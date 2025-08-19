Chủ đề nóng

Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Đông Tây - Kim Cổ
Thứ ba, ngày 19/08/2025 20:55 GMT+7

Vợ đẹp "cắm sừng” Nỗ Nhĩ Cáp Xích và cái kết bi thảm

+ aA -
Bảo Minh Thứ ba, ngày 19/08/2025 20:55 GMT+7
Khi A Ba Hợi 12 tuổi, nàng được gả cho Nỗ Nhĩ Cáp Xích, 43 tuổi, một thủ lĩnh của bộ tộc Nữ Chân, người sáng lập ra nước Đại Kim. Sự chêch lệch tuổi tác quá lớn được cho là lý do khiến người đẹp chán ghét Nỗ Nhĩ Cáp Xích rồi ngoại tình với chính con trai của chồng mình.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

A Ba Hợi - Giai nhân tuổi trăng rằm khiến Nỗ Nhĩ Cáp Xích mê đắm

Sách Thanh sử cảo viết, Nỗ Nhĩ Cáp Xích (1559 – 1626), hãn hiệu Thiên Mệnh Hãn, là một thủ lĩnh của bộ tộc Nữ Chân vào cuối thời Minh (Trung Quốc). Ông cũng là người lập ra nước Đại Kim vào năm 1616 (tiền thân của triều đại nhà Thanh Trung Quốc).

Trong lịch sử Trung Quốc, Nỗ Nhĩ Cáp Xích được xem là người xây dựng nền móng giúp con trai ông, Hoàng Thái Cực lật đổ triều đại nhà Minh để lập nên triều đại nhà Thanh.

Về sau, Nỗ Nhĩ Cáp Xích được các hậu huệ truy tôn miếu hiệu là Thái Tổ (Thanh Thái Tổ hoặc Thái Tổ Cao Hoàng đế) dù ông không giữ ngôi vị hoàng đế Trung Hoa ngày nào.

Trong khi đó, A Ba Hợi (1590-1626) là người của bộ lạc Ô La, tộc người Nữ Chân, sinh sống ở dưới chân núi Trường Bạch Sơn. Nàng nổi tiếng xinh đẹp, dáng người thướt tha, yểu điệu, thông minh, rất hiểu lòng người.

Năm 1601, vì những tính toán chính trị, A Ba Hợi lúc đó mới chỉ 12 tuổi được gả cho Nỗ Nhĩ Cáp Xích, 43 tuổi, một đại hãn (tương đương vua) của bộ tộc Nữ Chân.

Nhờ trẻ trung lại sở hữu nhan sắc “khuynh nước, khuynh thành”, A Ba Hợi được Nỗ Nhĩ Cáp Xích vô cùng sủng ái, coi như “viên ngọc quý” trong hậu cung. Vào cung không lâu, nàng được sắc phong là đại phi, rồi lần lượt sinh cho Nỗ Nhĩ Cáp Xích 3 người con trai là: A Tế Cách, Đa Nhĩ Cổn và Đa Đạc.

Nỗ Nhĩ Cáp Xích cũng vô cùng yêu thương 3 hoàng tử do A Ba Hợi sinh ra, thậm chí còn có ý muốn đưa Đa Nhĩ Cổn - người con trai được cho là thông minh, cơ trí và dũng mãnh nhất của ông – lên làm người kế vị.

Chuyện ngoại tình vợ lẽ - con chồng chấn động 

Thanh thực lục, biên niên sử viết về triều Thanh chép lại rằng, mặc dù được Nỗ Nhĩ Cáp Xích hết mực yêu thương, sủng ái nhưng A Ba Hợi lại cảm thấy cực kỳ chán ghét người chồng già nua này. Tâm lý này hoàn toàn có thể hiểu được. Bởi lẽ, A Ba Hợi vừa trẻ trung, vừa xinh đẹp lại phải chung sống và ân ái với một người đàn ông già hơn mình tới 31 tuổi.

Theo đó, A Ba Hợi được cho là đã nảy ra ý định ngoại tình với một người đàn ông khác trẻ trung và phù hợp hơn với mình.

Nhưng chuyện tìm đàn ông trong hậu cung để “vui vẻ” vốn vô cùng khó khăn, đặc biệt là khi Nỗ Nhĩ Cáp Xích được cho là người rất đa nghi, hay ghen tuông và luôn đề phòng, giám sát chặt chẽ những người đàn ông ra vào hậu cung. 

Nhưng đề phòng người ngoài chứ khó lòng giám sát người nhà. Nỗ Nhĩ Cáp Xích cuối cùng vẫn bị A Ba Hợi “cắm sừng”. 

Người tình của nàng không ai khác lại chính là Đại Thiện, con trai thứ của Nỗ Nhĩ Cáp Xích và người vợ tào khang Đông Giai Thị. Đại Thiện lớn hơn A Ba Hợi 7 tuổi, nổi tiếng là danh tướng giỏi giang, dũng mãnh, từng cùng Nỗ Nhĩ Cáp Xích nam chinh bắc phạt, vào sinh ra tử,  lập nhiều chiến công hiển hách. 

Một số tài liệu chép lại rằng, A Ba Hợp đã tìm nhiều cách để quyến rũ Đại Thiện. Mỗi khi hoàng cung tổ chức yến tiệc, A Ba Hợi liền trang điểm lộng lẫy, liếc mắt đưa tình với Đại Thiện.

Tuy nhiên, “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lộ ra”. Năm 1620, chuyện A Ba Hợi tư thông với Đại Thiện vô tình bị một tiểu phi của Nỗ Nhĩ Cáp Xích phát hiện và tố cáo.  

Khi nghe tin người vợ được mình hết lòng sủng ái lại tư thông với chính con trai mình, Nỗ Nhĩ Cáp Xích vô cùng tức giận. Ông liền đuổi A Ba Hợi ra khỏi cung.

Cái chết tức tưởi  

Những tưởng bị đuổi khỏi cung sẽ đặt dấu chấm chết cho cuộc đời A Ba Hợi. Nhưng Nỗ Nhĩ Cáp Xích chỉ là nóng giận tức thời. Sau khi đuổi A Ba Hợi đi, Nỗ Nhĩ Cáp Xích vẫn ngày đêm nhớ thương người vợ trẻ đẹp này. Năm 1621, Nỗ Nhĩ Cáp Xích cuối cùng cũng cho đón A Ba Hợi về cung, khôi phục vị trí đại phi và tiếp tục sủng ái nàng.

Đến năm 1626, Nỗ Nhĩ Cáp Xích mắc bệnh qua đời, di ngôn muốn đại phi A Ba Hợi tuẫn táng theo.

Thanh thực lục đã đưa ra lý giải việc A Ba Hợi bị ép tuẫn táng rằng, nàng đại phi dung mạo xinh đẹp, được Nỗ Nhĩ Cáp Xích đặc biệt yêu thích. Ông vua này cũng nổi tiếng có tính ghen tuông, không muốn sau khi mình chết, A Ba Hợi ngã vào vòng tay của người đàn ông khác, thế nên mới ép nàng chôn theo.

Tuân theo di mệnh của cha, Hoàng Thái Cực, người con trai thứ 8 của Nỗ Nhĩ Cáp Xích và cũng là người kế vị ông, đã ép đại phi A Ba Hợi và nàng tiểu phi từng bẩm báo chuyện ngoại tình ngày xưa phải tuẫn táng theo phụ hoàng. Năm đó, A Ba Hợi mới 37 tuổi. 

Tuy nhiên, cũng có một số tài liệu nói rằng, A Ba Hợi bị ép chết là vì lý do chính trị. Theo đó, Nỗ Nhĩ Cáp Xích trước khi qua đời từng di ngôn cho Đa Nhĩ Cổn, con trai của ông và A Ba Hợi kế vị. 

Nhưng khi đó, Đa Nhĩ Cổn mới chỉ 15 tuổi, nên vương vị mới rơi vào tay Hoàng Thái Cực. Để thuận lợi đăng cơ, Hoàng Thái Cực đã bức chết đại phi A Ba Hợi. Bằng cách này, Hoàng Thái Cực đã ngăn chặn khả năng kế vị của Đa Nhĩ Cổn, loại bỏ được thế lực đáng gờm của A Ba Hợi vốn bị xem là mối đe dọa tiềm tàng đối với ông.

Tham khảo thêm

Thành Cát Tư Hãn khuất phục hoàng đế nhà Kim như thế nào?

Thành Cát Tư Hãn khuất phục hoàng đế nhà Kim như thế nào?

Ngô Thế Phiên - cháu nội Ngô Tam Quế: Hoàng đế thứ 2 nhà Đại Chu, bị quân Thanh xử tử

Ngô Thế Phiên - cháu nội Ngô Tam Quế: Hoàng đế thứ 2 nhà Đại Chu, bị quân Thanh xử tử

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Dương Kinh của nhà Mạc nằm ở đâu?

Dương Kinh nhà Mạc ở đâu? Nhà Mạc đã làm gì để xây dựng Dương Kinh? Vai trò của nó như thế nào đối với vận mệnh của Vương triều Mạc? Đây là một vấn đề đã làm tốn không ít giấy mực của các nhà nghiên cứu, đặc biệt trong những thập kỷ gần đây.

Trữ Tú cung của Từ Hi Thái hậu có gì đáng chú ý?

Đông Tây - Kim Cổ
Trữ Tú cung của Từ Hi Thái hậu có gì đáng chú ý?

Tại sao trước khi qua đời, Lưu Bá Ôn lại tặng Chu Nguyên Chương một sọt cá?

Đông Tây - Kim Cổ
Tại sao trước khi qua đời, Lưu Bá Ôn lại tặng Chu Nguyên Chương một sọt cá?

Cuộc chiến cân não tại Hội nghị Geneva diễn ra như thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ
Cuộc chiến cân não tại Hội nghị Geneva diễn ra như thế nào?

Hoàng đế Quang Trung từng có dấu ấn gì tại Thanh Hóa?

Đông Tây - Kim Cổ
Hoàng đế Quang Trung từng có dấu ấn gì tại Thanh Hóa?

Đọc thêm

Hwang Jung Eum thừa nhận biển thủ hơn 82 tỷ đồng, đối mặt với án tù
Văn hóa - Giải trí

Hwang Jung Eum thừa nhận biển thủ hơn 82 tỷ đồng, đối mặt với án tù

Văn hóa - Giải trí

Ngày 21/8, Tòa án quận Jeju đề nghị mức án ba năm tù giam đối với nữ diễn viên Hwang Jung Eum vì hành vi biển thủ hàng tỷ won từ công ty giải trí do cô sở hữu.

Không phải tầm bóp, cây cảnh dây leo xanh tươi, mềm mại, này đẹp như mơ, nói lời trái tim bay bổng
Gia đình

Không phải tầm bóp, cây cảnh dây leo xanh tươi, mềm mại, này đẹp như mơ, nói lời trái tim bay bổng

Gia đình

Cây cảnh này có lá xanh che giấu trái tim mỏng manh, hoa như ngọc trai đung đưa và mỉm cười, quả chuông xanh bay trong không trung, nhảy múa trong gió.

'Báo động cao': Nga nhận được tín hiệu mạnh mẽ từ Trung Quốc
Thế giới

"Báo động cao": Nga nhận được tín hiệu mạnh mẽ từ Trung Quốc

Thế giới

Xếp hạng tín nhiệm quốc gia của công ty Dagong International đã là xếp hạng thứ tư của Trung Quốc. Các nhà phân tích đã đưa ra đánh giá về triển vọng của nền kinh tế Nga.

Nguyên Bộ trưởng Lê Doãn Hợp: Thu hút nhân tài Việt kiều, chính sách phải là “nam châm” tạo sức hút
Đại đoàn kết dân tộc

Nguyên Bộ trưởng Lê Doãn Hợp: Thu hút nhân tài Việt kiều, chính sách phải là “nam châm” tạo sức hút

Đại đoàn kết dân tộc

Ông Lê Doãn Hợp, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh, nghị quyết chỉ là nhận thức, còn chính sách mới là lợi ích, là động lực phát triển. Muốn thu hút nhân tài, nhất là Việt kiều về nước, cần những cơ chế vượt khung, đặc thù, đủ sức cạnh tranh với thế giới.

Châu Ngọc Quang lạc quan giữa “rừng ngôi sao” của CLB Ninh Bình
Thể thao

Châu Ngọc Quang lạc quan giữa “rừng ngôi sao” của CLB Ninh Bình

Thể thao

Trong chia sẻ ngắn với PV Báo điện tử Dân Việt, Châu Ngọc Quang đã tiết lộ lý do vì sao anh lại quyết định gia nhập CLB Ninh Bình, đồng thời bày tỏ quyết tâm cùng đội bóng mới chinh phục những mục tiêu lớn.

Giá xăng dầu hôm nay 22/8: Leo đỉnh phiên thứ 2 liên tiếp, xăng dầu trong nước áp lực tăng mạnh
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 22/8: Leo đỉnh phiên thứ 2 liên tiếp, xăng dầu trong nước áp lực tăng mạnh

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 22/8, dầu thô thế giới tăng giá phiên thứ hai liên tiếp. Dự báo, xăng dầu thế giới bước vào chu kỳ tăng giá mạnh, gây áp lực lên giá xăng dầu thành phẩm.

KOL, sự thật và niềm tin
Kính đa tròng

KOL, sự thật và niềm tin

Kính đa tròng

Để niềm tin của xã hội với KOL bền vững, mọi hoạt động của họ đều phải dựa trên 3 yếu tố: Sự tuân thủ pháp lý, chuẩn mực đạo đức và ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

Rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng còn 10 - 15 ngày
Nhà đất

Rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng còn 10 - 15 ngày

Nhà đất

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng sẽ được rút ngắn mạnh, chỉ còn 10 - 15 ngày. Quy định mới cũng giảm lệ phí và bỏ nhiều thủ tục rườm rà, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân.

Cảnh sát tạm giữ, lấy lời khai người đàn ông phóng hỏa phòng trọ bạn gái cũ vì mâu thuẫn tình cảm
Chuyển động Sài Gòn

Cảnh sát tạm giữ, lấy lời khai người đàn ông phóng hỏa phòng trọ bạn gái cũ vì mâu thuẫn tình cảm

Chuyển động Sài Gòn

Công an TP.HCM đang làm rõ vụ phóng hỏa một phòng trọ trên đường Hồ Văn Tư, phường Thủ Đức, khiến 2 người bị bỏng. Nghi phạm là N.Q.H (52 tuổi), đã bị bắt giữ tại Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Đà Nẵng: Cận cảnh dự án Cồn Bắp gần 4.000 tỷ đồng bị ngân hàng Nam Á siết nợ
Nhà đất

Đà Nẵng: Cận cảnh dự án Cồn Bắp gần 4.000 tỷ đồng bị ngân hàng Nam Á siết nợ

Nhà đất

Dự án khu du lịch sinh thái Cồn Bắp (Hoian d'Or) ở Đà Nẵng đang bị Ngân hàng Nam Á siết nợ và chuẩn bị bán đấu giá. Theo ghi nhận của PV, dự án này đang trong tình trạng đình trệ và cỏ mọc um tùm.

4 khoản tiền bắt buộc khi chuyển đất vườn sang đất ở theo quy định mới nhất
Bạn đọc

4 khoản tiền bắt buộc khi chuyển đất vườn sang đất ở theo quy định mới nhất

Bạn đọc

Người dân muốn chuyển đất vườn sang đất ở phải phù hợp với quy hoạch và được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Khi đủ điều kiện, người sử dụng đất sẽ phải nộp nhiều khoản chi phí, trong đó tiền sử dụng đất là lớn nhất, cùng với lệ phí trước bạ, lệ phí cấp sổ đỏ và phí thẩm định hồ sơ.

50 cảnh sát cứu hỏa dập tắt đám cháy xưởng bóng đèn ở TP.HCM, một phụ nữ nhập viện
Chuyển động Sài Gòn

50 cảnh sát cứu hỏa dập tắt đám cháy xưởng bóng đèn ở TP.HCM, một phụ nữ nhập viện

Chuyển động Sài Gòn

Một xưởng sản xuất bóng đèn huỳnh quang tại đường Bình Long, TP.HCM (trước đây là quận Tân Phú) bốc cháy dữ dội, khiến một phụ nữ phải nhập viện.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường nói gì về việc sửa Luật Đất đai 2024 chỉ sau 1 năm?
Nhà đất

Bộ Nông nghiệp và Môi trường nói gì về việc sửa Luật Đất đai 2024 chỉ sau 1 năm?

Nhà đất

Mới vận hành hơn một năm, Luật Đất đai 2024 đã bộc lộ hàng loạt bất cập từ quy hoạch, thu hồi đất đến giá đất. Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định việc sửa đổi lần này là cấp thiết và sẽ trình Quốc hội vào tháng 10.

Bộ Chính trị cho ý kiến về dự thảo Văn kiện, đề án nhân sự trình Đại hội của Hà Nội và TP.HCM
Tin tức

Bộ Chính trị cho ý kiến về dự thảo Văn kiện, đề án nhân sự trình Đại hội của Hà Nội và TP.HCM

Tin tức

Ngày 21/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị do Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hà Nội và Ban Thường vụ TP.HCM để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và đề án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội và Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030.

'Tối hậu thư mới của ông Trump': Mỹ đã tìm ra 'con át chủ bài' chống lại ông Putin
Thế giới

"Tối hậu thư mới của ông Trump": Mỹ đã tìm ra "con át chủ bài" chống lại ông Putin

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump nên đưa ra tối hậu thư mới cho Nga, được cho là sẽ buộc nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin phải ngồi vào bàn đàm phán với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cây bút chính trị cấp cao Jonathan Martin của Politico viết trong bài viết của mình.

Danh sách tác giả, tác phẩm xuất sắc đoạt giải thưởng cuộc thi viết 'Việt Nam trong tôi'
Văn hóa - Giải trí

Danh sách tác giả, tác phẩm xuất sắc đoạt giải thưởng cuộc thi viết "Việt Nam trong tôi"

Văn hóa - Giải trí

Trong số 1.124 tác phẩm dự thi cuộc thi viết "Việt Nam trong tôi", 16 tác phẩm tiêu biểu nhất đã được lựa chọn để trao giải thưởng.

Thua 'keo' hoa lan đột biến, thắng khi nuôi con động vật hoang dã, một nông dân Thanh Hóa thu gần 1 tỷ/năm
Nhà nông

Thua "keo" hoa lan đột biến, thắng khi nuôi con động vật hoang dã, một nông dân Thanh Hóa thu gần 1 tỷ/năm

Nhà nông

Từ một lao động xuất khẩu trở về quê, anh Lê Văn Hùng (xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa cũ) nay là xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa, (sau khi "thua" khi trồng hoa lan đột biến), đã mạnh dạn đầu tư nuôi cầy hương là một con động vật hoang dã. Với cách làm bài bản, sáng tạo, anh Hùng đã mở hướng làm giàu hiệu quả, mang về thu nhập gần 1 tỷ đồng/năm.

Tiền đạo Việt kiều 18 tuổi được CLB ở giải VĐQG Bỉ ký hợp đồng
Thể thao

Tiền đạo Việt kiều 18 tuổi được CLB ở giải VĐQG Bỉ ký hợp đồng

Thể thao

Tiền đạo Việt kiều Phạm Anh Khôi vừa ký hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp có thời hạn 1 năm với CLB đang chơi ở giải VĐQG Bỉ là Royal Antwerp.

Chuyên gia Đồng Nai chia sẻ bí quyết dùng vaccine dịch tả lợn châu Phi nếu không muốn mất trắng khi tái đàn
Nhà nông

Chuyên gia Đồng Nai chia sẻ bí quyết dùng vaccine dịch tả lợn châu Phi nếu không muốn mất trắng khi tái đàn

Nhà nông

Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cảnh báo nếu không tiêm phòng vaccine dịch tả lợn châu Phi kịp thời, nguy cơ mất trắng khi tái đàn là rất lớn. Vì nếu chỉ dựa vào an toàn sinh học, nhiều trường hợp tái đàn vẫn khó thành công.

Xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển sản phẩm OCOP, cách nào để nông sản Việt Nam vươn ra thế giới?
Nhà nông

Xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển sản phẩm OCOP, cách nào để nông sản Việt Nam vươn ra thế giới?

Nhà nông

Từ những món đặc sản tưởng chỉ để làm quà biếu, OCOP đã “chắp cánh” cho các sản phẩm như chè Tân Cương, cà phê Buôn Ma Thuột, cá thát lát U Minh, mắm tôm chua Huế, miến dong Na Rì,… chinh phục nhiều thị trường khó tính trên thế giới. Có thể nói, sau gần một thập kỷ, OCOP đã cho thấy một sức sống bền bỉ, vươn lên...

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Người đàn ông bị đuổi, đâm tử vong sau xô xát ở quán nhậu; bắt giữ phạm nhân trốn khỏi trại giam
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Người đàn ông bị đuổi, đâm tử vong sau xô xát ở quán nhậu; bắt giữ phạm nhân trốn khỏi trại giam
6

Pháp luật

Người đàn ông bị đuổi, đâm tử vong sau xô xát ở quán nhậu; bắt giữ phạm nhân trốn khỏi trại giam; khởi tố thêm 20 bị can trong đường dây rửa tiền gần 30.000 tỷ đồng, có cả nhân viên ngân hàng... là những tin nóng 24 giờ qua.

Thách thức trong ca mổ ung thư dạ dày, bệnh nhân 'nửa nằm nửa ngồi'
Xã hội

Thách thức trong ca mổ ung thư dạ dày, bệnh nhân "nửa nằm nửa ngồi"

Xã hội

Bị ung thư dạ dày có chỉ định phẫu thuật nhưng bệnh nhân đặc biệt này lại không thể nằm thẳng bình thường, chỉ có thể mổ trong tư thế "nửa nằm nửa ngồi".

Khánh Hòa: Bệnh xá đảo Trường Sa kịp thời cấp cứu ngư dân bị nổ bình ắc quy
Nhà nông

Khánh Hòa: Bệnh xá đảo Trường Sa kịp thời cấp cứu ngư dân bị nổ bình ắc quy

Nhà nông

Trong lúc xách bình ắc quy trên tàu cá, anh Nguyễn Thường (sinh năm 1981, trú phường Trà Công, Quảng Ngãi) bất ngờ gặp sự cố khi bình ắc quy phát nổ, gây bỏng mắt nặng.

Xem phim, tôi nhớ ngay đến hành động táo bạo của bố năm ấy: Nhờ nó mà tôi có cuộc sống thành đạt như hiện tại!
Gia đình

Xem phim, tôi nhớ ngay đến hành động táo bạo của bố năm ấy: Nhờ nó mà tôi có cuộc sống thành đạt như hiện tại!

Gia đình

Bố tôi đã... chống lại mẹ!

Hoàng gia Nhật Bản - Triều đại kéo dài 2.685 năm tới nay, trải qua 126 vị Hoàng đế
Đông Tây - Kim Cổ

Hoàng gia Nhật Bản - Triều đại kéo dài 2.685 năm tới nay, trải qua 126 vị Hoàng đế

Đông Tây - Kim Cổ

Trong lịch sử toàn thế giới lại tồn tại một triều đại dường như là bất diệt, cả triều đại này do 126 vị Hoàng đế kế tục, đã tồn tại 2.685 năm. Đó chính là Hoàng gia Nhật Bản, được gọi là gia tộc vĩnh cửu.

Miss Grand Vietnam 2025: Top 35 thi chung kết lộ diện, đại diện đơn vị đăng cai phát ngôn gây tranh cãi
Văn hóa - Giải trí

Miss Grand Vietnam 2025: Top 35 thi chung kết lộ diện, đại diện đơn vị đăng cai phát ngôn gây tranh cãi

Văn hóa - Giải trí

Tại sự kiện công bố Top 35 thí sinh tranh tài tại chung kết Miss Grand Vietnam 2025, đại diện đơn vị đăng cai cuộc thi có phát ngôn nhận về loạt ý kiến trái chiều.

Hai thanh niên đi xe máy vào đường cấm phục vụ A80, lao qua chốt đâm thẳng vào một cảnh sát cơ động
Pháp luật

Hai thanh niên đi xe máy vào đường cấm phục vụ A80, lao qua chốt đâm thẳng vào một cảnh sát cơ động

Pháp luật

Hai thanh niên đi xe máy vào đường cấm ở Nghi Tàm, khi bị yêu cầu dừng đã lao thẳng vào tổ công tác, khiến một cảnh sát cơ động bị hất văng xuống đường, phải cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Lăng mộ của vua Lê Thái Tổ nằm ở đâu?
Đông Tây - Kim Cổ

Lăng mộ của vua Lê Thái Tổ nằm ở đâu?

Đông Tây - Kim Cổ

Nói tới Lam Sơn là nói tới khu lăng mộ của vua và hoàng hậu nhà Lê sơ cùng các công trình điện miếu thờ có qui mô to lớn. Trong khu lăng mộ ấy, Vĩnh Lăng của vua Lê Thái Tổ được đặt ở vị trí trung tâm, làm chuẩn "qui chiếu" các lăng mộ khác

Người xưa nói: 'Đặt 5 thứ ở ban công khiến bạn càng nỗ lực càng nghèo khó, càng sống lâu càng mệt mỏi'
Gia đình

Người xưa nói: "Đặt 5 thứ ở ban công khiến bạn càng nỗ lực càng nghèo khó, càng sống lâu càng mệt mỏi"

Gia đình

Người xưa nhắc rằng môi trường bên ngoài luôn là sự phản chiếu của thế giới nội tâm. Ban công là "cửa sổ" của ngôi nhà và cũng là tâm hồn chúng ta.

Lạng Sơn mưa lớn khiến 85 ngôi nhà bị ảnh hưởng sạt lở, ngập nước và hơn 500 ha lúa, hoa màu bị ảnh hưởng
Tin tức

Lạng Sơn mưa lớn khiến 85 ngôi nhà bị ảnh hưởng sạt lở, ngập nước và hơn 500 ha lúa, hoa màu bị ảnh hưởng

Tin tức

Theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lạng Sơn, trận mưa ngày 21/8 đã khiến 85 ngôi nhà bị sạt lở và ngập nước, khoảng 315 ha lúa và 186 ha hoa màu bị ảnh hưởng nặng nề và nhiều tuyến đường bị chia cắt

Tin đọc nhiều

1

Nhập tịch cầu thủ sai quy định, Malaysia bị FIFA trừng phạt, huỷ kết quả thắng ĐT Việt Nam 4-0?

Nhập tịch cầu thủ sai quy định, Malaysia bị FIFA trừng phạt, huỷ kết quả thắng ĐT Việt Nam 4-0?

2

Cặp vợ chồng Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú duy nhất được chọn tham gia diễu binh, diễu hành dịp A80 tới là ai?

Cặp vợ chồng Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú duy nhất được chọn tham gia diễu binh, diễu hành dịp A80 tới là ai?

3

Chủ tịch phường Nghĩa Đô (Hà Nội) được điều động, phân công làm nhiệm vụ mới

Chủ tịch phường Nghĩa Đô (Hà Nội) được điều động, phân công làm nhiệm vụ mới

4

Các tuyến đường cấm ngày 21/8 ở Hà Nội chi tiết nhất

Các tuyến đường cấm ngày 21/8 ở Hà Nội chi tiết nhất

5

Lấy ý kiến nhân dân việc tặng Huân chương với tập thể Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang và 2 Thượng tướng

Lấy ý kiến nhân dân việc tặng Huân chương với tập thể Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang và 2 Thượng tướng