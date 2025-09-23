Chủ đề nóng

Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Nepal rúng động vì biểu tình
Nhà nông
Thứ ba, ngày 23/09/2025 17:40 GMT+7

Vô tình thấy con động vật quý hiếm này trên đường tuần tra, công an xã ở Quảng Trị đem bàn giao cho lực lượng cứu hộ

+ aA -
Trần Anh Thứ ba, ngày 23/09/2025 17:40 GMT+7
Ngày 23/9, trao đổi với phóng viên Báo Dân Việt, ông Phan Hải Hà, Chủ tịch UBND xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị (trước sáp nhập 2 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị thì xã Phong Nha thuộc tỉnh Quảng Bình) cho biết, lực lượng Công an xã trong lúc tuần tra đã vô tình phát hiện một con rùa sa nhân-một loài động vật hoang dã quý hiếm.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Theo đó, sáng cùng ngày (23/9), trong khi đang đi tuần tra tại khu vực tổ dân phố Xuân Tiến, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị, tổ công tác Công an xã này vô tình đã phát hiện một con rùa đi lạc vào khu dân cư.

Công an xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị (trước sáp nhập tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị thì xã Phong Nha thuộc tỉnh Quảng Bình) bàn giao con rùa sa nhân-động vật hoang dã quý hiếm cho UBND xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị.

Qua kiểm tra, tổ tuần tra xác định đây là một con rùa sa nhân (Cuora Mouhotii) là loài rùa trên cạn quý hiếm, thuộc nhóm IIB trong danh mục loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm ưu tiên bảo vệ.

Con rùa sa nhân này nặng 1kg, sức khỏe ổn định, đã được bàn giao cho UBND xã Phong Nha để làm thủ tục chuyển giao cho Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật – Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng và thả về tự nhiên.

Được biết, rùa sa nhân là là loài rùa hiếm, thuộc họ rùa đầm Emydidae, được giới khoa học đánh giá có giá trị đặc biệt trong bảo tồn đa dạng sinh học.

Tham khảo thêm

Dân phường Đồng Hới quay rớ bắt cá, tôm đặc sản dưới sông Nhật Lệ, tỉnh Quảng Trị, cầm cục tiền triệu/ngày

Dân phường Đồng Hới quay rớ bắt cá, tôm đặc sản dưới sông Nhật Lệ, tỉnh Quảng Trị, cầm cục tiền triệu/ngày

Quảng Bình: Loài cá gần bằng ngón tay giúp ngư dân thu nhập chục triệu mỗi ngày

Quảng Bình: Loài cá gần bằng ngón tay giúp ngư dân thu nhập chục triệu mỗi ngày

Nuôi thành công cá đặc sản, thịt giàu selen ở xã Minh Hóa, tỉnh Quảng Trị, sau sáp nhập tỉnh Quảng Bình

Nuôi thành công cá đặc sản, thịt giàu selen ở xã Minh Hóa, tỉnh Quảng Trị, sau sáp nhập tỉnh Quảng Bình

Nuôi loại cá toàn thịt nạc, giàu protein, ăn khỏe người, Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024 từ Quảng Bình thu tiền tỷ

Nuôi loại cá toàn thịt nạc, giàu protein, ăn khỏe người, Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024 từ Quảng Bình thu tiền tỷ

Cho cá, tôm, cua ở chung một hồ, không thấy 'bất hòa' mà vợ chồng Quảng Bình thu bộn tiền hơn

Cho cá, tôm, cua ở chung một hồ, không thấy "bất hòa" mà vợ chồng Quảng Bình thu bộn tiền hơn

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Tin bão mới nhất: Siêu bão RAGASA đã vào biển Đông, thành cơn bão số 9, vẫn mạnh cấp 17, giật trên cấp 17

Tin bão mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, siêu bão RAGASA đã vào biển Đông, trở thành cơn bão số 9. Rạng sáng nay, 23/9, cường độ của siêu bão vẫn mạnh cấp 17, giật trên cấp 17.

Trồng thứ cây chăm nhàn, "đếm tiền bền vững", ông Tý ở Tây Ninh lần thứ 2 được bình chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc

Nhà nông
Trồng thứ cây chăm nhàn, 'đếm tiền bền vững', ông Tý ở Tây Ninh lần thứ 2 được bình chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc

Thứ cây cổ thụ đang triển lãm ở phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, đúng kiểu "cổ, kỳ, mỹ", hút ánh nhìn, vạn người mê

Nhà nông
Thứ cây cổ thụ đang triển lãm ở phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, đúng kiểu 'cổ, kỳ, mỹ', hút ánh nhìn, vạn người mê

Trồng "cây tỷ đô", một bà giám đốc nông dân Đắk Lắk cầm hàng chục tỷ/năm, cả làng ai cũng khen

Nhà nông
Trồng 'cây tỷ đô', một bà giám đốc nông dân Đắk Lắk cầm hàng chục tỷ/năm, cả làng ai cũng khen

Tin bão mới nhất: Siêu bão RAGASA đang lao vào biển Đông, vẫn đang mạnh thêm, đạt tới cấp 17, giật trên cấp 17

Nhà nông
Tin bão mới nhất: Siêu bão RAGASA đang lao vào biển Đông, vẫn đang mạnh thêm, đạt tới cấp 17, giật trên cấp 17

Đọc thêm

Ông Nguyễn Chiến Thắng làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị
Tin tức

Ông Nguyễn Chiến Thắng làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị

Tin tức

Chiều 23/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị hiệp thương cử ủy viên ủy ban và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029.

NÓNG: Bão số 9 vẫn giữ mức siêu bão, cấp 16, sắp tiến vào Bắc Bộ, cảnh báo nguy cơ ngày 27/9 có thêm bão số 10
Nhà nông

NÓNG: Bão số 9 vẫn giữ mức siêu bão, cấp 16, sắp tiến vào Bắc Bộ, cảnh báo nguy cơ ngày 27/9 có thêm bão số 10

Nhà nông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong khi bão số 9 được dự báo sẽ gây mưa cực lớn cho miền Bắc thì hiện nay ở khu vực phía Đông của Philippines vừa mới xuất hiện một áp thấp nhiệt đới, dự báo ngày 24/9 có khả năng mạnh lên thành bão, ngày 27/9 có khả năng di chuyển vào biển Đông (cơn bão số 10).

Phát hiện thi thể nam, nữ cách nhau 5 mét dưới sông ở Tây Ninh
Pháp luật

Phát hiện thi thể nam, nữ cách nhau 5 mét dưới sông ở Tây Ninh

Pháp luật

Người dân đi đánh cá tá hỏa phát hiện một thi thể nữ nổi trên mặt sông ở xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh. Sau đó, công an kiểm tra hiện trường, phát hiện thêm một thi thể nam giới cách đó 5 mét.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ thời gian kết thúc cuộc chiến Ukraine
Thế giới

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ thời gian kết thúc cuộc chiến Ukraine

Thế giới

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết ông không tin rằng cuộc chiến Nga - Ukraine sẽ sớm kết thúc.

Tại sao tỉnh Lâm Đồng lại có chủ trương giảm diện tích nhà màng?
Nhà nông

Tại sao tỉnh Lâm Đồng lại có chủ trương giảm diện tích nhà màng?

Nhà nông

Sau hơn hai năm thực hiện đề án quản lý nhà kính, chính quyền và người dân địa phương tại Lâm Đồng đã đánh giá những kết quả tích cực mang lại, đồng thời ghi nhận những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện.

Đà Nẵng xử phạt công ty du lịch Lâm Thùy Mai hàng trăm triệu đồng vì 7 hành vi
Pháp luật

Đà Nẵng xử phạt công ty du lịch Lâm Thùy Mai hàng trăm triệu đồng vì 7 hành vi

Pháp luật

Ngày 23/9, văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình vừa ký ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Du lịch Lam Thùy Mai.

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I: Bầu Đoàn Chủ tịch gồm 22 đồng chí
Tin tức

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I: Bầu Đoàn Chủ tịch gồm 22 đồng chí

Tin tức

Chiều 23/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã tiến hành phiên trù bị và thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Hơn 1.600 xe vi phạm ở TP.HCM sắp được đấu giá, giá khởi điểm từ 370.000 đồng
Chuyển động Sài Gòn

Hơn 1.600 xe vi phạm ở TP.HCM sắp được đấu giá, giá khởi điểm từ 370.000 đồng

Chuyển động Sài Gòn

Hàng loạt xe vi phạm bị Phòng CSGT Công an TP.HCM tịch thu, chất đống nhiều năm, sắp được đưa ra đấu giá. Xe máy với mức khởi điểm 370.000 đồng mỗi chiếc.

Giá chung cư đã tăng 'sốc' như thế nào trong 10 năm qua?
Nhà đất

Giá chung cư đã tăng "sốc" như thế nào trong 10 năm qua?

Nhà đất

Nhiều năm qua, đặc biệt kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, mặt bằng giá nhà chung cư tại Hà Nội đã tăng gấp nhiều lần, vượt xa khả năng chi trả của phần lớn người dân. Câu hỏi mà Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt ra “Nhà trên 100 triệu đồng/m2 thì người dân ai có tiền mua?” đã trở thành nỗi day dứt chung trên thị trường bất động sản.

Đội Cung có vai trò thế nào trong cuộc binh biến Đô Lương?
Đông Tây - Kim Cổ

Đội Cung có vai trò thế nào trong cuộc binh biến Đô Lương?

Đông Tây - Kim Cổ

Cuộc binh biến Đô Lương xảy ra cách đây 80 năm của binh lính người Việt trong quân đội của thực dân Pháp, do Nguyễn Văn Cung (còn gọi là Đội Cung) lãnh đạo, nổ ra ngày 13/1/1941. Mặc dù bị thực dân Pháp đàn áp khốc liệt, nhưng cuộc binh biến đã có ảnh hưởng rộng lớn trong toàn quốc: “Đó là những tiếng súng báo hiệu cho cuộc khởi nghĩa toàn quốc, là bước đầu tranh đấu bằng võ lực...” (*).

Phóng sự ảnh: Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Phóng sự ảnh: Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Chiều nay 23/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tuyên Quang đã diễn ra phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Kiev dậy sóng: Nỗi lo ông Zelensky độc quyền quyền lực lan rộng, tương lai bất định của 'người hùng' Ukraine
Thế giới

Kiev dậy sóng: Nỗi lo ông Zelensky độc quyền quyền lực lan rộng, tương lai bất định của 'người hùng' Ukraine

Thế giới

Không chỉ các đối thủ chính trị mà nhiều nghị sĩ và đồng minh thân cận của Tổng thống Volodymyr Zelensky đang bày tỏ sự lo ngại về xu hướng tập trung quyền lực quá mức của ông, tờ Politico đưa tin.

Hồng Vân - 'Làng cây cảnh' trăm tỷ
Doanh nghiệp

Hồng Vân - "Làng cây cảnh" trăm tỷ

Doanh nghiệp

Hà Nội - Nhắc đến Thường Tín, người ta thường nghĩ đến những làng nghề truyền thống như chạm khắc, mộc, điêu khắc... Nhưng ít ai biết rằng, ngay bên bờ sông Hồng, xã Hồng Vân đang từng ngày khẳng định vị thế là một “thủ phủ cây cảnh” của Thủ đô, nơi hội tụ những nghệ nhân kỳ công uốn tỉa từng tán lá, tạo nên những tác phẩm nghệ thuật có giá trị kinh tế và văn hóa sâu sắc.

Sau loạt bài 'phù phép rau trôi nổi vào trường học' của Dân Việt: Tư vấn từ chuyên gia dinh dưỡng
Xã hội

Sau loạt bài "phù phép rau trôi nổi vào trường học" của Dân Việt: Tư vấn từ chuyên gia dinh dưỡng

Xã hội

Sau loạt bài phóng sự điều tra độc quyền của Báo điện tử Dân Việt với nội dung “Thủ đoạn "phù phép" rau trôi nổi vào bữa ăn học đường ở Hà Nội”, đăng tải đúng vào thời điểm bước vào năm học mới, vấn đề bữa ăn cho trẻ lại càng được nhiều phụ huynh quan tâm.

Tin chiều 23/9: Gặp Nguyễn Xuân Son, Đặng Văn Lâm lập tức ước điều gì?
Thể thao

Tin chiều 23/9: Gặp Nguyễn Xuân Son, Đặng Văn Lâm lập tức ước điều gì?

Thể thao

Gặp Nguyễn Xuân Son, Đặng Văn Lâm lập tức ước điều gì? Tottenham nhận tin về quyết định chuyển nhượng của Gallagher; Báo Trung Quốc chỉ trích gay gắt đội nhà; HLV Maresca cập nhật chấn thương của Palmer; Thủ đô Paris bắn pháo hoa ăn mừng khi Dembele đoạt Quả bóng vàng 2025.

Tây Ninh: Công an triệu tập người đàn ông chặn đầu xe tải, hăm dọa tài xế không cho vào nhà máy xay xát
Pháp luật

Tây Ninh: Công an triệu tập người đàn ông chặn đầu xe tải, hăm dọa tài xế không cho vào nhà máy xay xát

Pháp luật

Tài xế ô tô tải chở hàng hóa vào nhà máy xay xát ở xã Mỹ An (Tây Ninh) đã bị một người đàn ông chặn lại giữa đường, sau đó buông lời chửi thề, thách thức. Ông này đã bị công an xã triệu tập làm việc.

Năm 2025, đất không sử dụng sẽ bị thu hồi khi nào?
Bạn đọc

Năm 2025, đất không sử dụng sẽ bị thu hồi khi nào?

Bạn đọc

Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ 1/1/2025 quy định cụ thể các trường hợp, căn cứ Nhà nước thu hồi đất khi chấm dứt việc sử dụng đất.

Loại quả giàu kali bậc nhất, giúp tăng cường miễn dịch, đem làm bánh ăn là nghiền
Gia đình

Loại quả giàu kali bậc nhất, giúp tăng cường miễn dịch, đem làm bánh ăn là nghiền

Gia đình

Loại quả này còn cung cấp cho cơ thể rất nhiều dinh dưỡng, giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, điều hòa huyết áp, đặc biệt chứa nhiều kali phòng nguy cơ đột quỵ.

Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân giao lưu với thủy thủ tàu Hải quân Hoàng gia Anh HMS Richmond
Tin tức

Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân giao lưu với thủy thủ tàu Hải quân Hoàng gia Anh HMS Richmond

Tin tức

Khinh hạm HMS Richmond với biên chế 193 thủy thủ thuộc Hải quân Hoàng gia Anh đang thực hiện chuyến thăm tại TP.HCM và có buổi giao lưu bóng chuyền với Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân.

Lâm Đồng: Tìm thấy cụ ông 78 tuổi đi lạc trong rừng sau 6 ngày
Tin tức

Lâm Đồng: Tìm thấy cụ ông 78 tuổi đi lạc trong rừng sau 6 ngày

Tin tức

Ông R Ông Ha Hoanh vào rừng hái nấm từ ngày 18/9, được lực lượng chức năng huy động khoảng 100 người tìm kiếm và phát hiện vào trưa ngày 23/9.

UAV Ukraine tập kích Moscow không dứt suốt đêm, thủ đô đóng cửa không phận
Thế giới

UAV Ukraine tập kích Moscow không dứt suốt đêm, thủ đô đóng cửa không phận

Thế giới

Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV vào Moscow suốt đêm 22/9, Thị trưởng Sergey Sobyanin cho biết, nói thêm rằng hàng chục máy bay không người lái đã bị bắn hạ.

Thiếu nữ 16 tuổi bị 2 thanh niên ép uống rượu say rồi hiếp dâm ở Bắc Ninh
Pháp luật

Thiếu nữ 16 tuổi bị 2 thanh niên ép uống rượu say rồi hiếp dâm ở Bắc Ninh

Pháp luật

Thiếu nữ 16 tuổi ở Điện Biên bị 2 đối tượng Giàng A Quyết và Giàng A Yên chuốc cho uống say, rồi dẫn đến khu vực núi Rùa ở Bắc Ninh để hiếp dâm.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri Hà Nội trước kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri Hà Nội trước kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV

Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các Đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 thành phố Hà Nội đã cử tri 11 phường thuộc TP Hà Nội, trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV.

Lee Dong Gun tiết lộ mắc bệnh hiếm gặp khiến khuôn mặt biến dạng
Văn hóa - Giải trí

Lee Dong Gun tiết lộ mắc bệnh hiếm gặp khiến khuôn mặt biến dạng

Văn hóa - Giải trí

Diễn viên Lee Dong Gun xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế với khuôn mặt sưng đỏ và chia sẻ về một căn bệnh hiếm gặp chỉ ảnh hưởng đến khoảng 1% dân số Hàn Quốc.

Chủ tịch nước Lương Cường: Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nhân dân yêu chuộng hòa bình Hoa Kỳ
Thế giới

Chủ tịch nước Lương Cường: Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nhân dân yêu chuộng hòa bình Hoa Kỳ

Thế giới

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ, trân trọng tình cảm thân thiết, sự giúp đỡ và ủng hộ quý báu của bạn bè và nhân dân yêu chuộng hòa bình Hoa Kỳ dành cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

TP.HCM sẽ giải tán, đóng cửa chợ hoạt động không hiệu quả
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM sẽ giải tán, đóng cửa chợ hoạt động không hiệu quả

Chuyển động Sài Gòn

Những chợ hoạt động không hiệu quả, diện tích nhỏ không đáp ứng yêu cầu phòng cháy chữa cháy tại TP.HCM sẽ bị giải tán, đóng cửa hoặc chuyển đổi công năng.

Becamex TP.HCM thua liểng xiểng, HLV Nguyễn Anh Đức: “Buồn, rất buồn”
Thể thao

Becamex TP.HCM thua liểng xiểng, HLV Nguyễn Anh Đức: “Buồn, rất buồn”

Thể thao

Cùng Becamex TP.HCM trải qua 4 trận thua liên tiếp, đồng thời trải qua những tin đồn thất thiệt về nội bộ đội bóng, mới đây, trên trang facebook cá nhân, HLV Nguyễn Anh Đức đã có những chia sẻ từ tâm can.

Khánh Phương nói về việc liên quan tới web cá độ: 'Sai lầm này thật sự quá lớn'
Văn hóa - Giải trí

Khánh Phương nói về việc liên quan tới web cá độ: "Sai lầm này thật sự quá lớn"

Văn hóa - Giải trí

Khánh Phương nói anh và các thành viên trong nhóm Ngũ Hổ Tướng không hề biết logo trong MV "Anh em trước sau như một" có liên quan đến các trang web cờ bạc.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Mãi mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm: Mãi mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Tin tức

Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, Báo Dân Việt trân trọng giới thiệu bài viết "Mãi mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương.

Tin đọc nhiều

1

Động thái của Nga khiến châu Âu lo sợ

Động thái của Nga khiến châu Âu lo sợ

2

“ĐT Việt Nam triệu tập 3 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil đấu Malaysia"

“ĐT Việt Nam triệu tập 3 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil đấu Malaysia'

3

Văn khấn mùng 1 tháng 8 Âm lịch 2025 đầy đủ, chuẩn nhất, rước an, cầu lộc cho gia đình

Văn khấn mùng 1 tháng 8 Âm lịch 2025 đầy đủ, chuẩn nhất, rước an, cầu lộc cho gia đình

4

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh nói về chiến thắng của Đức Phúc: “Cảm giác lúc này của tôi rất lẫn lộn”

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh nói về chiến thắng của Đức Phúc: “Cảm giác lúc này của tôi rất lẫn lộn”

5

Đập dâng đầu tiên bắt đầu hoạt động, nước từ nhà máy Yên Xá ào ào chảy ngược về "hồi sinh" sông Tô Lịch

Đập dâng đầu tiên bắt đầu hoạt động, nước từ nhà máy Yên Xá ào ào chảy ngược về 'hồi sinh' sông Tô Lịch