Hòa chung không khí cả nước hướng về Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, cuộc thi viết "Việt Nam trong tôi" đã thực sự trở thành một diễn đàn để mỗi người Việt Nam sẻ chia ký ức, trải nghiệm và niềm tự hào về Tổ quốc. Sự hưởng ứng mạnh mẽ đến từ khắp mọi miền, từ miền núi cao Tây Bắc, miền Trung nắng gió, đến những kiều bào ở châu Âu, châu Mỹ.



Hành trình Cuộc thị viết "Việt Nam trong tôi".

Sự đa dạng không chỉ dừng lại ở địa lý. Trong số hơn 1.000 tác phẩm, ban tổ chức đã nhận được bài dự thi của một cụ bà 85 tuổi và cả của một em học sinh lớp 8, cho thấy tình yêu đất nước không có giới hạn về tuổi tác. Từ 1.124 tác phẩm, Hội đồng chung khảo đã làm việc nghiêm túc để chọn ra 46 bài viết xuất sắc nhất vào vòng trong , và cuối cùng xác định được 16 tác phẩm đoạt giải, bao gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích và 5 giải phụ khác.

Điều làm nên thành công của cuộc thi không chỉ nằm ở những con số. Nhiều độc giả chia sẻ rằng, qua từng trang viết, họ như được sống lại những ký ức lịch sử, tìm thấy sự đồng điệu và nhìn thấy chính bóng dáng của mình.



Hành trình của "Việt Nam trong tôi" đã khép lại, nhưng nó đã mở ra vô vàn cảm xúc trong lòng mỗi người. Cuộc thi không chỉ tìm ra những người thắng cuộc, mà quan trọng hơn, đã khơi dậy mạnh mẽ niềm tự hào và tình yêu với non sông gấm vóc. Như lời bình trong video tổng kết: "Dù ở đâu, làm gì, mỗi chúng ta đều đang viết nên câu chuyện 'Việt Nam trong tôi' bằng chính cuộc sống của mình mỗi ngày. Để tình yêu nước không phải là trend, tình yêu nước là ở trong gen của mỗi con người đất Việt".