những giá trị gắn bó máu thịt với đất nước.

Cuộc thi khép lại, nhưng dư âm còn đọng mãi. Tôi tin rằng không chỉ riêng tôi, mà tất cả những người tham dự đều sẽ tiếp tục viết, tiếp tục cộng tác cùng báo Nông thôn Ngày nay – Điện tử Dân Việt. Bởi mỗi bài viết được đăng tải không chỉ là thành quả cá nhân mà còn là đóng góp nhỏ bé vào sự phát triển của nền báo chí, vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", tác giả Nguyễn Tiến Bình nhấn mạnh.



Chia sẻ về cuộc thi, tác giả Lê Kim Phượng - người giành giải Khát vọng của cuộc thi viết Việt Nam trong tôi xúc động chia sẻ với PV Dân Việt:

"Trong muôn vàn tờ báo hiện nay, báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt luôn để lại cho tôi một ấn tượng đặc biệt. Đó là sự trong sáng, tử tế và niềm tin yêu của những người làm báo chân chính. Là một doanh nhân tôi vẫn giữ trong mình một khát vọng lớn lao: cống hiến cho đất nước bằng tất cả công việc hằng ngày và lan tỏa tình yêu nước tới nhân viên, đối tác cũng như cộng đồng.

Tôi coi mỗi bài viết gửi đến cuộc thi như một cách thắp ngọn lửa yêu nước. Tôi mong rằng qua báo Dân Việt, tình yêu ấy sẽ lan tỏa đến đông đảo bạn đọc, để mỗi người dân Việt Nam càng thêm tự hào và gắn bó với quê hương mình.

Sự quy mô, trí tuệ và tâm huyết của những phóng viên, biên tập viên báo Dân Việt hiện lên rõ nét trong từng chi tiết nhỏ. Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Biên tập và toàn thể những người đang làm việc thầm lặng phía sau, để độc giả cả nước có được một sân chơi ý nghĩa như thế", tác giả Kim Phượng xúc động chia sẻ.







