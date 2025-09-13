Chủ đề nóng

Nepal rúng động vì biểu tình
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Việt Nam trong tôi
Phim Mưa đỏ lập kỷ lục phòng vé
Nhà khoa học của nhà nông 2025
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Khởi tố Quảng Linh Vlog, Hằng Du mục
Văn hóa - Giải trí
Thứ bảy, ngày 13/09/2025 10:37 GMT+7

Vợ chồng Thúy Diễm bị đồn ly hôn vì một lý do bất ngờ

+ aA -
Theo An Khánh Thứ bảy, ngày 13/09/2025 10:37 GMT+7
Lương Thế Thành - Thúy Diễm đồng thời lên tiếng khẳng định hôn nhân sau khi bị đồn ly hôn chỉ vì... nụ hôn với bạn diễn.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0
Gần 1 thập kỷ hôn nhân Thúy Diễm - Lương Thế Thành, bộ ảnh kỷ niệm con trai 7 tuổi lại chiếm
Thúy Diễm - Lương Thế Thành vừa đăng tải bộ ảnh đánh dấu 9 năm hôn nhân. Bé Bảo Bảo - con trai của cặp đôi xuất hiện gây chú ý với dáng vẻ "soái ca": gương mặt sáng, chiều cao lý tưởng dù mới 7 tuổi.

Những ngày qua, trên nhiều nền tảng mạng xã hội xuất hiện hàng loạt hình ảnh, clip liên quan đến diễn viên Thuý Diễm và bạn diễn kém 11 tuổi - Ma Ran Đô. Theo đó, cả hai diễn viên bị "tóm" cảnh hôn nhau nồng nhiệt, có nhiều cử chỉ vô cùng thân mật. Trên các diễn đàn, cư dân mạng cũng gọi tên Lương Thế Thành và để lại nhiều bình luận hướng tiêu cực liên quan đến nụ hôn của Ma Ran Đô và Thuý Diễm. Được biết, đoạn clip bị lan truyền được quay lén từ một cảnh của Ma Ran Đô và Thuý Diễm trong vở kịch tại sân khấu Hoàng Thái Thanh.

Cách đây vài giờ, Lương Thế Thành bất ngờ lên tiếng làm rõ về tin đồn trục trặc hôn nhân với Thúy Diễm. Nguyên nhân tin đồn xuất phát từ việc nữ diễn viên diễn cảnh hôn với bạn diễn.

Lương Thế Thành - Thúy Diễm bị đồn ly hôn vì một lý do bất ngờ - Ảnh 1.
Thuý Diễm và bạn diễn kém 11 tuổi có nhiều cảnh thân mật trong vở kịch mới.

Lương Thế Thành nói rõ, đều là người làm nghề, anh hiểu việc đóng cảnh tình cảm là yêu cầu công việc. Ngay chính bản thân anh khi đi quay hay diễn kịch cũng khó tránh những cảnh tình cảm với bạn diễn nữ. Đó là đặc thù của nghề diễn viên, tất cả nhằm phục vụ tác phẩm nghệ thuật, thể hiện đúng ý đồ đạo diễn và biên kịch.

Vì thế, Lương Thế Thành khẳng định không có chuyện vợ chồng rạn nứt hay chia tay như tin đồn. Anh nhấn mạnh gia đình bình thường và vui vẻ. Đồng thời, nam diễn viên gửi lời xin lỗi đến gia đình, đồng nghiệp và khán giả vì phải lo lắng trước những thông tin thất thiệt.

Anh bày tỏ mong muốn một số trang tin, mạng xã hội dừng việc lan truyền tin đồn để tránh gây tổn hại đến gia đình cũng như những người yêu mến vợ chồng anh. "Ai cũng buồn khi nghe tin thất thiệt như vậy", Lương Thế Thành nói.

Lương Thế Thành - Thúy Diễm bị đồn ly hôn vì một lý do bất ngờ - Ảnh 2.
Giữa những tin đồn, Lương Thế Thành chia sẻ ảnh vợ và viết: "Tôi vẫn còn mê bà ấy lắm".

Trước đó, Thúy Diễm chia sẻ cô buồn vì đọc bình luận tiêu cực trước cảnh hôn "bạo" với bạn diễn Ma Ran Đô trong vở "Chạy đến ngày hôm qua". Theo diễn viên, nụ hôn này là bắt buộc, dựa trên chỉ đạo của đạo diễn và kịch bản.

"Là diễn viên chuyên nghiệp, tôi làm nghề cũng hơn 10 năm rồi, trải qua nhiều vai diễn, thậm chí có những vai yêu cầu nhiều cảnh nóng và tình cảm, phải quay cận khó hơn thế rất nhiều. Nhưng thật ngạc nhiên vì chỉ một lần bị quay lén phát tán cảnh diễn đó trên sân khấu mà tôi lại bị những người lạ, chưa từng xem trọn vẹn tác phẩm đánh giá tiêu cực và bình luận không hay. Mỗi ngày lại dùng lời lẽ nặng nề hơn, suy diễn đủ kiểu rồi đánh giá khiến tôi rất buồn và ảnh hưởng tâm lý", Thúy Diễm chia sẻ.

Lương Thế Thành - Thúy Diễm bị đồn ly hôn vì một lý do bất ngờ - Ảnh 3.
Gia đình hạnh phúc của Lương Thế Thành - Thúy Diễm.

Hồi tháng 4/2025, Lương Thế Thành - Thúy Diễm tung bộ ảnh kỷ niệm 9 năm "về chung một nhà". "Chúc mừng kỷ niệm 9 năm ngày cưới của gia đình mình. Chúc mừng hành trình yêu 12 năm tròn bên anh. Lãi mỗi một cục vàng siêu quậy đáng yêu nhất trần đời", Thúy Diễm bày tỏ.

Thúy Diễm cho biết bí quyết giữ gìn hôn nhân là sự tin tưởng lẫn nhau: "Anh Thành hay tôi chưa làm gì đến độ để đối phương phải ghen. Anh đi đâu mấy ngày, đóng phim với ai tôi cũng biết. Anh ấy là người đàn ông thật thà, có gì cũng kể cho vợ nghe".

Trong loạt ảnh, các thành viên diện trang phục ton-sur-ton, rạng rỡ bên nhau. Lương Thế Thành cũng hạnh phúc chia sẻ: "12/4/2016-12/4/2025 đã 9 năm cho 1 tình yêu, năm sau là 10 năm chắc phải làm tiệc nho nhỏ chứ hả Thúy Diễm".

Được biết, cả 2 kết hôn năm 2016, có một con trai tên Bảo Bảo (sinh năm 2018). Ở tuổi lên 7, con trai Lương Thế Thành - Thúy Diễm đã ra dáng soái ca tương lai, với gương mặt sáng, chiều cao lý tưởng so với bạn bè cùng lứa. Cậu bé được khen thừa hưởng trọn vẹn nét đẹp từ bố mẹ, nhất là sống mũi cao, vành tai rộng y chuẩn "phiên bản nhí" của Lương Thế Thành.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Go Hyun Jung trở lại màn ảnh với vai kẻ sát nhân đầy ám ảnh

Go Hyun Jung gây chú ý với khán giả khi hóa thân thành Jung Yi Shin, một kẻ sát nhân có tâm lý phức tạp trong phim “Sát nhân bọ ngựa”, bộ phim đang dẫn đầu tỷ suất người xem tại Hàn Quốc.

Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tử Long: “Nhiều khán giả tràn vào chửi tôi nhưng tôi không chửi lại”

Văn hóa - Giải trí
Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tử Long: “Nhiều khán giả tràn vào chửi tôi nhưng tôi không chửi lại”

Chuyện chưa bao giờ kể về Thượng tá, Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Thái Huyền - đạo diễn phim “Mưa đỏ” thời còn đi học

Văn hóa - Giải trí
Chuyện chưa bao giờ kể về Thượng tá, Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Thái Huyền - đạo diễn phim “Mưa đỏ” thời còn đi học

Những thước phim mở ra chuyện tình đẹp như mơ của Nghệ sĩ Nhân dân Ngọc Lan và Nghệ sĩ Nhân dân Ngô Mạnh Lân

Văn hóa - Giải trí
Những thước phim mở ra chuyện tình đẹp như mơ của Nghệ sĩ Nhân dân Ngọc Lan và Nghệ sĩ Nhân dân Ngô Mạnh Lân

Link xem trực tiếp chung kết Miss Grand Vietnam 2025

Văn hóa - Giải trí
Link xem trực tiếp chung kết Miss Grand Vietnam 2025

Đọc thêm

Xem phim, tôi mới hiểu vì sao anh họ hay sang nhà thì thầm với bố mình: Thật may mắn khi có người bố như vậy!
Gia đình

Xem phim, tôi mới hiểu vì sao anh họ hay sang nhà thì thầm với bố mình: Thật may mắn khi có người bố như vậy!

Gia đình

Tôi học được ở bố nhiều điều!

Nhân vật thọ 443 tuổi, sống từ thời nhà Đường đến nhà Nguyên là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Nhân vật thọ 443 tuổi, sống từ thời nhà Đường đến nhà Nguyên là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Trong lịch sử cổ đại của Trung Quốc, từ vua quan quý tộc cho đến thần dân bách tính, ai ai cũng tìm kiếm phương pháp siêu thường để đạt được “trường sinh bất lão”. Tuy nhiên, dù cho vị trí xã hội của họ có khác biệt thế nào, kết quả cuối cùng cũng đều giống nhau: “trở về cát bụi”.

Võ Lê Quế Anh nghẹn ngào trong màn final walk tại Chung kết Miss Grand Vietnam 2025
Văn hóa - Giải trí

Võ Lê Quế Anh nghẹn ngào trong màn final walk tại Chung kết Miss Grand Vietnam 2025

Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu Võ Lê Quế Anh xúc động chia sẻ về hành trình hơn một năm đương nhiệm "không trải nhiều hoa hồng" tại Chung kết Miss Grand Vietnam 2025.

Quách Gia, mưu sĩ số 1 của Tào Tháo dự đoán được thời cuộc ra sao?
Đông Tây - Kim Cổ

Quách Gia, mưu sĩ số 1 của Tào Tháo dự đoán được thời cuộc ra sao?

Đông Tây - Kim Cổ

Vào thời Tam Quốc, Tào Tháo có một người bạn tâm giao là Quách Gia, tuy không phải là nhà tiên tri, nhưng những dự đoán về tình hình thế cục của ông thường cực kỳ chính xác.

Tin tối (14/9): HLV HAGL tiết lộ bất ngờ về Trần Trung Kiên 1m92
Thể thao

Tin tối (14/9): HLV HAGL tiết lộ bất ngờ về Trần Trung Kiên 1m92

Thể thao

HLV HAGL tiết lộ bất ngờ về Trần Trung Kiên 1m92; M.U mất 3 trụ cột ở trận derby Manchester; Ronaldo được vinh danh; HLV Solskjaer dự khán trận đấu của Ipswich; Digne u đầu sau pha va chạm với đồng đội.

Người sinh vào 3 tháng Âm lịch này có tố chất lãnh đạo, tiền bạc và danh vọng theo suốt đời
Gia đình

Người sinh vào 3 tháng Âm lịch này có tố chất lãnh đạo, tiền bạc và danh vọng theo suốt đời

Gia đình

Người sinh vào 3 tháng Âm lịch này thường mang khí chất mạnh mẽ, thông minh và bản lĩnh. Họ dễ trở thành thủ lĩnh trong tập thể, sự nghiệp thăng tiến không ngừng.

Sau nhiều giờ nỗ lực Cảnh sát PCCC Quảng Ngãi đã khống chế đám cháy tại xưởng phế liệu
Tin tức

Sau nhiều giờ nỗ lực Cảnh sát PCCC Quảng Ngãi đã khống chế đám cháy tại xưởng phế liệu

Tin tức

Đến khoảng 22 giờ, ngày 14/9, sau nhiều giờ nỗ lực, Cảnh sát PCCC Quảng Ngãi đã khống chế được đám cháy tại xưởng phế liệu ở phường Đăk Cấm.

Vắng Công Phượng, Minh Vương toả sáng giúp Trường Tươi Đồng Nai hạ Becamex TP.HCM
Thể thao

Vắng Công Phượng, Minh Vương toả sáng giúp Trường Tươi Đồng Nai hạ Becamex TP.HCM

Thể thao

Minh Vương toả sáng bằng siêu phẩm đá phạt và một pha kiến tạo giúp Trường Tươi Đồng Nai hạ Becamex TP.HCM ở vòng loại cúp Quốc gia 2025/2026.

Ngoại binh toả sáng, Thể Công Viettel loại Hà Nội FC khỏi Cúp Quốc gia
Thể thao

Ngoại binh toả sáng, Thể Công Viettel loại Hà Nội FC khỏi Cúp Quốc gia

Thể thao

Ở cuộc chạm trán tại vòng loại Cúp quốc gia 2025/2026, Thể Công Viettel thi đấu lép vế nhưng nhờ phòng ngự kín kẽ cùng khoảnh khắc toả sáng của Pedro Henrique nên đội bóng ngành quân đội đã xuất sắc giành chiến thắng 1-0.

Nguyễn Thị Yến Nhi đăng quang Miss Grand Vietnam 2025
Văn hóa - Giải trí

Nguyễn Thị Yến Nhi đăng quang Miss Grand Vietnam 2025

Văn hóa - Giải trí

Người đẹp Nguyễn Thị Yến Nhi đến từ Đắk Lắk trở thành chủ nhân của vương miện Miss Grand Vietnam 2025. Các Á hậu Miss Grand Vietnam 2025 lần lượt là: Nguyễn Thị Thu Ngân (Cà Mau) Lê Thị Thu Trà (Nghệ An), Đinh Y Quyên (Gia Lai); La Ngọc Phương Anh (An Giang).

IMF cảnh báo nóng về Ukraine
Điểm nóng

IMF cảnh báo nóng về Ukraine

Điểm nóng

Bloomberg đưa tin, trích dẫn nguồn tin từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt tài chính ngày càng tăng, có thể cần thêm hàng tỷ đô la hỗ trợ từ bên ngoài để tài trợ cho cuộc xung đột với Nga.

Gây tai nạn với nữ sinh, tài xế xe bồn cố tình kéo lê nạn nhân để không phải bồi thường
Pháp luật

Gây tai nạn với nữ sinh, tài xế xe bồn cố tình kéo lê nạn nhân để không phải bồi thường

Pháp luật

Sau khi va chạm khiến nữ sinh đi xe máy điện ngã xuống đường, tài xế xe bồn Đinh Văn Long không dừng lại mà cố tình kéo lê nạn nhân, khai muốn nạn nhân tử vong để khỏi phải bồi thường.

Chung kết Miss Grand Vietnam 2025: Màn hô tên gắn với sáp nhập tỉnh thành gây chú ý
Văn hóa - Giải trí

Chung kết Miss Grand Vietnam 2025: Màn hô tên gắn với sáp nhập tỉnh thành gây chú ý

Văn hóa - Giải trí

Nhiều thí sinh tại Chung kết Miss Grand Vietnam 2025 chọn cách nói về quê hương sau sáp nhập tỉnh thành.

Ukraine tấn công một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga
Điểm nóng

Ukraine tấn công một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga

Điểm nóng

Lực lượng tác chiến đặc biệt (SOF) và Lực lượng hệ thống không người lái của Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Kirishi, một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga, ở Tỉnh Leningrad vào đêm ngày 13-14/9.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp được Thần Tài gọi trong tháng 8 Âm lịch, tiền tiết kiệm tăng lên gấp bội
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp được Thần Tài gọi trong tháng 8 Âm lịch, tiền tiết kiệm tăng lên gấp bội

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, 3 con giáp này sẽ gặp may mắn trong tháng 8 Âm lịch, tài lộc đổ về như mưa, làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ.

Cổ phiếu thép trở thành 'ngôi sao tuần', cổ phiếu HPG đưa tài sản tỷ phú Trần Đình Long 'bay cao'
Nhà đất

Cổ phiếu thép trở thành "ngôi sao tuần", cổ phiếu HPG đưa tài sản tỷ phú Trần Đình Long "bay cao"

Nhà đất

VN-Index hồi phục nhẹ sau tuần rung lắc, giữ vững ngưỡng 1.600 điểm. Nhóm thép trở thành tâm điểm với HPG áp sát đỉnh lịch sử, giúp tài sản tỷ phú Trần Đình Long và gia đình tăng hơn 2.100 tỷ đồng.

Giới trẻ một phường ngoài đê sông Hồng hào hứng học đu dây, trải nghiệm chữa cháy, cứu hộ cứu nạn
Ảnh

Giới trẻ một phường ngoài đê sông Hồng hào hứng học đu dây, trải nghiệm chữa cháy, cứu hộ cứu nạn

Ảnh

Phường Hồng Hà, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH CA TP Hà Nội đã tổ chức hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho người dân, lực lượng an ninh cơ sở, ngày 14/9.

Tiếp tục tinh gọn bộ máy, không lập phòng trong vụ trực thuộc bộ, ngành; sắp xếp trường học, cơ sở giáo dục, y tế
Tin tức

Tiếp tục tinh gọn bộ máy, không lập phòng trong vụ trực thuộc bộ, ngành; sắp xếp trường học, cơ sở giáo dục, y tế

Tin tức

Ban Chỉ đạo Trung ương vừa ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu các cấp ủy, cơ quan trong toàn hệ thống chính trị khẩn trương rà soát, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và các đầu mối bên trong các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị.

Một vịnh biển ở Quảng Ninh đẹp như phim, có công trình gì mà hình hài đồ sộ như kiểu kiến trúc châu Âu?
Nhà nông

Một vịnh biển ở Quảng Ninh đẹp như phim, có công trình gì mà hình hài đồ sộ như kiểu kiến trúc châu Âu?

Nhà nông

Vịnh Cửa Lục-một vịnh biển ở tỉnh Quảng Ninh được xem là địa điểm hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội với tiềm năng về đất đai, rừng, biển, đường cao tốc, khu công nghiệp...

35 năm chờ đợi đội bóng đá chuyên nghiệp của người dân phía tây Hải Phòng
Thể thao

35 năm chờ đợi đội bóng đá chuyên nghiệp của người dân phía tây Hải Phòng

Thể thao

Là vùng đất có nhiều người dân yêu thích bóng đá, nhiều trẻ em có năng khiếu và có nhiều cầu thủ đang thi đấu ở các giải bóng đá chuyên nghiệp, nhưng đã 35 năm qua, tỉnh Hải Dương (trước đây) không có đội bóng đá chuyên nghiệp, cho đến khi Hải Dương hợp nhất với Hải Phòng.

Đây là 4 di tích, danh lam thắng cảnh vừa trở thành Di tích Quốc gia đặc biệt ở Nghệ An, Ninh Bình, Đồng Tháp
Nhà nông

Đây là 4 di tích, danh lam thắng cảnh vừa trở thành Di tích Quốc gia đặc biệt ở Nghệ An, Ninh Bình, Đồng Tháp

Nhà nông

4 di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (Ninh Bình).

Tiết lộ bất ngờ về số tiền Ukraine chi cho các hoạt động quân sự
Điểm nóng

Tiết lộ bất ngờ về số tiền Ukraine chi cho các hoạt động quân sự

Điểm nóng

Một ngày giao tranh khiến Ukraine thiệt hại 172 triệu đô la, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Ukraine Andriy Gnatov nói với một phóng viên của Novini.LIVE.

Những ga tàu đẹp nhất Việt Nam khiến giới trẻ 'sốt xình xịch'
Xã hội

Những ga tàu đẹp nhất Việt Nam khiến giới trẻ "sốt xình xịch"

Xã hội

Du lịch bằng tàu hỏa đang được nhiều tín đồ xê dịch quan tâm trở lại. Trải nghiệm di chuyển trên đường ray mang đến nhịp điệu chậm rãi, cho phép du khách ngắm nhìn cảnh quan, nhịp sống con người dọc hành trình.

Phó Ban Tổ chức Trung ương Đỗ Trọng Hưng bị tạm hoãn xuất cảnh: Luật quy định thế nào?
Bạn đọc

Phó Ban Tổ chức Trung ương Đỗ Trọng Hưng bị tạm hoãn xuất cảnh: Luật quy định thế nào?

Bạn đọc

Các luật sư nhận định, trong vụ việc liên quan đến ông Đỗ Trọng Hưng, khi hết thời hạn tạm hoãn xuất cảnh, nếu có căn cứ cho thấy ông vi phạm, cơ quan điều tra sẽ áp dụng biện pháp tố tụng theo quy định; ngược lại, nếu không, biện pháp tạm hoãn xuất cảnh sẽ được hủy bỏ.

20 tuổi đã cầm tiền tỷ, một anh giám đốc trẻ ở Bà Rịa-Vũng Tàu nay là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025
Nhà nông

20 tuổi đã cầm tiền tỷ, một anh giám đốc trẻ ở Bà Rịa-Vũng Tàu nay là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025

Nhà nông

Nhờ trồng bưởi, hơn 10 năm trước anh Hồ Hoàng Kha, ấp Phước Bình, xã Sông Xoài, TP Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; nay là phường Tân Thành, TPHCM đã cầm tiền tỷ trong tay. Cơ duyên ấy đã gắn chặt anh với cây bưởi da xanh và trở thành Giám đốc HTX bưởi da xanh Sông Xoài.

'Thủ phủ' trồng cây ăn quả trên đất dốc, Sơn La đang tiến tới trung tâm chế biến rau quả hàng đầu Việt Nam
Nhà nông

"Thủ phủ" trồng cây ăn quả trên đất dốc, Sơn La đang tiến tới trung tâm chế biến rau quả hàng đầu Việt Nam

Nhà nông

Không chỉ là một câu chuyện chuyển đổi cây trồng đơn thuần, hành trình biến đất dốc thành những vườn cây ăn quả trù phú của tỉnh Sơn La là một cuộc cách mạng về tư duy, một chiến lược kinh tế nông nghiệp bài bản, đang từng bước đưa Sơn La trở thành trung tâm chế biến và xuất khẩu rau quả hàng đầu Việt Nam.

Dũng tướng duy nhất nào của nhà Nguyễn được thờ vọng tại Campuchia?
Đông Tây - Kim Cổ

Dũng tướng duy nhất nào của nhà Nguyễn được thờ vọng tại Campuchia?

Đông Tây - Kim Cổ

Hiếm có bậc khanh tướng nào của nhà Nguyễn như Nguyễn Hữu Cảnh được người dân từ Quảng Bình đến Cà Mau xây đền dựng miếu thờ vọng mấy trăm năm nay. Và cũng có lẽ, ông là bậc dũng tướng duy nhất của thời đại phong kiến được người dân thủ đô Campuchia lập đền thờ từ hơn 300 năm trước.

Nông dân Lào Cai mách nhau bí quyết nuôi cá lớn nhanh, ít bệnh, đâu còn lo mua phải cá giống trôi nổi, 'dặt dẹo'
Nhà nông

Nông dân Lào Cai mách nhau bí quyết nuôi cá lớn nhanh, ít bệnh, đâu còn lo mua phải cá giống trôi nổi, "dặt dẹo"

Nhà nông

Thay vì mua con giống trôi nổi, không rõ nguồn gốc với nhiều rủi ro, nhiều hộ nuôi cá ở Lào Cai đã tìm đến trại giống của tỉnh để "chọn mặt gửi vàng". Nhờ con giống khỏe mạnh, được kiểm dịch rõ ràng, bà con không chỉ giảm thiểu hao hụt, mà còn thấy cá lớn nhanh, hiệu quả kinh tế nâng lên rõ rệt.

Thanh Hóa: Uống bia xong, Tống Duy Lộc cầm dao phay xông vào trụ sở công an xã 'gặp ai chém đó'
Tin tức

Thanh Hóa: Uống bia xong, Tống Duy Lộc cầm dao phay xông vào trụ sở công an xã 'gặp ai chém đó'

Tin tức

Sau chầu nhậu, Tống Duy Lộc (sinh năm 1993) đã cầm dao phay xông thẳng vào trụ sở Công an xã Hà Long (Thanh Hóa) với ý định "gặp ai chém người đó". Hành vi liều lĩnh, côn đồ của đối tượng đã khiến Phó Trưởng Công an xã bị chém trọng thương phải chuyển ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) điều trị.

Trung vệ Ukraine cao 1m93 gia nhập CLB từng 2 lần vô địch V.League
Thể thao

Trung vệ Ukraine cao 1m93 gia nhập CLB từng 2 lần vô địch V.League

Thể thao

Để chuẩn bị cho mùa giải Hạng Nhất Quốc gia 2025/2026, CLB Long An đã chiêu mộ trung vệ cao 1m93 người Ukraine là Yevhen Martynenko. Đây là lần đầu tiên, Yevhen Martynenko đến châu Á thi đấu.

Tin đọc nhiều

1

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát: Đất nước không thể vươn mình nếu nông thôn không vươn mình

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát: Đất nước không thể vươn mình nếu nông thôn không vươn mình

2

Ông Nguyễn Xuân Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hiến kế thực hiện hai chương trình quan trọng

Ông Nguyễn Xuân Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hiến kế thực hiện hai chương trình quan trọng

3

Châu Âu đã tìm ra cách lấy tài sản bị đóng băng của Nga

Châu Âu đã tìm ra cách lấy tài sản bị đóng băng của Nga

4

Giá vàng cuối tuần giảm tiếp, Công ty SJC lên tiếng về chất lượng vàng miếng

Giá vàng cuối tuần giảm tiếp, Công ty SJC lên tiếng về chất lượng vàng miếng

5

Một xã của TP Hải Phòng, trước đây thuộc tỉnh Hải Dương cũ đang hút các nhà đầu tư

Một xã của TP Hải Phòng, trước đây thuộc tỉnh Hải Dương cũ đang hút các nhà đầu tư