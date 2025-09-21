Dân phường Đồng Hới quay rớ bắt cá, tôm đặc sản dưới sông Nhật Lệ, tỉnh Quảng Trị, cầm cục tiền triệu/ngày

Bạn gái Nhâm Mạnh Dũng khoe vẻ tinh khôi bên bãi biển
Bạn gái của tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng, Đồng Thị Hoa Mỹ lại khiến người hâm mộ chú ý với loạt ảnh áo tắm quyến rũ trên trang cá nhân.
Ngồi trên chòi rớ giữa sông, ông Đào Văn Thành (ở Hà Thôn, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) cho biết: "Mấy hôm nay cá, tôm vào nhiều lắm, cả ngày tôi bám vào cái rớ này để mưu sinh, thu nhập rất ổn".
Theo ông Thành, nghề quay rớ phụ thuộc nhiều vào con nước. Mỗi khi nước lên, cá tôm vào rớ rất nhiều, có hôm ông kéo lên hơn 20 kg các loại cá, tôm, bán được hơn 3 triệu đồng.
Nhiều nhất là cá lệch, cá đối, cá cơm và tôm đất, toàn đặc sản sông Nhật Lệ nên thương lái rất ưa chuộng.
Theo người dân nơi đây, cá lệch được xem là loại quý hiếm, giá dao động 300.000 – 500.000 đồng/kg, cá cơm từ 150.000 – 200.000 đồng/kg, cá đối khoảng 150.000 đồng/kg, còn tôm đất tuy giá bình dân (15.000 đồng/kg) nhưng lại rất được khách hàng ưa chuộng bởi thịt ngọt và giòn.
Còn ông Nguyễn Bình Thạnh, một ngư dân gắn bó với nghề hơn chục năm trên dòng sông Nhật Lệ, chia sẻ: “Chòi rớ được dựng chắc chắn bằng những cột gỗ, trên lợp mái tôn. Phía trước là giàn rớ với bốn cọc gỗ lớn, nối dây thừng và tấm lưới khổng lồ. Chỉ cần bật công tắc, mô tơ sẽ vận hành kéo lưới từ dưới sông lên. Khi cá tôm nhảy tanh tách trên mặt lưới, chúng tôi lại chèo thuyền thúng ra để gom cá về”.
Mỗi mẻ rớ thường cho ra đủ loại hải sản: cá đối, cá lệch, cá bống, cá cơm, cá ong, cá thiều… Những loại cá tươi này có thể đem kho, nấu canh hoặc làm mắm, trở thành đặc sản Quảng Trị níu chân du khách gần xa.
Hiện dọc sông Nhật Lệ có hàng chục chòi rớ hoạt động. Nghề quay rớ không chỉ giúp nông dân có thêm nguồn thu nhập ổn định mà còn trở thành điểm nhấn văn hóa – du lịch. Nhiều du khách khi đến Đồng Hới đã chọn trải nghiệm ngồi trên chòi, tận mắt chứng kiến cảnh quay rớ, rồi thưởng thức ngay các món cá, tôm vừa đánh bắt.
Nghề quay rớ trên sông Nhật Lệ là một nghề khai thác thủy sản truyền thống của ngư dân địa phương, chủ yếu ở các xã ven sông. Nghề này sử dụng rớ giàn, một công cụ đánh bắt bằng lưới, được thiết lập trên những chòi nhỏ dựng ven sông để bắt cá, tôm, cua và nhiều loại thủy sản khác.
Ngày nay, quay rớ không chỉ là phương tiện mưu sinh mà còn trở thành nét đẹp văn hóa và điểm nhấn thu hút du khách khi đến với Đồng Hới, Quảng Trị.
Với nguồn vốn ít ỏi ban đầu chỉ có 30 triệu đồng từ việc vay của ngân hàng, chị Nguyễn Thị Đông, xã Tiên Phước, thành phố Đà Nẵng, trước đây là thôn 3, xã Tiên Thọ (huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) mát tay nuôi lợn (nuôi heo), kinh doanh thức ăn chăn nuôi. Chị Nguyễn Thị Đông còn được bình chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025.