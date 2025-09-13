Ở những vùng ngọt hóa của tỉnh Cà Mau, thời điểm hiện tại, trên những cánh đồng, người dân đã thu hoạch xong vụ lúa, và là thời điểm bà con đang lấy nước từ các kênh nội đồng vào nhằm làm cho đất mềm để trục, chuẩn bị cho vụ mùa kế tiếp.

Đây cũng chính là mùa của những người hành nghề đẩy côn tre. Tại ấp 7 Nhỏ, xã Khánh Bình, đẩy côn không chỉ là kế sinh nhai, mà còn là câu chuyện đời, chuyện nghề gắn với hồn quê sông nước.

Người dân ở xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau cho biết, côn được làm từ cây tre dài, nối với những thanh sắc và đặt nằm ngang chiếc xuồng, khi kéo hay đẩy côn cá đụng trúng những thanh sắc sẽ chúi xuống sình, người đi bắt chỉ cần lại mò ngay chổ cá chúi sẽ bắt được. Ảnh Vũ Lịnh

Tờ mờ sáng, anh Quách Chí Hướng đã ra đồng đẩy côn tre. Anh nông dân này cho biết, một lần tình cờ thấy người dân ở vùng Đồng Tháp đẩy côn bắt cá đồng rất đơn giản mà hiệu quả, nên anh và bà con trong vùng học hỏi làm theo.

Theo anh Hướng, dụng cụ bắt cá này khá đơn sơ. Côn được được làm từ cây tre dài, nối với những thanh sắc và đặt nằm ngang chiếc xuồng, khi kéo hay đẩy côn cá đụng trúng những thanh sắc sẽ chúi xuống sình, người đi bắt chỉ cần lại mò ngay chổ cá chúi sẽ bắt được vô số cá phi, rô biển, lóc, cá chạch…

Anh Hướng ở xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau cho biết, các loại cá bắt được chủ yếu là cá phi, cá lóc, cá chạch..., quân bình mỗi ngày đẩy côn, anh có nguồn thu nhập trên dưới 200 nghìn đồng. Ảnh: Vũ Lịnh

“Làm nghề này tuy cực nhưng được cái là có nguồn thu từ 150 đến 200 nghìn đồng mỗi ngày", anh Hướng chia sẻ.

Những người làm nghề đẩy côn bắt cá như anh Hướng cho biết, để làm được nghề đòi hỏi phải có sức khỏe, sự dẻo dai và cả sự kiên nhẫn.





Mùa đẩy côn bắt cá đồng ở xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau không ồn ào, không phô trương, chỉ là nhịp sống dung dị, mộc mạc của người dân quê. Cá lớn được đưa ra chợ bán, cá nhỏ thì giữ lại làm thức ăn, hay tặng cho bà con trong xóm. Ảnh: Vũ Lịnh

“Người đẩy côn phải cảm nhận được dòng nước, quan sát nơi cá thở trên đồng để đưa côn đến đẩy kịp thời, và đúng chỗ có nguồn cá đang trú ngụ”, ông Trần Văn Mười - một lão nông có thâm niên trong nghề đẩy côn nói.

Đối với người dân vùng sông nước xứ này, mùa đẩy côn không chỉ là mùa mưu sinh, mà còn là mùa của những niềm vui. Người đẩy, người mò cá, con nít chạy theo xem người lớn bắt cá, cười nói vui tươi.

Mùa đẩy côn ở Khánh Bình không ồn ào, không phô trương, chỉ là nhịp sống dung dị, mộc mạc của người dân quê. Nhưng chính từ những chiếc côn tre giản dị ấy, bao thế hệ đã lớn lên, bao mái nhà được ấm no, và một phần hồn quê Cà Mau được lưu giữ đến hôm nay.