Theo đó, sáng cùng ngày (23/9), trong khi đang đi tuần tra tại khu vực tổ dân phố Xuân Tiến, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị, tổ công tác Công an xã này vô tình đã phát hiện một con rùa đi lạc vào khu dân cư.



Công an xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị (trước sáp nhập tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị thì xã Phong Nha thuộc tỉnh Quảng Bình) bàn giao con rùa sa nhân-động vật hoang dã quý hiếm cho UBND xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị.

Qua kiểm tra, tổ tuần tra xác định đây là một con rùa sa nhân (Cuora Mouhotii) là loài rùa trên cạn quý hiếm, thuộc nhóm IIB trong danh mục loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm ưu tiên bảo vệ.

Con rùa sa nhân này nặng 1kg, sức khỏe ổn định, đã được bàn giao cho UBND xã Phong Nha để làm thủ tục chuyển giao cho Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật – Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng và thả về tự nhiên.

Được biết, rùa sa nhân là là loài rùa hiếm, thuộc họ rùa đầm Emydidae, được giới khoa học đánh giá có giá trị đặc biệt trong bảo tồn đa dạng sinh học.