Chủ đề nóng

Nepal rúng động vì biểu tình
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Việt Nam trong tôi
Phim Mưa đỏ lập kỷ lục phòng vé
Nhà khoa học của nhà nông 2025
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Khởi tố Quảng Linh Vlog, Hằng Du mục
Nhà nông
Thứ bảy, ngày 13/09/2025 07:08 GMT+7

Vô Cà Mau mà coi kiểu bắt cá đồng độc lạ “có một không hai”, nhìn vào rổ thấy toàn con to bự

+ aA -
Hoàng Hạnh - Vũ Lịnh Thứ bảy, ngày 13/09/2025 07:08 GMT+7
Chỉ với một cây tre nối với những thanh sắc đặt nằm ngang chiếc xuồng (gọi là côn - PV), nông dân xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau đẩy côn trên cánh đồng ngập nước, khi cá đồng đụng trúng những thanh sắc sẽ chúi xuống sình và người bắt cá chỉ cần đến dùng tay mò ngay chỗ cá chúi sẽ bắt được cá rô phi, cá rô biển, cá lóc đồng, cá chạch…
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Ở những vùng ngọt hóa của tỉnh Cà Mau, thời điểm hiện tại, trên những cánh đồng, người dân đã thu hoạch xong vụ lúa, và là thời điểm bà con đang lấy nước từ các kênh nội đồng vào nhằm làm cho đất mềm để trục, chuẩn bị cho vụ mùa kế tiếp.

Đây cũng chính là mùa của những người hành nghề đẩy côn tre. Tại ấp 7 Nhỏ, xã Khánh Bình, đẩy côn không chỉ là kế sinh nhai, mà còn là câu chuyện đời, chuyện nghề gắn với hồn quê sông nước.

Người dân ở xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau cho biết, côn được làm từ cây tre dài, nối với những thanh sắc và đặt nằm ngang chiếc xuồng, khi kéo hay đẩy côn cá đụng trúng những thanh sắc sẽ chúi xuống sình, người đi bắt chỉ cần lại mò ngay chổ cá chúi sẽ bắt được. Ảnh Vũ Lịnh

Tờ mờ sáng, anh Quách Chí Hướng đã ra đồng đẩy côn tre. Anh nông dân này cho biết, một lần tình cờ thấy người dân ở vùng Đồng Tháp đẩy côn bắt cá đồng rất đơn giản mà hiệu quả, nên anh và bà con trong vùng học hỏi làm theo.

Theo anh Hướng, dụng cụ bắt cá này khá đơn sơ. Côn được được làm từ cây tre dài, nối với những thanh sắc và đặt nằm ngang chiếc xuồng, khi kéo hay đẩy côn cá đụng trúng những thanh sắc sẽ chúi xuống sình, người đi bắt chỉ cần lại mò ngay chổ cá chúi sẽ bắt được vô số cá phi, rô biển, lóc, cá chạch…

Anh Hướng ở xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau cho biết, các loại cá bắt được chủ yếu là cá phi, cá lóc, cá chạch..., quân bình mỗi ngày đẩy côn, anh có nguồn thu nhập trên dưới 200 nghìn đồng. Ảnh: Vũ Lịnh

“Làm nghề này tuy cực nhưng được cái là có nguồn thu từ 150 đến 200 nghìn đồng mỗi ngày", anh Hướng chia sẻ.

Những người làm nghề đẩy côn bắt cá như anh Hướng cho biết, để làm được nghề đòi hỏi phải có sức khỏe, sự dẻo dai và cả sự kiên nhẫn.


Mùa đẩy côn bắt cá đồng ở xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau không ồn ào, không phô trương, chỉ là nhịp sống dung dị, mộc mạc của người dân quê. Cá lớn được đưa ra chợ bán, cá nhỏ thì giữ lại làm thức ăn, hay tặng cho bà con trong xóm. Ảnh: Vũ Lịnh

“Người đẩy côn phải cảm nhận được dòng nước, quan sát nơi cá thở trên đồng để đưa côn đến đẩy kịp thời, và đúng chỗ có nguồn cá đang trú ngụ”, ông Trần Văn Mười - một lão nông có thâm niên trong nghề đẩy côn nói.

Đối với người dân vùng sông nước xứ này, mùa đẩy côn không chỉ là mùa mưu sinh, mà còn là mùa của những niềm vui. Người đẩy, người mò cá, con nít chạy theo xem người lớn bắt cá, cười nói vui tươi.

Mùa đẩy côn ở Khánh Bình không ồn ào, không phô trương, chỉ là nhịp sống dung dị, mộc mạc của người dân quê. Nhưng chính từ những chiếc côn tre giản dị ấy, bao thế hệ đã lớn lên, bao mái nhà được ấm no, và một phần hồn quê Cà Mau được lưu giữ đến hôm nay.

Tham khảo thêm

Chuyện lạ Cà Mau, dụ bắt cá sông la liệt chỉ bằng cành cây, toàn cá đặc sản to bự, xem mà ham

Chuyện lạ Cà Mau, dụ bắt cá sông la liệt chỉ bằng cành cây, toàn cá đặc sản to bự, xem mà ham

Chuyện lạ Cà Mau: Dùng rập chuột bẫy con ba khía, bán 80 ngàn/ký

Chuyện lạ Cà Mau: Dùng rập chuột bẫy con ba khía, bán 80 ngàn/ký

Chuyện lạ Cà Mau: Nuôi loài tôm hung dữ cực ngon nhưng sao dân lại không dám nướng?

Chuyện lạ Cà Mau: Nuôi loài tôm hung dữ cực ngon nhưng sao dân lại không dám nướng?

Chuyện lạ Cà Mau: Rải cám gạo xuống ao, tôm sú lớn vù vù, toàn con bự

Chuyện lạ Cà Mau: Rải cám gạo xuống ao, tôm sú lớn vù vù, toàn con bự

Chuyện lạ Cà Mau: Lấy tre làm ao nổi nuôi tôm vẫn siêu sao như ai

Chuyện lạ Cà Mau: Lấy tre làm ao nổi nuôi tôm vẫn siêu sao như ai

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Philippines, Indonesia tạm ngừng nhập khẩu gạo, Quyền Bộ trưởng Bộ NN&MT khẳng định "gạo Việt ảnh hưởng không đáng kể"

Trước thông tin Philippines và Indonesia tạm ngừng nhập khẩu gạo từ đầu tháng 9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định thị trường gạo Việt Nam không chịu tác động lớn, nhờ chuỗi sản xuất - tiêu thụ trong nước vận hành ổn định, nguồn dự trữ quốc gia kịp thời vào cuộc và nhiều thị trường khác đã mở ra cơ hội mới.

Sau Philippines, Trung Quốc cùng nhiều nước ở châu Phi đang mua rất nhiều gạo của Việt Nam

Nhà nông
Sau Philippines, Trung Quốc cùng nhiều nước ở châu Phi đang mua rất nhiều gạo của Việt Nam

Một cây cầu "xây xong đã lâu" mà dân xã này của tỉnh Đồng Tháp vẫn "mong được đi qua"

Nhà nông
Một cây cầu 'xây xong đã lâu' mà dân xã này của tỉnh Đồng Tháp vẫn 'mong được đi qua'

Nuôi 2 loài cá đặc sản bình dân, thịt giàu protein, ông nông dân Đồng Nai kéo lên là thương lái cân hết

Nhà nông
Nuôi 2 loài cá đặc sản bình dân, thịt giàu protein, ông nông dân Đồng Nai kéo lên là thương lái cân hết

Bắt con đặc sản hiền như cục đất này lên làm chả, đạt sao OCOP, nông dân Phú Thọ bán hút hàng

Nhà nông
Bắt con đặc sản hiền như cục đất này lên làm chả, đạt sao OCOP, nông dân Phú Thọ bán hút hàng

Đọc thêm

Báo Hàn Quốc ca ngợi 'kỳ tích' của U23 Việt Nam và HLV Kim Sang-sik
Thể thao

Báo Hàn Quốc ca ngợi "kỳ tích" của U23 Việt Nam và HLV Kim Sang-sik

Thể thao

Truyền thông Hàn Quốc đã dành những lời khen cho U23 Việt Nam và HLV Kim Sang-sik, gọi màn trình diễn toàn thắng, giữ sạch lưới tại Vòng loại U23 châu Á là một "kỳ tích".

Trưởng thôn có chế độ chính sách mới thế nào?
Bạn đọc

Trưởng thôn có chế độ chính sách mới thế nào?

Bạn đọc

Trưởng thôn có chế độ chính sách mới theo quy định mới tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 và Nghị định 158/2025/NĐ-CP.

Cục trưởng Cục Điện ảnh: 'Mưa đỏ' đánh dấu bước chuyển mình trong tư duy làm phim
Văn hóa - Giải trí

Cục trưởng Cục Điện ảnh: "Mưa đỏ" đánh dấu bước chuyển mình trong tư duy làm phim

Văn hóa - Giải trí

Cục trưởng Cục Điện ảnh đánh giá cao thành công của "Mưa đỏ", nhấn mạnh giá trị lịch sử và nghệ thuật, đồng thời khẳng định bước chuyển đáng chú ý trong cách tiếp cận của các đơn vị điện ảnh nhà nước.

Đà Nẵng: Triệt phá cơ sở sản xuất giấm giả công suất hơn 1.000 lít/ngày
Pháp luật

Đà Nẵng: Triệt phá cơ sở sản xuất giấm giả công suất hơn 1.000 lít/ngày

Pháp luật

Công an TP Đà Nẵng triệt phá cơ sở sản xuất giấm giả quy mô lớn, mỗi ngày tung ra thị trường hơn 1.000 lít giấm được pha chế từ axit axetic công nghiệp và nước giếng khoan, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe người tiêu dùng.

Chủ tịch Hà Nội chấn chỉnh tình trạng “thu tiền gấp đôi” tại bãi giữ xe QR ở phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng
Tin tức

Chủ tịch Hà Nội chấn chỉnh tình trạng “thu tiền gấp đôi” tại bãi giữ xe QR ở phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng

Tin tức

Một số điểm trông giữ xe ở trung tâm Hà Nội bị phát hiện vừa thu tiền qua mã QR, vừa “xin thêm” bằng tiền mặt, khiến người dân bức xúc. UBND TP Hà Nội đã yêu cầu các phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng kiểm tra, xử lý nghiêm.

Đây, 'vườn ngự uyển' kỳ hoa dị thảo đẹp như phim của vương triều nhà Nguyễn ở Đại nội kinh đô Huế
Nhà nông

Đây, "vườn ngự uyển" kỳ hoa dị thảo đẹp như phim của vương triều nhà Nguyễn ở Đại nội kinh đô Huế

Nhà nông

Vườn Thiệu Phương là một trong những khu vườn ngự uyển nổi bật trong Đại Nội Huế, nơi từng gắn liền với đời sống tinh thần của các vị vua vương triều nhà Nguyễn và nay trở thành điểm đến hấp dẫn cho du khách trong hành trình khám phá di sản.

Vô khu vườn ươm mát rượi ở Đà Nẵng, la liệt cây giống, ông chủ họ Phạm là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025
Nhà nông

Vô khu vườn ươm mát rượi ở Đà Nẵng, la liệt cây giống, ông chủ họ Phạm là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025

Nhà nông

Từ vài trăm triệu đồng vốn vay, anh Phạm Văn Luận, trú thôn An Tân, xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng (trước đây là địa bàn huyện Hòa Vang) đã xây dựng nên cơ ngơi là vườn ươm cây giống chất lượng cao với quy mô hơn 15.000m², mỗi năm cung ứng ra thị trường hàng triệu cây giống các loại. Anh Phạm Văn Luận được bình chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025.

Đường ống tử thần: Quân Nga âm thầm tiếp cận Kupyansk
Thế giới

Đường ống tử thần: Quân Nga âm thầm tiếp cận Kupyansk

Thế giới

Các nhà phân tích từ dự án DeepState cho biết, quân Nga một lần nữa sử dụng hệ thống công trình ngầm công nghiệp trong cuộc chiến Ukraine, lần này để tiến vào Kupyansk.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa; 1 thẩm phán bị khởi tố vì nhận hối lộ
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa; 1 thẩm phán bị khởi tố vì nhận hối lộ

Pháp luật

Bắt Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi; 1 thẩm phán TAND TP.Huế bị khởi tố vì nhận hối lộ; bắt Bí thư phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa cùng loạt thuộc cấp liên quan vụ "bầu Đoan"... là những tin nóng 24 giờ qua.

Giữ người trong trường hợp khẩn cấp với tài xế taxi vụ 'chặt chém' 2,5 triệu đồng cho quãng đường 70km từ Hà Nội về quê
Pháp luật

Giữ người trong trường hợp khẩn cấp với tài xế taxi vụ "chặt chém" 2,5 triệu đồng cho quãng đường 70km từ Hà Nội về quê

Pháp luật

Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với tài xế taxi vụ "chặt chém" 2,5 triệu đồng cho quãng đường 70km từ Hà Nội về Hòa Bình (cũ) nay là Phú Thọ.

HAGL “chi viện” cho Quy Nhơn United 14 cầu thủ, gồm những ai?
Thể thao

HAGL “chi viện” cho Quy Nhơn United 14 cầu thủ, gồm những ai?

Thể thao

Ngay trước khi bước vào mùa giải 2025/2026, Quy Nhơn United đã hoàn tất việc mượn 14 gương mặt từ HAGL, trong đó có hậu vệ Nguyễn Văn Văn, tiền vệ Võ Hoàng Uy hay tiền đạo Nguyễn Nhĩ Khang...

Tiếc tiền khám sức khỏe định kỳ, khi đau đớn mới đi viện thì đã bị bệnh nặng
Xã hội

Tiếc tiền khám sức khỏe định kỳ, khi đau đớn mới đi viện thì đã bị bệnh nặng

Xã hội

Bận rộn, chủ quan, thậm chí tiếc tiền, nhiều người không đi khám sức khỏe định kỳ, đến khi cơ thể có dấu hiệu đau đớn, kiệt quệ mới đi viện thì đã bị bệnh trọng.

Từng 'làm mưa làm gió' mùa nước son, nay nghề này ở An Giang vẫn đang chờ cá sông, cá đồng
Nhà nông

Từng "làm mưa làm gió" mùa nước son, nay nghề này ở An Giang vẫn đang chờ cá sông, cá đồng

Nhà nông

Vốn theo nghề “đợi cá”, nhưng thời điểm này ngư dân sống với chiếc vó càng bắt cá sông, cá đồng ở vùng đầu nguồn An Giang vẫn chưa khởi động cho mùa mưu sinh mới, bởi con nước lũ, nước son vẫn chưa lên đồng như kỳ vọng.

Chiều nay, Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị chuyên đề “Bình dân học vụ số – Quốc hội số”
Tin tức

Chiều nay, Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị chuyên đề “Bình dân học vụ số – Quốc hội số”

Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị chuyên đề “Bình dân học vụ số – Quốc hội số: Khung kiến thức, kỹ năng số cho Quốc hội hiện đại” vào chiều nay, 13/9.

Sự thật đằng sau thông tin 'Bệnh viện Bạch Mai đối xử với bác sĩ nội trú siêu tệ'
Pháp luật

Sự thật đằng sau thông tin "Bệnh viện Bạch Mai đối xử với bác sĩ nội trú siêu tệ"

Pháp luật

Người phụ nữ ở Hà Nội thừa nhận bịa đặt thông tin bác sĩ nội trú Bệnh viện Bạch Mai không được trả lương, không trợ cấp... để câu tương tác phục vụ việc bán hàng.

Xem phim, mặt tôi đỏ như gấc: Cứ ngỡ đang xem chuyện nhà mình, hoá ra bản thân dạy con tệ hại đến thế!
Gia đình

Xem phim, mặt tôi đỏ như gấc: Cứ ngỡ đang xem chuyện nhà mình, hoá ra bản thân dạy con tệ hại đến thế!

Gia đình

Bộ phim Sex Education đã cho tôi 1 bài học đắt giá trên hành trình làm mẹ, nuôi dạy con.

Bắt Bí thư phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa cùng loạt thuộc cấp liên quan vụ 'bầu Đoan'
Pháp luật

Bắt Bí thư phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa cùng loạt thuộc cấp liên quan vụ "bầu Đoan"

Pháp luật

Một loạt lãnh đạo của UBND TP Thanh Hóa cũ nay là phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa đã bị khởi tố, liên quan đến ông Cao Tiến Đoan.

Vị vua thọ nhất nhà Lê, sống đời nhu nhược, con trai bị bức chết vẫn “nhắm mắt làm ngơ'
Đông Tây - Kim Cổ

Vị vua thọ nhất nhà Lê, sống đời nhu nhược, con trai bị bức chết vẫn “nhắm mắt làm ngơ"

Đông Tây - Kim Cổ

Sự nhẫn nhịn xưa nay cũng có dăm bảy đường, với nhiều cách hiểu và cách làm khác nhau. Thế nhưng sống như vua Lê Hiển Tông ngày xưa thì quả là chịu nhục và nhu nhược chứ không phải là nhẫn.

Bắt Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi
Pháp luật

Bắt Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi

Pháp luật

VKSND tỉnh Thanh Hóa đã phê chuẩn lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Thi - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

4 ngày sinh Âm lịch may mắn nhất khi về già, giàu có 3 đời, không bao giờ lo thiếu tiền tiêu
Gia đình

4 ngày sinh Âm lịch may mắn nhất khi về già, giàu có 3 đời, không bao giờ lo thiếu tiền tiêu

Gia đình

Về già, người có ngày sinh Âm lịch này có đủ của cải để tận hưởng cuộc sống nhàn nhã, thoải mái, tận hưởng vị ngọt ngào và hương thơm của cuộc sống.

Trương Hiến Trung đã mang 1.000 con thuyền chở kho báu đi cất giấu, vậy giờ nó ở đâu?
Đông Tây - Kim Cổ

Trương Hiến Trung đã mang 1.000 con thuyền chở kho báu đi cất giấu, vậy giờ nó ở đâu?

Đông Tây - Kim Cổ

Truyền thuyết kể rằng: Hơn 300 năm trước, Trương Hiến Trung mang theo 1000 con thuyền chở các thứ vàng bạc châu báu mà cả đời ông đánh cướp được, đến bến Lão Hổ, trấn Giang Khẩu, huyện Bành Sơn thì bị tướng nhà Minh Dương Triển bất ngờ tập kích, phần lớn đội thuyền đều chìm xuống sông. Thực hư ra sao?

Đạo diễn Mưa đỏ: 'Khi nào tôi làm phim tài liệu mà thiếu, sai lệch lịch sử thì tôi mất sao ngay'
Văn hóa - Giải trí

Đạo diễn Mưa đỏ: "Khi nào tôi làm phim tài liệu mà thiếu, sai lệch lịch sử thì tôi mất sao ngay"

Văn hóa - Giải trí

Mới đây, đạo diễn Đặng Thái Huyền đã có những chia sẻ chân thành sau khi bộ phim "Mưa đỏ" nhận được nhiều luồng ý kiến trái chiều từ công chúng.

49 câu chuyện đời và nghề của một nhà báo
Văn hóa - Giải trí

49 câu chuyện đời và nghề của một nhà báo

Văn hóa - Giải trí

“10h sáng Chủ nhật”, là một thời điểm được xác định rõ ràng, nhưng nó đã được văn học hóa, báo chí hóa để trở thành một cuốn sách. Nơi thấm đẫm tình người, trải đầy xúc cảm, với nhiều câu chuyện, nhiều trăn trở, nhiều suy ngẫm về nhân tình thế thái, về đời và nghề của nhà báo Tô Phán.

Nghi phạm ám sát Charlie Kirk đã bị tóm
Thế giới

Nghi phạm ám sát Charlie Kirk đã bị tóm

Thế giới

Phát biểu với Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nghi phạm ám sát nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk hiện đã bị bắt giữ.

Đặng Thị Hồng bị cấm thi đấu bóng chuyền, báo chí thế giới viết gì?
Thể thao

Đặng Thị Hồng bị cấm thi đấu bóng chuyền, báo chí thế giới viết gì?

Thể thao

Quyết định cấm thi đấu vĩnh viễn Đặng Thị Hồng của VFV sau kết luận từ FIVB tạo nên cú sốc lớn cho bóng chuyền Việt Nam, đồng thời thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ truyền thông quốc tế.

Ukraine bị vạch trần bí mật động trời: Lén nổ tung đường ống Nord Stream, đổ tội cho Nga, 'đâm sau lưng' châu Âu
Thế giới

Ukraine bị vạch trần bí mật động trời: Lén nổ tung đường ống Nord Stream, đổ tội cho Nga, 'đâm sau lưng' châu Âu

Thế giới

Khi vòng vây của quân đội Nga quanh Kiev vừa thất bại đầu tháng 5/2022, một nhóm sĩ quan cấp cao của Ukraine tụ họp uống mừng chiến thắng. Trong men say, họ bàn đến cách “đánh thẳng vào trái tim Nga”. Một ý tưởng liều lĩnh xuất hiện: cho nổ tung Nord Stream 1 và 2 – hai tuyến ống dẫn khí đốt Nga sang Đức dưới đáy biển Baltic, tờ Telegraph của Anh tiết lộ.

Lê Dương Bảo Lâm chảy máu đầu, Binz bật khóc, ngất xỉu tại Chiến sĩ quả cảm
Văn hóa - Giải trí

Lê Dương Bảo Lâm chảy máu đầu, Binz bật khóc, ngất xỉu tại Chiến sĩ quả cảm

Văn hóa - Giải trí

Trong trailer tập 8 của "Chiến sĩ quả cảm" vừa được hé lộ, các nghệ sĩ phải đối mặt với áp lực khủng khiếp từ chuỗi bài huấn luyện đầy căng thẳng.

Trao giải cuộc thi viết “Cha và con gái” lần thứ 3: Tôn vinh, lan tỏa tình cảm thiêng liêng gia đình qua từng bài viết
Xã hội

Trao giải cuộc thi viết “Cha và con gái” lần thứ 3: Tôn vinh, lan tỏa tình cảm thiêng liêng gia đình qua từng bài viết

Xã hội

Cuộc thi viết “Cha và con gái” lần thứ 3 do Tạp chí Gia đình Việt Nam phối hợp cùng Trường Đại học Hà Nội tổ chức là nơi lan tỏa những giá trị nhân văn, tôn vinh tình cảm gia đình, đặc biệt là sợi dây gắn bó thiêng liêng giữa cha và con gái.

Binh sĩ Israel 'nổi loạn' giữa 'địa ngục' Gaza, dân phẫn nộ với Thủ tướng Netanyahu vì đẩy lính vào chỗ chết
Thế giới

Binh sĩ Israel 'nổi loạn' giữa 'địa ngục' Gaza, dân phẫn nộ với Thủ tướng Netanyahu vì đẩy lính vào chỗ chết

Thế giới

Khi Israel tiếp tục huy động hàng chục nghìn lính dự bị cho cuộc tấn công dữ dội vào thành phố Gaza, một làn sóng phản kháng mới đang dấy lên: Nhiều binh sĩ và cả các bà mẹ của họ đang công khai nói “không”.

Tin đọc nhiều

1

"Không chỉ Đặng Thị Hồng, kể cả Bích Tuyền cũng làm đúng theo luật FIVB"

'Không chỉ Đặng Thị Hồng, kể cả Bích Tuyền cũng làm đúng theo luật FIVB'

2

Philippines, Indonesia tạm ngừng nhập khẩu gạo, Quyền Bộ trưởng Bộ NN&MT khẳng định "gạo Việt ảnh hưởng không đáng kể"

Philippines, Indonesia tạm ngừng nhập khẩu gạo, Quyền Bộ trưởng Bộ NN&MT khẳng định 'gạo Việt ảnh hưởng không đáng kể'

3

Sau Philippines, Trung Quốc cùng nhiều nước ở châu Phi đang mua rất nhiều gạo của Việt Nam

Sau Philippines, Trung Quốc cùng nhiều nước ở châu Phi đang mua rất nhiều gạo của Việt Nam

4

Tạm giữ hình sự chủ cơ sở nha khoa Tuyết Chinh hành hung khách hàng
16

Tạm giữ hình sự chủ cơ sở nha khoa Tuyết Chinh hành hung khách hàng

5

Một cây cầu "xây xong đã lâu" mà dân xã này của tỉnh Đồng Tháp vẫn "mong được đi qua"

Một cây cầu 'xây xong đã lâu' mà dân xã này của tỉnh Đồng Tháp vẫn 'mong được đi qua'