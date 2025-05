"Đế chế" thuốc giả của Phạm Ngọc Tiến và đồng bọn bị triệt phá

Chiều ngày 16/5/2025, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội - đã chủ trì buổi họp báo thông tin về việc triệt phá thành công một chuyên án lớn, bắt giữ 7 nghi phạm và thu giữ khối lượng lớn hàng giả. Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội đã làm rõ ổ nhóm sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, trang thiết bị y tế do Phạm Ngọc Tiến và vợ là Đoàn Thị Nguyệt (37 tuổi, địa chỉ quận Hà Đông, Hà Nội) cầm đầu.

Dược sĩ Tiến (Phạm Ngọc Tiến) chủ mưu sản xuất, buôn bán thuốc tân dược và thực phẩm chức năng giả với quy mô lên đến hơn 100 tấn.

Đây là kết quả của quá trình điều tra kéo dài khoảng một năm, khi Đội 7 Phòng Cảnh sát kinh tế đã kiên trì áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh với một "hệ sinh thái" tội phạm được tổ chức tinh vi, liên tục thay đổi phương thức thủ đoạn nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Theo tài liệu điều tra, Phạm Ngọc Tiến, với vai trò chủ mưu, đã chỉ đạo Lương Thị Yến (kế toán công ty) thành lập một mạng lưới gồm 17 công ty. Trong đó, có 6 công ty được đăng ký với chức năng nhập khẩu hàng hóa và 11 công ty còn lại giữ vai trò phân phối sản phẩm trong nước. Thủ đoạn của Tiến và đồng bọn là ban đầu nhập khẩu một số loại thực phẩm chức năng do nước ngoài sản xuất để thăm dò thị trường và tạo dựng uy tín. Khi nhận thấy thị trường có phản hồi tốt và nhu cầu cao, Tiến đã nảy sinh ý định tự sản xuất, gia công hàng giả ngay trong nước nhưng vẫn gắn mác thương hiệu nước ngoài để trục lợi.

"Trung tâm" sản xuất, buôn bán thuốc tân dược và thực phẩm chức năng giả với quy mô lên đến hơn 100 tấn của dược sĩ Tiến (Hà Đông, Hà Nội).

Đáng chú ý, Phạm Ngọc Tiến vốn là một dược sĩ. Lợi dụng kiến thức chuyên môn, Tiến đã tự xây dựng công thức cho các sản phẩm giả, sau đó thu mua nguyên vật liệu trôi nổi trong nước. Công đoạn phối trộn, đóng thành viên nang và hoàn thiện sản phẩm được giao cho các nhân viên không có trình độ chuyên môn hay bằng cấp liên quan. Các sản phẩm này được "hô biến" thành thực phẩm chức năng, thiết bị y tế có nguồn gốc từ nước ngoài.

Tiến còn đầu tư xây dựng xưởng sản xuất hàng giả quy mô tại thị trấn Như Quỳnh (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) và thành lập Công ty in Âu Việt tại huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc) chuyên để in màng nhôm phục vụ cho việc ép vỉ sản phẩm. Vợ của Tiến, Đoàn Thị Nguyệt, chịu trách nhiệm đặt mua các loại vỏ lọ trên mạng và cung cấp bản thiết kế để đặt in vỏ hộp tại các cơ sở in ấn ở Hà Nội. Tất cả thông tin trên bao bì, vỏ hộp đều được in bằng tiếng nước ngoài, thể hiện xuất xứ từ các quốc gia uy tín.

Ngày 7/5/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội đã đồng loạt tổ chức khám xét khẩn cấp gần 20 địa điểm liên quan, bao gồm nơi sản xuất, gia công, cất giấu và tiêu thụ hàng hóa, trải dài trên hơn 20 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Dược sĩ Phạm Minh Hữu Tiến và "cơn bão" nhầm lẫn trên mạng xã hội

Ngay sau khi thông tin về vụ án được công bố, một sự nhầm lẫn đã xảy ra trên mạng xã hội. Do trùng hợp trong tên gọi và nghề nghiệp "dược sĩ", nhiều người đã nhanh chóng chia sẻ thông tin kèm theo hình ảnh và réo tên Dược sĩ Tiến – tên thật là Phạm Minh Hữu Tiến – một nhân vật quen thuộc trong giới giải trí Việt Nam với vai trò nhà sản xuất phim, người đứng sau các chương trình truyền hình thực tế về sắc đẹp và người mẫu như "The New Mentor", "Miss Universe Vietnam".

Sự nhầm lẫn này đã tạo ra làn sóng bình luận và chia sẻ tiêu cực, gây ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín và hình ảnh của Dược sĩ Phạm Minh Hữu Tiến. Nhiều diễn đàn, trang tin không chính thống đã đăng tải thông tin mập mờ, thậm chí sử dụng hình ảnh của anh để minh họa cho tin tức về vụ bắt giữ, khiến sự hiểu lầm càng lan rộng.

Chân dung dược sĩ Tiến - Phạm Minh Hữu Tiến.

Trước câu chuyện này, phía công ty của Dược sĩ Phạm Minh Hữu Tiến đã có động thái đính chính. CEO công ty DST Entertainment đã đăng tải dòng trạng thái ngắn gọn nhưng rõ ràng: "Anh sếp tôi tên đầy đủ là Phạm Minh Hữu Tiến". Theo thông tin từ phía Dược sĩ Tiến, hiện anh đang có chuyến bay ra nước ngoài và chưa cập nhật thông tin trên mạng xã hội.

Phạm Minh Hữu Tiến (thường gọi là Dược sĩ Tiến) sinh năm 1989, từng theo học ngành Dược tại Đại học Y Dược Cần Thơ. Anh được biết đến sau khi giành danh hiệu Nam vương Người Việt Thế giới năm 2017. Sau đó, anh lấn sân sang lĩnh vực giải trí và đạt được nhiều thành công với vai trò nhà sản xuất các dự án phim ảnh và các chương trình truyền hình thực tế đình đám. Biệt danh "Dược sĩ Tiến" của anh bắt nguồn từ việc mọi người trong hậu trường chương trình Siêu mẫu Việt Nam gọi vui, và sau đó anh quyết định sử dụng như nghệ danh chính thức.



Dược sĩ Phạm Minh Hữu Tiến

Sự nhầm lẫn giữa Phạm Ngọc Tiến và Dược sĩ Phạm Minh Hữu Tiến phản ánh một vấn đề lớn trong thời đại thông tin số: sự cẩn trọng và trách nhiệm khi tiếp nhận và lan tỏa thông tin.

Trước khi nhấn nút "chia sẻ" hay để lại bình luận, việc kiểm tra nguồn tin, đối chiếu thông tin từ các kênh chính thống là hành động thể hiện sự văn minh và tôn trọng sự thật. Việc lan truyền thông tin sai lệch, dù vô tình hay cố ý, đều có thể gây ra những tổn thương về mặt tinh thần và uy tín cho các cá nhân liên quan.

Kết quả khám xét vụ sản xuất, buôn bán thuốc tân dược và thực phẩm chức năng giả với quy mô lên đến hơn 100 tấn đã thu giữ: 30 khuôn bế dập gân vỏ hộp, hơn 28.500 hộp thực phẩm chức năng thành phẩm, hơn 34.800 lọ thực phẩm chức năng, hơn 38.900 vỉ chứa các viên nang, hơn 8.500 thùng chứa vỏ hộp các loại, và gần 100 thùng tem nhãn, cùng nhiều máy móc, dây chuyền, công cụ, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất hàng giả. Tổng số lượng hàng hóa bị thu giữ ước tính lên đến hơn 100 tấn, bao gồm khoảng 100 mã sản phẩm khác nhau.



Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã bắt đầu hoạt động từ năm 2020. Mạng lưới tiêu thụ vô cùng rộng lớn, len lỏi vào các hiệu thuốc và bệnh viện trên toàn quốc, với hàng trăm đơn vị, tổ chức, cá nhân là khách hàng. Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với Phạm Ngọc Tiến, Lương Thị Yến, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Thành Tâm (25 tuổi), Nguyễn Thành Tâm (38 tuổi), và Nguyễn Hữu Tuấn để phục vụ công tác điều tra mở rộng.