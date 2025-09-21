Dân phường Đồng Hới quay rớ bắt cá, tôm đặc sản dưới sông Nhật Lệ, tỉnh Quảng Trị, cầm cục tiền triệu/ngày

Cá tôm đầy rớ, thu nhập cao

Ngồi trên chòi rớ giữa sông, ông Đào Văn Thành (ở Hà Thôn, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) cho biết: "Mấy hôm nay cá, tôm vào nhiều lắm, cả ngày tôi bám vào cái rớ này để mưu sinh, thu nhập rất ổn".

Nông dân Đào Văn Thành (ở Hà Thôn, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) vừa kéo mẻ rớ đầy cá.

Theo ông Thành, nghề quay rớ phụ thuộc nhiều vào con nước. Mỗi khi nước lên, cá tôm vào rớ rất nhiều, có hôm ông kéo lên hơn 20 kg các loại cá, tôm, bán được hơn 3 triệu đồng.

Nhiều nhất là cá lệch, cá đối, cá cơm và tôm đất, toàn đặc sản sông Nhật Lệ nên thương lái rất ưa chuộng.

Theo người dân nơi đây, cá lệch được xem là loại quý hiếm, giá dao động 300.000 – 500.000 đồng/kg, cá cơm từ 150.000 – 200.000 đồng/kg, cá đối khoảng 150.000 đồng/kg, còn tôm đất tuy giá bình dân (15.000 đồng/kg) nhưng lại rất được khách hàng ưa chuộng bởi thịt ngọt và giòn.

Kéo cá lên, người dân nơi đây sẽ bày bán luôn cho những người đi qua đường hoặc ra chợ Đồng Hới bán.

Tôm đất vừa kéo rớ bắt ở sông Nhật Lệ được bày bán ngay khi mang lên bờ.

Cá, tôm sông nấu lên món đặc sản

Người dân ven sông Nhật Lệ (phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) dựng chòi và ngồi quay rớ bắt cá, tôm đặc sản.

Còn ông Nguyễn Bình Thạnh, một ngư dân gắn bó với nghề hơn chục năm trên dòng sông Nhật Lệ, chia sẻ: “Chòi rớ được dựng chắc chắn bằng những cột gỗ, trên lợp mái tôn. Phía trước là giàn rớ với bốn cọc gỗ lớn, nối dây thừng và tấm lưới khổng lồ. Chỉ cần bật công tắc, mô tơ sẽ vận hành kéo lưới từ dưới sông lên. Khi cá tôm nhảy tanh tách trên mặt lưới, chúng tôi lại chèo thuyền thúng ra để gom cá về”.

Mỗi lần kéo rớ lên, người dân nơi đây sẽ chèo thuyền thúng để ra gom cá vào bờ.

Mỗi mẻ rớ thường cho ra đủ loại hải sản: cá đối, cá lệch, cá bống, cá cơm, cá ong, cá thiều… Những loại cá tươi này có thể đem kho, nấu canh hoặc làm mắm, trở thành đặc sản Quảng Trị níu chân du khách gần xa.



Các loại cá, tôm sông được trộn lẫn mang đi kho tạo nên món ăn đặc sản.

Người dân địa phương thường dùng nồi gang để chế biến các món ăn từ cá, tôm sông vừa kéo dưới sông lên.

Hiện dọc sông Nhật Lệ có hàng chục chòi rớ hoạt động. Nghề quay rớ không chỉ giúp nông dân có thêm nguồn thu nhập ổn định mà còn trở thành điểm nhấn văn hóa – du lịch. Nhiều du khách khi đến Đồng Hới đã chọn trải nghiệm ngồi trên chòi, tận mắt chứng kiến cảnh quay rớ, rồi thưởng thức ngay các món cá, tôm vừa đánh bắt.

Nghề quay rớ trên sông Nhật Lệ là một nghề khai thác thủy sản truyền thống của ngư dân địa phương, chủ yếu ở các xã ven sông. Nghề này sử dụng rớ giàn, một công cụ đánh bắt bằng lưới, được thiết lập trên những chòi nhỏ dựng ven sông để bắt cá, tôm, cua và nhiều loại thủy sản khác.

Ngày nay, quay rớ không chỉ là phương tiện mưu sinh mà còn trở thành nét đẹp văn hóa và điểm nhấn thu hút du khách khi đến với Đồng Hới, Quảng Trị.