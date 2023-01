Vốn ưu đãi Ngân hàng CSXH đến tay, nông dân Bắc Giang nuôi đàn gà đẹp để bán Tết

Không để ai ở lại phía sau

Gia đình anh Trần Văn Đoàn nhiều năm thuộc diện nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Năm 2017, trong lúc loay hoay tìm hướng phát triển kinh tế, vợ chồng anh được Tổ tiết kiệm và vay vốn của thôn hướng dẫn làm hồ sơ vay 46 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ nghèo của Ngân hàng Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) để trồng cây ăn quả.

Được cơ quan chuyên môn hướng dẫn, anh cải tạo hơn 3 sào lúa kém hiệu quả sang trồng hơn 100 cây ổi Đài Loan. Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật chăm sóc, cây ổi phát triển tốt, mỗi năm thu hoạch 2 vụ, mỗi vụ 4 tấn quả. Với giá bình quân 10.000 đồng/kg, mỗi vụ gia đình thu về hơn 40 triệu đồng.

Từ trồng ổi, có tiền tích lũy, anh tiếp tục nuôi gà thả vườn với số lượng gần 1.000 con.

Từ nguồn vốn vay Ngân hàng CSXH, gia đình chị Giáp Thị Na (xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) tập trung đầu tư chăn nuôi gà và trồng rừng. Ảnh: Thành Nam

Chị Giáp Thị Na hiện là hộ nghèo của thôn Quỳnh, xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang. Trước đây gia đình chị có trang trại nuôi lợn, Trung bình trong chuồng lúc nào cũng có hơn 100 con lợn thịt và hơn 10 con lợn nái. Tuy nhiên, năm 2019, do mắc phải dịch tả lợn châu Phi, toàn bộ lợn bị tiêu hủy. Chưa hết khó khăn, năm 2020, chồng chị là Đinh Xuân Ngọ không may mắc bệnh lao xương, hai chân co cứng không đi lại được. Chị Na vừa lo chạy tiền trả nợ các đại lý cám, vừa đưa chồng đi chữa bệnh khắp nơi, kinh tế gia đình kiệt quệ, lâm vào cảnh nghèo.

Giữa lúc bộn bề khó khăn, vất vả, gia đình chị đã được vay 80 triệu đồng với lãi suất ưu đãi từ Ngân hàng CSXH để phát triển kinh tế gia đình. Từ số tiền trên, gia đình chị Na tập trung đầu tư chăn nuôi gà và trồng rừng kinh tế.

Hiện gia đình chị Na đang nuôi hơn 300 con gà thịt, dự kiến sẽ xuất bán vào dịp Tết Nguyên đán này. Bên cạnh đó, khoảng 1,5ha rừng đang lên xanh tốt, dự kiến sang năm sẽ cho thu hoạch, ước thu về hơn 100 triệu đồng. "Hy vọng, khi có được số tiền trên, tôi sẽ có điều kiện chữa bệnh cho chồng khỏe mạnh và tiếp tục đầu tư phát triển kinh tế để gia đình sớm thoát nghèo" - chị Na nói.

Ngân hàng CSXH giao dịch tại nhà - giải ngân cho vay tại xã

Ông Trương Quang Sơn - Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Lạng Giang cho biết: "Xác định nguồn vốn ưu đãi là đòn bẩy giúp nông dân có cơ hội thoát nghèo, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Lạng Giang thực hiện nhiều giải pháp đưa nguồn vốn đến với các đối tượng. Do chủ động rà soát, lập danh sách hộ có nhu cầu nên vốn nhanh chóng đến đúng người có nhu cầu".

Trong năm 2022, doanh số cho vay của Ngân hàng CSXH huyện Lạng Giang đạt hơn 154,9 tỷ đồng, với hơn 2.600 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Nguồn vốn cho vay tập trung vào hộ mới thoát nghèo, hộ cận nghèo, hộ nghèo, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay hộ hỗ trợ tạo việc làm...

Trong suốt 20 năm qua, người dân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, nhất là hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách đã quen thuộc với hình ảnh cán bộ Ngân hàng CSXH đều đặn hàng tháng có mặt tại trụ sở UBND các xã, phường, thị trấn để giải ngân, thu nợ, thu lãi và nhận tiền gửi của khách hàng. Với phương châm "giao dịch tại nhà - giải ngân, thu nợ tại xã", đến nay Ngân hàng CSXH tỉnh Bắc Giang đã xây dựng được 209 điểm giao dịch tại 209 xã, phường, thị trấn.

Ông Hà Quốc Quân - Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh Bắc Giang cho biết: Năm 2022, doanh số cho vay của Ngân hàng CSXH tỉnh Bắc Giang đạt hơn 1.949 tỷ đồng. Tổng dư nợ đạt hơn 5.827 tỷ đồng, tăng 423 tỷ đồng so với năm trước; chất lượng tín dụng bảo đảm. Nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã giúp hơn 35.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đối tượng chính sách khác vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh…

Năm 2023, Ngân hàng CSXH tỉnh Bắc Giang phấn đấu tăng trưởng tín dụng đạt 7-10%, nợ quá hạn duy trì dưới 0,05%; từ 96% Tổ tiết kiệm và vay vốn trở lên xếp loại tốt…